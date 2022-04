Interne documenten Schild en Vrienden: leden moesten ‘invloedrijke posities in de maatschappij’ innemen

Het Gentse parket vraagt de doorverwijzing van drie extra leden van Schild & Vrienden naar de correctionele rechtbank, nadat dit eerder gebeurd is voor negen anderen. Interne documenten die deze krant kon inkijken, laten zien hoe Schild & Vrienden in 2018 werkte aan een strategie waarin leden ‘invloedrijke posities in de maatschappij’ moesten innemen.

Op 25 april buigt de Gentse raadkamer zich over de vraag tot doorverwijzing van de twaalf leden op verdenking van onder meer racistische haatmisdrijven. De feiten hebben vooral betrekking op boodschappen op sociale media die op 6 september 2018 aan het licht werden gebracht door het VRT-programma Pano. Het dossier bevat tal van memes waarin de spot wordt gedreven met onder andere Joodse mensen, personen met een handicap en vrouwen.

De drie nieuwe leden van wie het Gentse parket nu op verzoek van een van de burgerlijke partijen de doorverwijzing vraagt - voor negationisme - zijn J.G. uit Essen, J.A. uit Affligem en J.V.W. Die laatste was vanaf 2014 bestuurslid bij Jong N-VA in Ninove, maar is dat al enkele jaren niet meer. Momenteel is hij verantwoordelijke bij Die Gruppe VGD. Dat is een club die - vandaag nog altijd - via re-enactment met uniformen en wapens in het openbaar de 277ste Volksgrenadierdivision naspeelt. Dat is een Duitse infanterie-eenheid uit de Tweede Wereldoorlog.

Startvergadering

Huidig Kamerlid Dries Van Langenhove, een van de twaalf, verdedigde zich na de Pano-reportage door te zeggen dat het “allemaal maar om te lachen was”. Interne documenten tonen een ander beeld. Ze spreken van het “normaliseren” van het gedachtegoed van S&V en het “uitwerken van een strategie waarin de leden invloedrijke posities in de maatschappij innemen”.

Schild & Vrienden wordt in januari 2017 door Van Langenhove opgericht als besloten internetgemeenschap. De grote tegenstanders in die begindagen zijn linkse studentenverenigingen, met voorop het aan PvdA gelieerde Comac. Begin januari 2018 wil S&V een infiltrant bij Comac binnen proberen te krijgen. In een document ‘Infiltratie Comac’ staat dat die er vertrouwen moet winnen om “zo snel mogelijk toegang (te) verwerven tot de interne fora en chatgesprekken”.

Een ‘agent’ van S&V krijgt als opdracht: “Waar halen ze hun informatie over ons? Zijn ze zelf geïnfiltreerd of hebben ze oren in Schild & Vrienden?” In dat geval “moeten we kijken hoe we ze foutieve info kunnen geven over ons, om hen bewust op een verkeerd spoor te zetten”. Daarnaast moet de infiltrant op zoek naar “compromitterend materiaal”, “provoceren zodat de organisatie in de problemen komt”, “andere infiltranten in de organisatie binnenbrengen” en “de financiën in handen krijgen”.

Vraag is wie de ‘agent’ moet worden. “Een kandidaat die me te binnen schiet is W., de neef van T.”, zo meldt het document. “Hij is half Mongools. Het fijt (sic, SA/DDC) dat hij zich kan voordoen als etnische minderheid is een pluspunt.”

Op 28 maart 2018 houden zes leden en externen een ‘startvergadering’. Een van de aanwezigen is Van Langenhove, al zit hij de vergadering niet voor. Die taak is weggelegd voor P.V. De vergadering vindt plaats in Mariakerke bij Jonas Naeyaert, een van de zes. Hij is vandaag persverantwoordelijke van het Vlaams Belang. Twee S&V-kernleden zijn verontschuldigd. Onder hen B.S., van wie het parket later de vervolging zal vragen. Hij werkt nu voor de Europarlementsfractie van het Vlaams Belang.

