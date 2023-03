Internationale beweging die banden van SUV’s laat leeglopen nu ook actief in België: ‘Je benzineslurper doodt’

“Je zult boos zijn, maar vat het niet persoonlijk op. Jij bent het niet, het is je auto.” Die boodschap vonden verschillende eigenaars van een SUV onder hun ruitenwisser nadat activisten in Elsene de banden van hun wagen hadden laten leeglopen. Volgens de activisten gaat het om 60 wagens, de politie houdt het op 41.

“Je benzineslurper doodt”, begint het pamflet van de Tyre Extinguishers. “We hebben dit gedaan omdat het rijden in stedelijke gebieden in uw voertuig enorme negatieve gevolgen heeft voor anderen.”

De Tyre Extinguishers omschrijven zichzelf als een groep mensen van uiteenlopend pluimage met één doel: grote en vervuilende 4x4’s uit de stad weren. De activisten hebben geen leider en iedereen kan meedoen met behulp van de instructies op hun website.

De beweging is internationaal actief en en trok eerder al de aandacht in onder meer Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Verenigde Staten. In oktober vorig jaar claimden de activisten sinds het begin van het acties in maart 2022 al de banden van de 10.000 SUV’s plat te hebben gezet. Hun tactiek is niet nieuw: in Brussel lieten andere activisten in 2005 al eens de banden van 40 SUV’s leeglopen.

SUV’s zijn aan een opmars bezig. Al sinds 2017 zijn ze de populairste categorie onder de nieuwe ingeschreven voertuigen, vorig jaar goed voor een aandeel van ongeveer 50 procent. “SUV’s zijn een ramp voor onze gezondheid, veiligheid en het klimaat”, stellen de activisten.

Zwaardere wagens stoten doorgaans meer uit. Eerder deze week kwam een rapport van het Internationaal Energie-Agentschap (IEA) tot de conclusie dat SUV’s gemiddeld 20 procent meer brandstof verbruiken dan de gemiddelde gewone personenwagen. De 330 miljoen SUV’s die vandaag wereldwijd rondrijden, stoten samen bijna een miljard ton CO2 uit. Eerder becijferde het IEA dat het extra brandstofverbruik door het toenemende aantal SUV’s de klimaatwinst door de opmars van elektrische auto’s tenietdoet.

De Tyre Extinguishers nemen ook elektrische SUV’s in het vizier. Ook hun aantal neemt toe. Ze hebben grotere batterijen nodig en verhogen zo de al sterk groeiende vraag naar grondstoffen nog verder, stipt het IEA aan.

Gevaarlijker

Zijn SUV’s ook gevaarlijker? Een rapport van kennisinstituut VIAS Institute besluit op basis van gegevens over Belgische ongevallen dat voetgangers of fietsers geen hoger risico lopen bij een aanrijding met een SUV. Internationaal, vaak Amerikaans, onderzoek, komt tot de tegenovergestelde conclusie. Een hoger raakpunt is daarbij een belangrijke factor.

Het beeld is genuanceerd, stelt VIAS-woordvoerder Stef Willems. “Het risico is zeker groter bij pick-uptrucks en grote SUV’s, die bij ons in de minderheid zijn. Bij kleinere modellen is dat minder eenduidig.”

“Algemeen geldt: hoe zwaarder de wagen, hoe groter de kans op ernstige letsels en overlijden”, besluit mobiliteitsexpert Dirk Lauwers (UAntwerpen).

Uit de VIAS-analyse blijkt ook dat bij een botsing tussen een SUV en een gewone personenwagen de bestuurder van die laatste twee keer meer kans heeft om te overlijden.

“We moeten nadenken over welke auto’s thuishoren in de stad”, vindt Lauwers. “Door auto’s te belasten volgens gewicht, zouden we de opmars van steeds zwaardere wagens kunnen tegengaan.”