Interne Democratische twisten blokkeren Bidens grote infrastructuurplan

De miljardenplannen van de Amerikaanse president Joe Biden zijn in gevaar door interne Democratische strijd in het Congres. Een stemming over zijn ambitieuze infrastructuurplan moest donderdag worden afgeblazen. Opstandige partijgenoten eisen eerst een akkoord over een nóg groter plan, met socialezekerheidsmaatregelen en actie op het gebied van het klimaat.

De stemming donderdag in het Huis van Afgevaardigden over Bidens plan om de Amerikaanse wegen, luchthavens en bruggen voor maar liefst 1.000 miljard dollar aan te pakken, had een Democratisch feestje moeten worden. In acht maanden tijd zou het dan zijn gelukt om een van Bidens belangrijkste binnenlandse plannen te verwezenlijken.

Het infrastructuurplan had Amerika ook moeten laten zien dat Democraten en Republikeinen konden samenwerken in het vergiftigde politieke klimaat in Washington. In augustus was het al aangenomen in de Senaat, na maanden van moeizame onderhandelingen, met grote Republikeinse steun. Nu nog het Huis, waar de Democraten de meerderheid hebben. Maar na urenlang onderhandelen, waarbij ook de president zelf was betrokken, moest Huis-voorzitter Nancy Pelosi afzien van de stemming.

Opnieuw was het Pelosi niet gelukt om haar fractie op één lijn te krijgen. Tot grote ergernis van haar, en van het Witte Huis, moet ze toezien hoe de ambitieuze Democratische agenda om Amerika te vernieuwen speelbal was geworden in een interne ruzie. Progressieven in het Huis eisen eerst duidelijkheid over het aannemen van het veel grotere sociale en onderwijsplan ter waarde van 3.500 miljard dollar, die het hart vormt van Bidens binnenlandse programma, voordat ze hun stem zouden geven aan het infrastructuurplan. Ook willen ze dat tegelijk over beide plannen wordt gestemd. Het sociale plan voorziet in fors meer uitgaven voor socialezekerheidsprogramma's, onderwijs, kinderopvang en klimaatmaatregelen.

‘Verrader’

Maar in de Senaat stuit het sociale plan op verzet van conservatieve collega’s. Om precies te zijn van twee van hen, onder wie senator Joe Manchin, die met zijn halsstarrige houding is uitgegroeid tot een structureel struikelblok voor het Witte Huis. Tot woede van de progressieve vleugel in de partij vindt Manchin, die donderdag buiten het parlement voor ‘verrader’ werd uitgemaakt, het sociale plan te veelomvattend en te duur.

Hij wil niet verder gaan dan 1.500 miljard dollar. Ook eist hij dat het geld voornamelijk naar de laagste inkomensgroepen gaat. Manchins steun is cruciaal omdat Biden de steun van alle Democraten in de Senaat nodig heeft wil hij zijn plannen daar aangenomen krijgen. Manchin houdt voet bij stuk en weigerde donderdag zijn progressieve partijgenoten tegemoet te komen. Sterker nog, hij beticht ze dezer dagen van ‘budgettaire krankzinnigheid’. “Níéts doen is krankzinnig”, kaatste zijn partijgenoot in het Huis Ilhan Omar terug. “Proberen om het programma van je eigen partij te torpederen, dát is krankzinnig.”

Pelosi kondigde aan vrijdag (afgelopen nacht) opnieuw aan te sturen op een stemming over het infrastructuurplan. Als dat op een drama uitloopt, wordt de klap in het gezicht van Biden nog groter. Het Witte Huis wil echter niets weten van een nederlaag, veroorzaakt door eigen parlementariërs. “Wij zijn dichterbij een akkoord dan ooit”, aldus Bidens woordvoerder over de onderhandelingen om alle Democraten op één lijn te krijgen.

Shutdown voorkomen

Terwijl gematigde en progressieve partijgenoten elkaar in de vergaderkamers van het Congres in de haren vlogen, was er een meevaller voor de president. Op de valreep wisten Democraten en Republikeinen een akkoord te bereiken over het voorkomen van de zoveelste shutdown van de overheid in jaren. Dankzij de noodwet is de regering tot 3 december verzekerd van geld om de overheid draaiende te houden. “Er is nog zoveel meer te doen”, aldus Biden. “Het aannemen van deze wet laat zien dat samenwerking tussen Democraten en Republikeinen werkt.”

Maar het volgende hoofdpijndossier voor de geplaagde president dient zich alweer aan. Voor half oktober moeten beide partijen het eens worden over verhoging van het schuldenplafond zodat de overheid meer geld kan lenen. De Republikeinen, die de Democraten verwijten te veel geld uit te geven en de hand op de knip willen houden, willen niets van een verhoging weten. Minister van Financiën Janet Yellen waarschuwde deze week dat een ‘catastrofe’ dreigt als het schuldenplafond niet wordt verhoogd.

Vernedering

Nu zich hierover moeilijke onderhandelingen met de Republikeinen aandienen, kan Biden dezer dagen een succes, zoals het aannemen van zijn infrastructuurplan, wel gebruiken. De president probeert de economie zo snel mogelijk open te krijgen, na corona, maar tegelijk moet hij toezien, tot zijn grote irritatie, hoe de stagnerende vaccinatie roet in het eten dreigt te gooien. Het aantal dagelijkse vaccinaties is nu op het laagste niveau sinds januari. Tot nu toe is 56 procent van de 331 miljoen Amerikanen volledig gevaccineerd. “Laat je vaccineren”, roept de president voortdurend.

Achter de schermen probeert Biden, die zich altijd op de borst klopte dat hij als senator zaken gedaan kon krijgen in het Congres, nu een vernedering in het parlement af te wenden. Op woensdag zegde hij een bezoek aan Chicago af. Maar het hardnekkige verzet van de radicaal-progressieve vleugel van de partij voorspelt niet veel goeds. “Houd vast aan het plan”, aldus Congreslid Pramila Jayapal, een van de leiders van de progressieve Democraten in het parlement. Jayapal: “Wij zullen niet toestaan ​​dat grote bedrijven, miljardairs en een paar conservatieve democraten in de weg staan van ​​vooruitgang voor miljoenen werkende mensen.”