Volgens een document ter voorbereiding van de startvergadering heeft S&V als doel “dé spreekbuis” te worden “voor ‘witte’ jongens en meisjes die zich gediscrimineerd voelen door de elite”. Er is volgens het document sprake van “toenemende criminaliteit en intimidatie door allochtone jongeren, en wegkijkende autoriteiten”. De oplossing: “S&V’ers moeten invloedrijke posities innemen in de samenleving om deze zo onze richting uit te sturen”.

Antisemitische ­meme in de besloten groep van Schild & Vrienden op sociale media. ‘Het was maar om te lachen.’ Beeld RV VRT

De stuurgroep gaat ook over tot een zogenaamde SWOT-analyse: de sterktes, zwaktes , opportuniteiten en gevaren worden in kaart gebracht. Bij sterktes staat er: “Geheel in tegenstelling tot het gangbare narratief over ‘extreemrechts’ zijn de personen die naar S&V-acties komen deftige, goed geklede jongens en meisjes. Dankzij dit gegeven hebben S&V en haar gedachtegoed een normaliserend effect.”

De leden zien ook zwaktes. Ze stellen vast dat van de 800 leden er slechts een “100-150-tal” echt actief zijn. Verder zien ze dat “het overgrote leeuwendeel” van S&V studeert of heeft gestudeerd. S&V wil snel een niet-universitair publiek aanboren. Een document vermeldt: “Gegeven het feit dat veel S&V’ers studeren en bijgevolg een carrière ambiëren is de bereidheid tot ‘harde actie’ door de bocht genomen laag. Arbeiders, bouwvakkers, stielmensen, etc. zouden wel eens veel meer risico’s durven nemen als het telt.”

Dat er zo veel studenten actief zijn bij S&V heeft ook voordelen: “Net omwille van het feit dat veel S&V’ers hogere studies volgen is het opportuun om een strategie uit te werken waarin de leden invloedrijke posities in de maatschappij innemen.” Een document vermeldt uitdrukkelijk het leger: “Het Belgisch leger is een rechts bastion. S&V moet er meer leden en sympathisanten hebben.”

Suske en Wiske

Op een nieuwe stuurgroepvergadering wordt op 9 april 2018 met alle acht kernleden beslist een “volledig manifest” te schrijven. Kort daarna wordt een werkversie aangemaakt. Die werkversie, getiteld ‘Manifest S&V (ideeën en kladteksten)’ zegt: “Vlaanderen wordt bedreigd, onze toekomst is onzeker. Vreemde landen en volkeren voelen onze zwakheid, en aarzelen niet om ze uit te buiten. Via ongecontroleerde migratiestromen geven we hen bovendien alle instrumenten in handen. Er ontstaan ghetto’s in onze mooie steden, grote groepen van dezelfde vreemde afkomst hokken samen en sluiten zich af van de rest van de maatschappij. Aangespoord door giftige ideeën keren ze zich gewelddadig tegen ons.”

In de tekst wordt er een Suske en Wiske-album bijgehaald, De Nerveuze Nerviërs. Daarin proberen bosgeesten vaders en kinderen verslaafd te maken aan drank en gokspelen. In dat album, aldus de tekst, “beschreef Willy Vandersteen hoe de fysieke en geestelijke kracht van Jerom het resultaat is van generaties na generaties van sterke gezinnen”.

Het traditionele gezin is volgens S&V de hoeksteen van de maatschappij. Het homohuwelijk “kan, als het een manier is om homo’s verder te integreren in een samenleving waar het gezin centraal staat, waarbij trouw noodzakelijk is”. Verder staat er: “Veel promiscuïteit bij homo’s.”

