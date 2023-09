Instituut voor Tropische Geneeskunde lanceert ‘Wikipedia voor tropische ziekten’

WikiTropica wil niet alleen mensen informeren over tropische ziektes, maar de ziektes ook helpen bestrijden. Het platform gidst zorgverleners door allerlei uitdagingen die bij de diagnose van een tropische ziekte komen kijken. Via interactieve praktijkvoorbeelden kunnen hulpverleners er zich verdiepen in infectie- en tropische ziekten. “Een juiste diagnose is immers levensbelangrijk in de lage- en middeninkomenslanden”, weet ITG-woordvoerder Anna Dams.

“Een verkeerde diagnose leidt dan weer tot onnodige medische ingrepen”, vult Steven Van Den Broucke aan, arts bij het ITG. “Met WikiTropica willen we zorgverleners en studenten stap voor stap begeleiden bij het nemen van klinische beslissingen om zo tot een juiste diagnose te komen. Dat is levensbelangrijk in situaties waarin er weinig middelen zijn en medische overconsumptie geen optie is.”

Het platform dient vooral als opleidingsinstrument en is het resultaat van een partnerschap tussen twaalf instellingen voor hoger onderwijs uit Indonesië, Cambodja, Spanje en Nederland. WikiTropica simuleert diagnostische uitdagingen uit het echte leven om toekomstige professionals voor te bereiden.

“Met het toenemende aantal uitbraken van infectieziekten of zoönoses (ziektes die worden overgebracht van dier op mens, red.), en de wereldwijd groeiende vraag naar gezondheidswerkers, zal het platform een cruciale rol spelen in de medische opleiding van honderdduizenden professionals”, besluit Dams.

Het project kwam tot stand met de steun van het Erasmus+ Programma van de Europese Unie en het Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) van de Belgische regering.