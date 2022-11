Internationale pers over nederlaag van Rode Duivels: ‘Een getalenteerde, maar vergrijzende generatie’

Het begon beter dan de wedstrijd tegen Canada, maar het was niet genoeg. Dat de Rode Duivels compleet ten onder gingen tegen Marokko, is voor de buitenlandse pers het beste bewijs dat de gouden generatie al enkele jaren achter ons ligt. Een overzicht.

Gazetta dello Sport: ‘België is een ramp, Marokko feest’

“Het nationale team van Martínez is nooit gevaarlijk”, stelt de Italiaanse sportkrant Gazetta dello Sport. Die ziet in deze wedstrijd het bewijs dat deze generatie Duivels mijlenver verwijderd is van het beloftevolle team op het WK in 2018. “De invalbeurten van ‘Italianen’ De Ketelaere en Lukaku waren nutteloos voor de laatste aanval: die was praktisch ongrijpbaar.”

“Aboukhlal bracht een hele natie in rep en roer. Het Al Thumamastadion, bijna volledig gevuld met Marokkaanse supporters, ontploft. Het feest lijkt nog niet te eindigen, terwijl de crisis bij België officieel is begonnen.”

Le Monde: ‘Elk Belgisch balbezit werd uitgejouwd’

De Franse krant Le Monde wijst dan weer vooral op het overwicht aan Marokkaanse supporters in de tribune in Doha: “Elk Belgisch balbezit werd uitgejouwd, elke Marokkaanse aanvallende en verdedigende beweging werd aangemoedigd. De sfeer was vijandig voor het België van Eden Hazard.”

“De Marokkanen liepen veel en vochten als demonen tegen de Rode Duivels. Niet verwonderlijk, met zo’n sfeer. De Marokkaanse supporters besloten hun rol als twaalfde man, of zelfs als dertiende of veertiende man, ten volle uit te spelen.”

AS: ‘Generatie begint de weg kwijt te raken’

“De Noord-Afrikanen staan op het punt om geschiedenis te schrijven”, zo luidt de Spaanse sportkrant AS haar wedstrijdverslag in. “Waanzin in het Al Thumamastadion, volgepakt met Marokkaanse fans, en vreemdheid in de voetbalwereld: met het uitblijven van De Bruyne en Eden Hazard was de misser van Courtois het enige wat nog ontbrak voor de Belgen. Zij verliezen een wedstrijd in de groepsfase van een WK na er acht op rij te hebben gewonnen. Een generatie begint de weg kwijt te raken.”

Marca: ‘Martínez kreeg niet de reactie die hij zocht’

Nog in Spanje ziet sportkrant Marca heel wat verbetering ten opzichte van de match tegen Canada, maar het is simpelweg niet genoeg: “België heeft zijn spel verbeterd ten opzichte van de eerste wedstrijd. De Rode Duivels waren vastbesloten de bal te houden, maar het ontbrak aan duidelijkheid in de laatste meters. Batshuayi, de held van de eerste wedstrijd, probeerde die verantwoordelijkheid op zich te nemen, maar het bleef bij een paar flitsen.”

“Martínez kreeg niet de reactie die hij zocht. Hij probeerde Lukaku, maar Marokko hield stand achterin en liet geen angst toe.”

Beeld Photo News

ActuMaroc: ‘Belgen stuitten op een Marokkaanse muur die niet toegaf’

De Marokkaanse media zijn, niet geheel onverwacht, lovend over het eigen elftal. “De Leeuwen van de Atlas brullen tegen de Rode Duivels”, komt nieuwswebsite ActuMaroc.

“Ondanks hun talenten en topspelers in de aanval, stuitten de Belgen op een Marokkaanse muur die niet toegaf. De ‘Leeuwen van de Atlas’ hebben een verdiende en prestigieuze overwinning behaald tegen het team dat op het laatste WK nog de derde plaats haalde. Zij maakten het verschil dankzij hun invallers in het laatste kwartier.”

BBC: ‘Belgisch elftal betaalt de prijs’

“Het Belgisch elftal betaalt de prijs voor een moeizame vertoning”, is het verdict van de Britse omroep BBC. “Batshuayi was niet effectief in de aanval en Lukaku was slechts fit genoeg voor een cameo in de slotfase. Zelfs Manchester City-ster Kevin De Bruyne kon geen inspiratie bieden op het middenveld en achterin waren het veteranenpaar Vertonghen en Alderweireld doodsbang voor het tempo van de Marokkaanse aanval.”

“Dit was opnieuw een herinnering dat het stilaan einde verhaal is voor de generatie spelers die vier jaar geleden de halve finale van het WK haalde”, is het vernietigende oordeel. “De Rode Duivels leken in niets op een ploeg die verondersteld wordt de nummer twee van de wereld te zijn.”

The Sun: ‘Rode Duivels bedwelmd door val van Courtois na VAR-drama’

Voor The Sun moet vooral Thibaut Courtois het ontgelden: “De doelman bezorgt zijn team in de tweede helft een vernederende nederlaag die de ambities van het getalenteerde, maar vergrijzende, team ernstig in gevaar brengt.”

“Courtois maakte twee blunders op een dag waarop de ploeg van Roberto Martínez niet kwam opdagen en ten onder ging aan eigen slordigheden gecombineerd met de passie van het kleine Marokko.”