Interimkantoren kunnen vraag niet meer bijhouden: enorm veel vacatures voor zorgpersoneel

“We krijgen heel vaak de vraag om de dag zelf nog een verpleeg- of zorgkundige te sturen”, zegt Leen Verwimp van uitzendbureau Express Medical, dat gespecialiseerd is in medisch personeel, aan VRT NWS. “Zowel van ziekenhuizen, woonzorgcentra, als eigenlijk van alle instellingen waar mensen verzorgd of verpleegd worden. Op dit moment kunnen we aan de volledige vraag niet meer tegemoetkomen.”

Datzelfde geluid klinkt ook bij andere interimkantoren. “Veel zorgmedewerkers zijn moe en vallen uit. Of ze moeten in quarantaine, omdat een familielid besmet is. Daardoor krijgen we elke dag honderden aanvragen voor verpleeg- en zorgkundigen”, zegt Rinus Rommes van Runtime Projects, een ander interimkantoor voor medisch personeel

“We ervaren elke dag dat er een personeelstekort is”, zegt directeur Johan Demuynck van Zorgbedrijf Antwerpen. “We krijgen alles nog rond, maar dat lukt enkel omdat we een beroep kunnen doen op mensen met een studentencontract, die hun erkenning al hebben, maar nog verderstuderen.”