Interactief maïsdoolhof toont penibele toekomst varkenshouders: ‘Hun verhaal is schrijnend’

‘Ze zijn wat losgeslagen vandaag. Maar zo hoort het, hé, op het einde van de grote vakantie.’ In de speeltuin van belevingshoeve Bagynhof in Nieuwkerken-Waas sjeezen twee broers en hun zusje rond in minitractors.

Hun kleine beentjes draaien overuren, maar met milde overtuigingskracht manoeuvreert moeder haar kroost dan toch richting het pièce de résistance: een maïsdoolhof van bijna drie hectare. Zodra de kinderen horen dat er een maïsdief tussen de maïsstengels schuilt, is de interesse gewekt.

“Ons doolhof is al een mooi succes geweest. Niet verwacht, maar wel gehoopt”, vertelt Stefanie Van Stappen (33). Ze is de dochter van varkenshouders. Mocht ze in de voetstappen van haar ouders zijn getreden, zou ze de derde generatie zijn. Stefanie koos een ander pad. Ze was eerst leerkracht biologie en fysica, maar maakte vlak voor de pandemie de omslag naar de eventsector. Deze zomer schakelt ze de kennis uit haar evenementenbureau in om haar ouders het hoofd boven water te helpen houden.

“Het maïsdoolhof is een interactieve ervaring waarmee kinderen en volwassenen in aanraking komen met het verhaal van mijn ouders, en dat van zoveel andere varkenshouders. En dat verhaal is schrijnend”, legt Stefanie uit. “Mijn mama en papa hebben hun hele leven in dienst gesteld van de boerderij. Ze zijn ondertussen begin de zestig en nog altijd staan ze zeven dagen op zeven klaar voor hun dieren. Op vakantie gaan, was er voor hen nooit bij. Ze staan aan de basis van de voedselpiramide en toch houden ze al jaren niets over aan hun harde werk.”

Moeilijke strijd

De prijzen voor een kilo varkensvlees schommelen in ons land al jaren rond één euro. De opbrengsten dekken de kosten niet. Wat binnenkomt, stroomt meteen weer buiten. De strijd van de varkensboeren wordt steeds moeilijker, getuige de recente protesten van Belgische en Nederlandse varkensboeren tegen de nieuwe stikstofnormen van de regering. Forse investeringen in emissiearme stalsystemen lijken onvermijdelijk. En dan hangt ook de strengere regelgeving op het gebied van dierenwelzijn boven hun hoofd.

“Stoppen is geen optie. Mijn ouders hebben nog altijd leningen lopen bij de bank. Ze moeten investeren, anders zijn ze helemaal verloren. Maar waar moeten ze het geld halen? Ik wil mijn ouders helpen, maar ik weet niet hoe. Dit maïsveld is mijn poging om hun werk dichter bij de mensen te brengen.

Voor hen is dit een emotionele periode. Wat als de investering die we nu gedaan hebben niet rendeert? Als ik mijn ouders bezoek, doe ik dat meestal met een klein hartje. Mijn mama zegt vaak: ‘Niemand kan dit begrijpen.’ Ik voel haar angst. Je kan het vergelijken met gezinnen die vrezen hun energiefactuur niet meer te kunnen betalen. Dat scenario, maar dan al jarenlang. Mensen van mijn leeftijd, die pas grote investeringen hebben gedaan, staan al helemaal met hun rug tegen de muur.”

Stefanie hoopt dat het doolhof en de massale publiekstoeloop de populariteit van de korte keten en lokaal kopen nog verder zal aanzwengelen. “Want die interesse is er. Niet dankzij de overheid, wél dankzij de massale inzet van landbouwers om hun product kenbaar te maken.” Het Bagynhof start daarom binnenkort met een hoeveslagerij.

De ouders van Stefanie kweken een speciaal varkenstype. Een inkruising tussen twee varkenssoorten. “Die combinatie zorgt voor extra rozig vlees en mooie vetlijntjes die smaakbommetjes in je mond droppen”, tipt ze. “We hopen dat de mensen de moeite zullen willen doen om hun vlees bij ons te kopen. Meteen al je inkopen doen is de supermarkt is misschien praktischer, maar hier weet je tenminste wat je koopt en wat je eet.”

Begin volgend jaar komt er een degustatiezone op het erf, en ook een educatief project voor middelbare scholen. “Ik kan de rekeningen van mijn ouders niet in hun plaats betalen, maar ik kan tenminste proberen om hun mentale en financiële strijd te verzachten.”