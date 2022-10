‘Interessant om te horen hoe een schrijver werkt’: columnisten en journalisten van De Morgen gaan in gesprek op openingsfestival van November Boekenmaand

Het Antwerpse Fotomuseum (FOMU) was zondag de vaste locatie van De Morgen op het openingsfestival van November Boekenmaand. Twaalf columnisten en journalisten verzamelden er voor boeiende gesprekken over wat het geschreven woord voor hen betekent.

Veel, zo blijkt. Maar dan wel telkens op een andere manier. Omschrijft columnist Mark Coenen het gevoel dat hij krijgt bij het vinden van de eerste zin voor zijn column als “een bijna orgastisch gevoel”, dan schiet zijn collega Frederik De Backer in de lach omdat schrijven voor hem “eerder bevallen” is: je moet erdoor en bent vooral blij met wat er achteraf ligt.

Maar of het nu een recente carrièrewending van een jonge schrijver - De Backer - is, of het zoveelste kunststukje na een jarenlange mediacarrière - Coenen - is, de twee auteurs beschouwen het columnschap in de eerste plaats als een voorrecht. Al is het een voorrecht dat ook voor de nodige druk zorgt, zo erkennen ze. Om het idee te vinden bijvoorbeeld.

Die inkijk in de hersenpan van schrijvers spreekt bij veel van de toehoorders tot de verbeelding. Dat is zo mensen die zelf al boeken publiceerden, zoals Mieke Vandromme, die De Morgen-journalist Yannick Verberckmoes na zijn optreden aanschiet om hem te feliciteren met zijn boek. Maar evengoed voor een aspirant-schrijver als Soetkin, die haar moeder meesleurt naar dit evenement om het gesprek tussen schrijfster Saskia De Coster en dichter Maud Vanhauwaert te horen.

Daar is de zaal goed voor volgelopen. “Voor iemand als ik die niet dagdagelijks bezig is met literatuur is het super interessant om eens te horen hoe een schrijver werkt”, zegt Joris De Ceuster achteraf. Hij bekent dat hij hier naartoe gesleurd werd door zijn vriendin Isabelle Willems, na een feestje de avond voordien. Maar beklagen doet De Ceuster zich dat niet.

Boekenbeurs

Ook Willems is nog altijd blij dat ze zondagochtend vroeg zijn opgestaan. “Het was heel interessant Maud Vanhauwaert te horen over hoe ze het stadsdichterschap beleefd heeft”, zegt ze. Daarnaast vind ze het vooral aangenaam om via dit format de kans te krijgen om van dichtbij te kunnen horen hoe schrijvers werken - intiemer dan bijvoorbeeld bij de Boekenbeurs het geval was.

Het woord is gevallen, de Boekenbeurs. Jarenlang was het samen met de herfstvakantie een vanzelfsprekende symbiose. Tot financiële perikelen de beurs in volle coronacrisis te veel werden. De boekenbeurs ging failliet.

Sindsdien is literatuur-minnend Vlaanderen op zoek naar een waardig alternatief, van het Antwerpse LEES! tot het Kortrijkse Boektopia. Ook dit is daar eigenlijk een poging toe. Een geslaagde poging, aldus de aanwezigen hier. “Ja, dat vind ik wel”, zegt Vandromme. “Juist die kleinschaligheid van hier in gesprek te kunnen gaan met schrijvers spreekt mij aan.”