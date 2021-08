Inspectie ontdekt tweede stof waarvoor chemiebedrijf 3M geen vergunning heeft in Zwijndrecht

De zoektocht naar FBSA, de schadelijke stof waarvoor 3M geen vergunning heeft, heeft sneller dan verwacht resultaat opgeleverd. Afgelopen donderdag en vrijdag nam de milieu-inspectie stalen van het afvalwater van 3M, nadat VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws bericht hadden dat het chemiebedrijf illegaal de toxische stof FBSA in de Schelde dumpte. De eerste resultaten bevestigen de aanwezigheid van FBSA in het afvalwater. Er werd ook een andere stof aangetroffen: Me-FBSA.

“Het gaat over een variant van FBSA, waarbij er methyl is toegevoegd aan FBSA”, legt professor Jan Tytgat (KU Leuven) uit. “Een methylgroep kan ervoor zorgen dat het product andere eigenschappen krijgt en bijvoorbeeld nog meer waterafstotend wordt.”

Of dit het product nog toxischer maakt dan FBSA, is moeilijk te zeggen. “Wat we wel weten, is dat methyl eerst afgebroken wordt door de lever. Misschien dat deze soort stof dus nog wat langer in het lichaam blijft dan FBSA, maar dat is puur theoretisch.”

Geen vergunning

Wat zeker is, is dat 3M ook voor dit product geen vergunning heeft. Dat blijkt uit de omgevingsvergunning. Nochtans moet het bedrijf volgens de Vlaamse Milieumaatschappij en de provincie Antwerpen voor elke aparte stof een lozingsvergunning hebben.

Uit een document van 3M uit 2006 blijkt bovendien dat de productiesite in Zwijndrecht in die tijd ook een andere mogelijk giftige stof produceerde: Me-FBSE. Of het dat nog steeds doet, is niet zeker. De stof is nooit aangegeven door 3M.

Het document maakt deel uit van een rechtszaak die de Amerikaanse staat Minnesota in 2010 startte tegen 3M wegens grootschalige vervuiling van het drinkwater met PFAS-stoffen. 3M koos in 2018 voor een schikking van 850 miljoen dollar. Op het document in het gerechtelijk dossier staan de twee productiesites van de stof: de fabriek in Decatur in de VS en 3M Zwijndrecht.

In Minnesota bleken nog een vijftal stoffen zonder vergunning geloosd te worden. Het doet vermoeden dat de illegale lozing van FBSA in de Schelde het topje van de ijsberg is.