Intelligente verkeerslichten moeten ervoor zorgen dat u binnenkort niet meer voor het rood staat terwijl er geen verkeer is

Wat zijn intelligente verkeerslichten?

‘Intelligente verkeerslichten’ houden meer rekening met de verkeersdrukte op een bepaald moment van de dag. Op die manier moeten weggebruikers niet onnodig voor het rood wachten terwijl er amper of geen verkeer uit een andere richting komt.

Het verschil met ‘slimme verkeerslichten’ is dat ‘intelligente’ verkeerslichten niet enkel rekening houden met sensoren op de weg, maar ook met data uit verkeersapps.

Hoe werkt het project Mobildata?

Weggebruikers downloaden de app Flitsmeister of Karta GPS en geven die toegang tot hun locatiegegevens. Zodra ze vervolgens een kruispunt met intelligente verkeerslichten naderen, stuurt de app een sein naar een centrale computer die die verkeerslichten aanstuurt. Merkt die aan de hand van de gebruikersgegevens dat er aan het kruispunt geen of amper verkeer is, dan blijft het licht bijvoorbeeld langer op groen.

“Als verschillende mensen in een verkeersstroom of wachtrij ongeveer tezelfdertijd die gegevens doorsturen, dan kan het licht een inschatting maken van de verkeersdrukte of de lengte van een file achter een verkeerslicht en sneller naar groen schakelen”, legt Wim Vandenberghe uit aan VRT NWS. Hij is expert bij het onderzoeksinstituut Imec, dat het project samen met AWV uitvoert.

“Een klassieke verkeerslichtenregeling is gebaseerd op gemiddelde verkeerstellingen uit het verleden”, zegt Jorn De Vries van Flitsmeister. “Met dit systeem kunnen we beter reageren op de actuele verkeersvraag. Het kan ook zijn dat op sommige kruispunten de doorstroming en de veiligheid van fietsers of het openbaar vervoer belangrijk is, en dan krijgen die meer voorrang.”

Voorlopig zijn Flitsmeister en Karta GPS de enige apps die meewerken aan het project, maar de overheid voert ook gesprekken met Google Maps en Waze. Niet iedere weggebruiker moet overigens zo’n app downloaden, al is er wel een soort ‘kritische massa’ nodig.

Waar komen die intelligente lichten?

Het AWV wil de volgende twee jaar 250 verkeerslichten intelligent maken. Nadien volgen er meer. Sommige verkeerslichten werken nu al, maar de verkeersapps werken pas over een paar maanden.