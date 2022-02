Internationaal Gerechtshof moet kiezen of afgezette regering of junta voor Myanmar spreekt

In welke fase bevindt het proces zich?

Het is de hervatting van een rechtszaak bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag, de hoogste juridische instantie van de Verenigde Naties. Dit proces, dat jaren in beslag zal nemen, begon in 2019. Toen beschuldigde het Afrikaanse land Gambia, met steun van 57 leden van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking, Myanmar bij het ICJ van genocide op de Rohingya, een islamitische minderheid. In 2017 werden 750.000 Rohingya met een keiharde militaire campagne verdreven naar buurland Bangladesh. Volgens de VN vielen daarbij zoveel slachtoffers dat er sprake is van ‘genocidale bedoelingen’.

Aung San Suu Kyi, die destijds door de Rohingya-crisis van haar voetstuk als Nobelprijswinnaar voor de Vrede viel, kwam in december 2019 hoogstpersoonlijk naar Den Haag om als regeringsleider de beschuldigingen te weerspreken. Het Gerechtshof besloot echter in januari 2020 dat de Rohingya zoveel risico lopen slachtoffer van volkerenmoord te worden, dat de Myanmarese regering maatregelen kreeg opgelegd om deze minderheid te beschermen.

Nu komen er hoorzittingen over de vraag of het ICJ als hoogste VN-hof om conflicten tussen landen op te lossen bevoegd is de zaak te behandelen. Aung San Suu Kyi vond destijds van niet, omdat haar regering zelf haar misdadigers wel zou berechten.

Na een coup zit Suu Kyi in de cel. Zijn haar argumenten nu van tafel?

Nee, want de junta die ruim een jaar geleden de macht greep waarna ze tot zes jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, is net zo tegen de genocidezaak gekant als Aung San Suu Kyi. Het generaalsregime is bovendien tuk op het vernisje van legitimiteit dat het proces biedt. Terwijl de internationale gemeenschap worstelt met de vraag of de militaire junta officieel moet worden erkend, steken de militairen een middelvinger op, door een team van acht zwaargewichten uit het leger naar het Gerechtshof te sturen. Aan de leiding van dat team staan zelfs twee mannen tegen wie persoonlijk Amerikaanse sancties zijn uitgevaardigd.

Tegenstanders van de junta, onder wie leden van de partij van Aung San Suu Kyi, hebben zich in april 2021 verenigd in een regering in ballingschap, de zogeheten Nationale Eenheidsregering (NUG). Zij vinden dat de NUG Myanmar in deze zaak moet vertegenwoordigen.

Wie trekt aan het langste eind?

Wie het Gerechtshof namens Myanmar laat optreden bij de zittingen, die online zijn, zal maandag blijken.

De NUG denkt twee troeven op zak te hebben. Hun vertegenwoordiger in Den Haag is Kyaw Moe Tun, die nog steeds namens de afgezette regering ambassadeur is bij de Verenigde Naties. De NUG zegt bovendien de jurisdictie van het ICJ te accepteren: dit in de hoop dat daar ook andere misdaden van de junta aan de kaak kunnen worden gesteld.

Als het Gerechtshof het generaalsregime de verdediging laat voeren, betekent dat overigens geen erkenning van de junta als wettige vertegenwoordiging van Myanmar bij de VN, maar het is wel een klap in het gezicht van alle tegenstanders van het militaire bewind. Wat betreft een belangenorganisatie van Rohingya in Groot-Brittannië heeft de Myanmarese bevolking met aanhoudende protesten duidelijk gemaakt het generaalsbewind niet te accepteren, dus moet het Gerechtshof de junta geen enkele legitimiteit geven.

Toch wordt verwacht dat procedurele argumenten in het voordeel van de junta uitpakken. Volgens de regels is communicatie met het ICJ voorbehouden aan ministeries van Buitenlandse Zaken of de in Nederland gevestigde ambassadeur. En Soe Lynn Han, de Myanmarese ambassadeur voor België en Nederland, is loyaal aan de junta.