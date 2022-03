Inna (35) viert haar verjaardag in een belegerde havenstad Cherson: ‘Geen idee waartoe de Russen in staat zijn’

Inna Poljakova had eigenlijk een mooie stedentrip in gedachte voor haar 35ste verjaardag, afgelopen zaterdag. Nu durft ze haar flat in het centrum van Cherson, de eerste Oekraïense stad waar de Russen de controle hebben overgenomen, amper uit. Haar verjaardag was ze bijna vergeten. “Maar we maken er wat van, ik ben allang blij dat mijn vrienden hier zijn”, vertelt ze aan de telefoon. Haar vrienden verblijven in het flatje van haar en haar man, omdat de elektriciteit het bij hen niet meer doet. Het mobiele internet in de hele stad is vrijdag eveneens uitgevallen.

Gezelschap geeft haar een gevoel van veiligheid, zegt Poljakova. “Alleen durf ik de straat niet op. We gaan alleen naar buiten voor eten en drinken, de winkels zijn hier dichtbij. Er staan hele lange rijen voor iedere supermarkt en apotheek. De supermarkt om de hoek was gisteren gesloten, maar een aantal vrijwilligers braken de deuren open om het voedsel uit de supermarkt uit te delen.”

Zuidkust

Poetin lijkt zijn focus te verleggen naar de zuidkust van Oekraïne, meerdere steden in deze regio staan onder druk. Dinsdag vielen de Russische troepen Cherson binnen, een havenstad met ongeveer 300.000 inwoners. De Russen claimden vrij snel de stad over te hebben genomen, Oekraïne ontkende.

Woensdagavond stelde de burgemeester van Cherson alsnog dat hij de controle over de stad kwijt was geraakt. De Russen waren tot het gemeentehuis doorgedrongen. “Sindsdien is het eigenlijk rustiger, de hevige gevechten tussen de Russen en lokale vrijwillige militairen zijn opgehouden”, zegt Poljakova. “Omdat er nu Russen door de straten lopen, bombarderen ze ons niet meer. We mogen overdag naar buiten, heeft onze burgemeester met de Russen afgesproken, tussen 8 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtends geldt een avondklok.” Auto’s mogen niet meer rijden in Cherson, behalve voor het aanleveren van voedsel en medicijnen. Die goederen zijn zeer schaars.

Een videobeeld van de Oekraïense grenswacht toont militaire voertuigen die bij Cherson de grens met de Krim over gaan. Beeld Reuters

Op het eerste gezicht heeft de Russische overname de rust terug teruggebracht in Cherson. “Maar het is verschrikkelijk, ik voel me niet meer veilig in mijn eigen stad”, zegt Poljakova. “Ik vertrouw niemand meer, ik ben erg paranoïde.”

De aanval op de kerncentrale in Zaporizja in de nacht van donderdag op vrijdag helpt daar niet bij. “Ik ben daar erg nerveus en boos over. Het is heel gevaarlijk, ook al is het zo’n 300 kilometer verderop. Dit kan een ramp worden voor heel Oekraïne, voor heel Europa. Ik weet gewoon niet meer wat de Russen van plan zijn. Ze blijken tot steeds meer in staat te zijn.”