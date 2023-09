Inval Oekraïne: ex-bondgenoot Zelensky verdacht van verduistering van ruim 230 miljoen euro

De zestigjarige Kolomoisky is een van de rijkste mannen van Oekraïne. Hij verscheen afgelopen weekend al voor het gerecht, dat zijn opsluiting voor twee maanden beval.

De speurders hebben Kolomoisky woensdag op de hoogte gebracht van de tenlastelegging. Hij wordt verdacht van verduistering van geld van een bank voor een bedrag van meer dan 9,2 miljard hryvnia, klinkt het in een persbericht. De akte van verdenking werd overgemaakt aan de rechtbank, aldus het parket, zonder hem bij naam te noemen. Maar het parket maakt gewag van een oud-verantwoordelijke van de regio Dnipro en finale begunstigde van de Privatbank op het moment van de feiten, in 2015.

Volgens het parket was er een plan uitgewerkt om middelen van Privatbank, ’s lands grootste, te bemachtigen van januari tot maart 2015. De man was mede-eigenaar van de bank, voordat die genationaliseerd werd toen het Oekraïense bankenbestel in 2016 onderuitging. De centrale bank had hem al aangewreven voor de nationalisering 5,5 miljard dollar versluisd te hebben.

In 2019 steunde de miljardair de kandidatuur van Zelensky om president te worden. Hij was ook de eigenaar van de televisiezender waarop Zelensky bekend werd als komiek.

Kolomoisky wordt nu samen met vijf andere verdachten naar de rechtbank verwezen.

Zelensky beloofde de laatste maanden om de strijd tegen corruptie op te voeren. Dat is nodig om het statuut van kandidaat-lidstaat van de Europese Unie te behouden.

De voorbije dagen waren er verschillende schandalen in het land.