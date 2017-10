Instant vakantiegevoel: pittige mosselen à la provençale

Het mosselseizoen is al even geopend, en hoewel we houden van een pot natuur, is dit recept met geroosterde tomaten, cayennepeper en wijn een heerlijk pittige concurrent. Doen!

Wat heb je nodig?

500 g gemengde tomaten, de grote gehalveerd

3 teentjes knoflook, geperst

1 tl cayennepeper

1 el gedroogde basilicum

3 el olijfolie

1 ui, gesnipperd

3 kg mosselen, schoongemaakt

250 ml droge witte wijn

handvol peterselieblaadjes, grof gehakt

zout

1 stokbrood



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 180 ºC. Verdeel de tomaten over een met bakpapier beklede bakplaat, bestrooi met de cayennepeper, basilicum, de knoflook en wat zout en bedruppel met 2/3 van de olijfolie. Schep de tomaten om en zet 40 minuten in de oven.

Stap 2: Fruit de ui in de rest van de olie in een grote, diepe pan. Voeg de mosselen

en wijn toe en breng aan de kook. Zet het deksel op de pan en kook de mosselen in ongeveer 3 minuten gaar.

Stap 3: Schep de tomaten en peterselie onder de mosselen. Verdeel de mosselen over de borden en geef er stokbrood bij.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met BrandTales, de branded content afdeling van De Persgroep Advertising en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.