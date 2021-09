Instagram ‘pauzeert’ Instagram voor kinderen onder 13 jaar na kritiek. Wat is er aan de hand?

Instagram lanceert voorlopig geen kinderversie voor jongeren onder de 13 jaar. In een blogbericht laat het hoofd van Instagram, Adam Mosseri, weten het project on hold te zetten.

“We denken nog steeds dat Instagram Kids de juiste keuze was, maar hebben besloten om het project te pauzeren”, schreef Adam Mosseri, hoofd van Instagram, in een blogpost maandag. “Dit geeft ons de tijd om samen te werken met ouders, experts, beleidsmakers en wetgevers om naar hun zorgen te luisteren en om de waarde en het belang van dit project voor jongere tieners vandaag online aan te tonen.”

De beslissing komt er enkele dagen voordat de Amerikaanse Senaat een hoorzitting zou houden met als inhoud: ‘Protecting Kids Online: Facebook, Instagram, and Mental Health Harms’, om de (mentale) druk voor jongeren op sociale media te bespreken. De hoorzitting komt er nadat The Wall Street Journal (WSJ) een onderzoek van Instagram lekte waaruit bleek dat Instagram-gebruik tieners mentaal negatief beïnvloedt. Dat stuitte op kritiek door verschillende instanties, experts en Amerikaanse officieren van justitie die zich zorgen maken om de psychische gevolgen van de app.

Slecht idee

Toch zegt Mosseri niet helemaal akkoord te gaan met de conclusies van The Wall Street Journal. “Recente berichtgeving van de WSJ over ons onderzoek naar de ervaringen van tieners op Instagram heeft veel vragen opgeroepen bij mensen. Om duidelijk te zijn: ik ben het niet eens met de manier waarop de Journal over ons onderzoek heeft bericht”, klinkt het in de blog. Volgens Mosseri zullen critici van ‘Instagram Kids’ deze beslissing ook zien als een bevestiging dat het project een slecht idee is. “Dat is niet het geval. De realiteit is dat kinderen al online zijn en we zijn van mening dat het ontwikkelen van op hun leeftijd afgestemde ervaringen veel beter is dan wat er nu is.” Volgens de topman redeneren ook andere bedrijven zo. “YouTube en TikTok hebben versies van hun app voor kinderen onder de 13 jaar”, klinkt het.

Adam Mosseri en zijn vrouw Monica Mosseri tijdens het MET-gala eerder deze maand in New York. Beeld EPA

Instagram zegt dat het nooit de bedoeling was dat de nieuwe kinderversie hetzelfde is als het huidige Instagram. “Ze was bedoeld voor ‘tweens’, kinderen tussen 10 en 12 jaar. Ze vereist ouderlijke toestemming om deel te nemen, de app zal geen advertenties bevatten en zal leeftijdsgeschikte inhoud en functies hebben. Ouders kunnen toezicht houden op de tijd die hun kinderen op de app doorbrengen en zien wie hen berichten stuurt, wie hen kan volgen en wie ze kunnen volgen.”

De man benadrukt dat “onderzoek de basis vormt voor hun werk op gebied van een negatief zelfbeeld”. Zo bestuderen ze bijvoorbeeld een functie die voorlopig ‘Neem een pauze’ heet. Deze zou toelaten dat mensen hun account op pauze kunnen zetten en “even kunnen nadenken of de tijd die ze besteden wel zinvol is”.