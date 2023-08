Intelligent en grappig, maar ook streng en strategisch: ‘Hij ging de confrontatie niet uit de weg’

Katholiek Onderwijs Vlaanderen moet op zoek naar een nieuwe directeur-generaal. Na tien jaar aan het roer stopt huidig topman Lieven Boeve er vanaf 1 augustus 2024 mee. ‘Hij ging zeker de confrontatie niet uit de weg.’

Intelligent en grappig, maar ook streng en strategisch: zo omschrijven mensen uit zijn omgeving Lieven Boeve, die zich nog één schooljaar lang directeur-generaal van het grootste onderwijsnet van Vlaanderen mag noemen. Helemaal als een verrassing komt de exit niet. Boeve maakte naar eigen zeggen in 2014 al de afspraak met bisschop Johan Bonny om hooguit twee termijnen aan het hoofd van de koepel te staan, wat neerkomt op tien jaar. “Toen de bisschop mij voor de zomer vroeg wat mijn plannen waren, heb ik hem laten weten dat ik die afspraak het liefst zou honoreren”, zegt Boeve.

Heeft hij dan nooit getwijfeld om toch een worp naar een derde termijn te doen? “Dit soort afspraken dienen er juist voor om als er twijfels zijn, daar nog eens goed over na te denken”, zegt Boeve. “Ik ben een grote voorstander van mandaten die in tijd beperkt zijn. Zowel voor de persoon in kwestie als de organisatie is af en toe verandering goed.”

Zelf verschilde Boeve qua stijl en aanpak ook sterk van zijn voorganger, Mieke Van Hecke. “Terwijl Mieke Van Hecke vooral bekend stond om haar warme, enthousiaste stijl, is hij eerder de man die van structuren en organisaties houdt”, meent Rik Torfs, die als toenmalig rector van de KU Leuven Boeve als kandidaat naar voren heeft geschoven. “Hij is ook iemand die op een aantal terreinen zeker niet de confrontatie uit de weg gaat. Dat is zijn sterkte, maar ook een zwakte: in een veld zoals onderwijs waarin veel overleg nodig is, maak je daardoor natuurlijk ook vijanden.”

in de problemen

Vooral tijdens zijn eerste termijn als directeur-generaal kwam Boeve daardoor in de problemen. Hij maakte er zijn missie van om de koepel om te vormen tot een moderne, efficiënte ledenorganisatie, met minder eigen personeel en meer verantwoordelijkheid bij de verschillende scholengemeenschappen. Veel mensen die onder Mieke Van Hecke gewerkt hadden, stapten daardoor op.

Ook met N-VA kwam het tot een slepende vete. Toen Boeve andere religies en overtuigingen een plek gaf binnen het katholiek net – onder de noemer dialoogscholen – noemde partijvoorzitter Bart De Wever dat het einde van de koepel. Toen ook bleek dat de bisschoppen niet van enthousiasme overliepen over Boeves eerste termijn, hing zijn lot zelfs even aan een zijden draadje. Uiteindelijk raakte Boeve herverkozen, onder de impliciete voorwaarde dat hij de katholieke identiteit van de koepel meer zou benadrukken.

De vernietiging van de eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs was in dat opzicht een keerpunt. Die vernietiging kwam er nadat Boeve naar het Grondwettelijk Hof was gestapt. “Op die manier heeft hij het belang van de vrijheid van onderwijs terug op de agenda gezet”, zegt een bron binnen de koepel.

Het is nog niet duidelijk wie Boeve zal opvolgen. Deze beslissing ligt in handen van de bisschoppen. Boeve zegt dat hij het komende jaar nog genoeg werk heeft en focust nog niet op de toekomst. De kans zit erin dat hij terugkeert naar de KU Leuven, waar hij ook de afgelopen jaren wekelijks nog les gaf als professor theologie.