De emancipatie van de vrouw wordt argwanend bekeken. Op een computer van een van de leden van S&V die vervolging riskeren, de jonge twintiger A.D., wordt door een speurder een tekst gevonden die als volgt begint: “Over feminisme kunnen we zeer kort zijn: feminisme is kanker.” De auteur heeft het over een “bende lelijke, dikke wijven die hun dagen vullen met ‘onderdrukking’ zoeken.”

Beeld RV VRT

Verder: “Je mag een feminist een dikkerd noemen, een hysterisch wijf, een hypocriet, maar dit zal ze allemaal weglachen. Maar vertel de waarheid en zeg dat ze mannen haat, omdat geen enkele westerse man met haar naar bed wil gaan, en zie hoe hard ze terugtrekt. Zie hoe schuw ze rond haar heen kijkt, op zoek naar steun. Zie hoe ze kijkt en denkt: ‘Hij heeft me door’. Ondanks hun haat tegen westerse mannen hebben diezelfde lelijke, dikke, domme wijven toch nood aan seks. Hun grote droom is dus om eens goed gepakt te worden door een Afrikaan. Dat ze volk binnenhalen als tweederangsburgers, en parallel daarmee, hun doen en laten keihard tegenspreken, laat hen koud.”

In de tekst over feminisme staat ook een passage over transgenders. De auteur beweert dat “rond de 40 à 45 procent van alle transgenders” een zelfmoordpoging onderneemt. De oorzaak voor dat cijfer ligt volgens de auteur bij een psychologische aandoening, genderdysphoria, waarna de auteur een uitgebreide en behoorlijk expliciete omschrijving geeft van hoe een geslachtsoperatie in het werk gaat, om te eindigen met: “Niks van deze zaken zijn natuurlijk of normaal.”

Waarom de auteur in zijn tekst zo veel aandacht heeft voor transgenders? Vanwege de door hem veronderstelde “slippery slope”. Want wat volgt er na de “geforceerde acceptatie” van transgenders? Pedofilie, denkt de auteur. “No fucking way. Pedofielen verdienen de doodstraf.”

Onderwijs

Op vlak van onderwijs vraagt de werkversie zich af of er niet meer mannelijke leerkrachten nodig zijn, suggererend dat de kwaliteit van het onderwijs lijdt onder een teveel aan vrouwen voor de klas. In de tekst is ook sprake van ‘oikofobie’, de afkeer voor de eigen cultuur, in het onderwijs. “Men vertelt ons dat de Westerse cultuur een kwade, corrupte, patriarchale samenleving is. Professoren verkondigen dit in hun lessen, de media herhaalt dit. Aan de universiteiten, in het bijzonder de humane wetenschappen, wordt verkondigd dat de Westerse beschaving een corrupte, patriarchale tirannie is.”

De werktekst wordt nooit afgewerkt: op 5 september 2018 blijkt dat Pano heeft meegelezen in besloten chatgroepen van S&V op Facebook en Discord. Zoals uit een reconstructie van deze krant in februari vorig jaar bleek, brak daarop paniek uit. Tal van berichten werden verwijderd.

Het parket in Gent bevestigt dat de zaak staat geagendeerd op de raadkamer van 25 april en laat weten dat het “daarna pas zijn standpunt zal meedelen”. Geconfronteerd met onze gegevens zegt Max Vancauwenberghe, de nationaal voorzitter van Comac: “Deze poging tot infiltratie is schandalig en onaanvaardbaar. Het behoort tot de typische methodes van fascistische organisaties.”

Dries Van Langenhove zegt zich direct niets te herinneren van een document dat refereert aan nauwere contacten met het leger, ook niet als we hem data en locatie van de documenten voorleggen. “Dat was geen startvergadering”, zegt hij. “Dat was een brainstorm over hoe we de werking konden verbeteren, en dat staat mijlenver van infiltreren. Dat er voor meer mensen een doorverwijzing naar de rechtbank zou worden gevraagd, daar heb ik nog niets van gehoord. Dat is weer typisch voor het corrupte België, dat de media daar als eersten van op de hoogte zijn.”