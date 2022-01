Instagram gaat dit jaar grondig veranderen: ‘We zijn niet langer alleen een app om foto’s te delen’

Bij Instagram zijn er grote veranderingen op til. Wat zijn de belangrijkste prioriteiten voor het Amerikaanse sociale netwerk dit jaar? ‘Ouders zullen kinderen een tijdslimliet kunnen opleggen.’

Instagram-baas Adam Mosseri laat dit jaar heel wat nieuwigheden los op de wereld. Zo is de omgekeerd chronologische feed, waarbij de recentste posts eerst te zien zijn, terug van weggeweest. Naast de huidige weergave – een feed gesorteerd door een algoritme – komt er een ‘following’-optie voor chronologie, en ook een optie om alleen posts van uw ‘favoriete’ accounts te tonen. De app reageert daarmee op klachten dat veel oude posts eerst te zien zijn in de huidige feed. Verwacht wordt dat de opties in de eerste helft van 2022 uitgerold worden.

Op Twitter schudde Mosseri nog een ingrijpende verandering uit zijn mouw. Het bedrijf zal dit jaar nog meer inzetten op video. En dat hoeft niet te verbazen: het bedrijf voelt TikTok, dat zich in korte tijd heeft ontpopt als geduchte concurrent, in de nek hijgen. Instagram maakte al in 2020 een prioriteit van die tweestrijd door ‘Reels’ te lanceren, een plek waar u korte video’s kunt maken en delen, en vrijwel identiek aan die van het Chinese videoplatform. Dit jaar zet het Amerikaanse bedrijf die lijn dus voort door alle bestaande videoformaten, zoals videoberichten, Stories en het voormalige IGTV, samen te voegen rond het Reels-videoformat.

“We gaan onze focus op video verdubbelen, we zijn niet langer alleen een app om foto’s te delen”, zei Mosseri daarover in een videoboodschap. “We moeten opnieuw bedenken wat Instagram is. De wereld verandert snel en wij moeten mee veranderen.”

Transparantie

Daarnaast is Instagram van plan dit jaar de berichtendienst in de app uit te breiden en werk te maken van transparantie, na veel kritiek op het gebrek daaraan. “We gaan niet alleen ons werk op het gebied van controles verdubbelen, maar we gaan ook meer doen rond transparantie. Mensen moeten begrijpen hoe Instagram werkt”, aldus Mosseri. Hoe Instagram dat precies zal doen, is echter nog een raadsel.

Wat wel vaststaat, is dat het socialemediaplatform dit jaar een reeks nieuwe maatregelen lanceert die bijdragen aan de veiligheid van jongeren op het platform. Zo kunnen meerderjarige gebruikers die jongeren taggen in berichten dat niet langer doen als die minderjarigen hen niet terugvolgen. Ook zullen ouders die vinden dat hun kinderen te veel tijd spenderen op de app tijdslimieten kunnen opleggen. Dat de maatregelen net nu komen, is geen toeval. Vorig jaar kwam het welzijn van jongeren op sociale media immers onder de aandacht nadat klokkenluider Frances Haugen honderden interne documenten had gelekt.

Tot slot is er ook goed nieuws voor content creators die meer geld willen slaan uit het platform. Instagram wil tegen eind 2022 namelijk meer dan 1 miljard dollar, ofwel 884.000.000 euro, investeren om “nieuwe manieren te introduceren” om geld te verdienen.