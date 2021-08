Inkomen van rijkste Vlamingen ligt nog steeds ruim drie keer hoger dan dat van armsten

Waarop is de enquête gebaseerd?

De inkomenskwintielverhouding is een internationale maat om de inkomensverdeling van een land of een regio in kaart te brengen. Het cijfer werd berekend op basis van de huishoudinkomens in het jaar voorafgaand aan de EU-SILC-enquête. De cijfers van de EU-SILC-enquête van 2020 hebben dus betrekking op de huishoudinkomens van 2019. Een huishoudinkomen omvat alle inkomsten van de leden van het huishouden uit economische activiteit, uit eigendom en uit sociale zekerheids- en bijstandsuitkeringen.

De EU-SILC-enquête waarop de inkomenskwintielverhouding gebaseerd is, werd in 2019 ingrijpend vernieuwd. Daardoor is voorzichtigheid geboden bij het maken van vergelijkingen met de resultaten van voorgaande jaren, stelt Statistiek Vlaanderen. Toch ziet Statistiek Vlaanderen dat de inkomenskwintielverhouding sinds 2004 min of meer gelijk gebleven is.

Hoe zit het met onze inkomenskwintielverhouding?

In 2019 lag de inkomenskwintielverhouding, gebaseerd op de huishoudinkomens van 2018, in het Waalse Gewest (3,6) iets hoger dan in het Vlaamse Gewest (3,3). Het verschil met het Brussels Hoofdstedelijke Gewest (4,7) was groter. In volledig België lag de inkomenskwintielverhouding toen op 3,6.

Hoe scoort de rest van Europa?

In Europees perspectief bleef de inkomensongelijkheid in België beperkt. In 2019 lag de inkomenskwintielverhouding in de 27 lidstaten van de Europese Unie gemiddeld op 5,0. België bevond zich samen met Tsjechië, Slovenië, Finland en Nederland in de groep van EU-landen met de laagste inkomenskwintielverhouding. In Bulgarije was de inkomensongelijkheid het hoogst, gevolgd door Roemenië en Litouwen.