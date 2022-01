Ingrid Betancourt, ooit FARC-gijzelaar, nu kandidaat-president in Colombia: ‘De war on drugs hebben we verloren’

Exact twintig jaar geleden werd de toenmalige Colombiaanse senator Ingrid Betancourt ontvoerd door de FARC-rebellen. Vandaag wil ze president worden van haar land.

Ingrid Betancourt is zonder twijfel de bekendste Colombiaanse politica. Ze is een van de 21.000 slachtoffers die door de FARC (Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia, een marxistisch-leninistische guerrillabeweging) ontvoerd werden. Dat gebeurde nu precies twintig jaar geleden. Ondanks massale internationale steun slaagde de Colombiaanse overheid er pas na zes jaar in om haar in 2008 te bevrijden. Tien jaar had ze nodig om te recupereren, maar ondertussen verschijnt de nu 59-jarige Betancourt weer op het politieke toneel. Niet om een bijrol te spelen, maar om president te worden in het nog altijd diep verdeelde Latijns-Amerikaanse land.

Als centrumkandidate hoopt ze een alternatief te vormen in de polarisering tussen de linkse oppositie en de rechtse regering van huidig president Duque. Officieel komt ze uit voor een kleinere, groene partij, maar Betancourt probeert de centrumpartijen in Colombia te verenigen onder een vlag. Haar missie is ook persoonlijk, vertelt ze in een gesprek met De Morgen: ze wil het woord voeren voor de slachtoffers van de decennialange burgeroorlog. “Wij slachtoffers voelen ons vaak eenzaam en niet begrepen.”

Zes jaar lang werd u gegijzeld door de FARC. Toch sprak u deze zomer tijdens een ontmoeting tussen slachtoffers van de burgeroorlog en ex-FARC-strijders het woord ‘verzoening’ uit.

Ingrid Betancourt: “We zaten met een tiental slachtoffers en tiental ex-commandanten op het podium van een theater. Rodrigo Londoño, alias Timochenko (de huidige FARC-leider, red.), was aanwezig. Er waren geen commandanten die ik tijdens mijn kidnapping gekend heb. Ik probeerde op dat moment vooral mijn emoties te beheersen. Ik was nieuwsgierig en probeerde me voor te stellen hoe de FARC-commandanten hier bij zaten, maar ik was helaas ontgoocheld in hun speech. Ze bleven een politiek discours voeren met weinig begrip voor ons als slachtoffers. Wij daarentegen vertelden één voor één hoe ons leven veranderd was en hoe we getraumatiseerd waren door de gebeurtenissen. We worstelden met onze emoties, terwijl de commandanten er wat onverschillig en emotieloos bij stonden. Het was op dat moment dat ik een speech heb gegeven.”

U besefte daar dat u zich weer in de politiek moest engageren?

(knikt) “Ik had niets voorbereid. Ik sprak recht vanuit mijn gevoel. Ineens besefte ik dat wat we daar op het podium aan het doen waren, niet voor de slachtoffers en de FARC was, maar wel voor elke inwoner van Colombia die ons via televisie aan het volgen was.

“Het is moeilijk om de tweedeling tussen slachtoffers en daders te begrijpen. Het waren twee werelden die naast elkaar leefden en elkaar niet kruisten. Bekijk het zoals een erge gebeurtenis in je eigen familie. Het is pas als je familielid die je pijn en verdriet heeft aangedaan, begrijpt wat hij verkeerd heeft gedaan en jouw pijn voelt, dat je samen kan huilen en je wonden weer kunnen helen. Op zulke momenten ontstaat er empathie.”

Daar is Colombia nog niet aan toe, zo blijkt.

“Helaas niet. Toch zou dit ons doel moeten zijn: samen praten over de gebeurtenissen. Zo kan de FARC ons uitleggen waarom zij bepaalde daden hebben gedaan. Zo wil ik hen vragen hoe het mogelijk is dat een mens een andere mens jarenlang aan een ketting legt. Hoe kan hij dit mentaal en psychologisch legitimeren? Hoe kan je deze handeling elke dag opnieuw uitvoeren? Hoe kan je met deze last verder leven? Dat is wat ik hen zou willen vragen. Als je enkel je politieke ideologie naar voren schuift om al je acties te legitimeren, dan stokt het gesprek.

“Daarom dat ik over vergiffenis sprak. Ik hoop op een gesprek van mens tot mens. De weg tussen slachtoffer en dader moet een menselijke weg worden. Wij moeten hen vergeven en zij moeten zichzelf vergeven. Want wat ze ons hebben aangedaan is zeer pijnlijk.”

Hebt u het gevoel dat u als slachtoffer voldoende gehoord en begrepen wordt door de Colombiaanse gemeenschap?

(met stille, gebroken stem) “Vele mensen begrijpen ons niet. Dat maakt het leven van ons als slachtoffer nog moeilijker. Sommige opmerkingen duwen ons opnieuw in verdriet. Er zijn mensen die ons als slachtoffer ridiculiseren en zelfs durven zeggen ‘jullie hebben een lange vakantie gehad in een FARC-kamp’. Of ‘Betancourt, toen je uit het regenwoud bevrijd werd, zag je er goed uit. Je hebt daar weinig sporen opgelopen. Je kan geen pijn in je gezicht zien.’ Of nog erger: ‘Jullie hebben dit zelf gezocht’. Al die woorden, opmerkingen en pesterijen om slachtoffers in diskrediet te brengen doen ons pijn. Toch heb ik ook begrip voor al deze mensen. De Colombiaanse maatschappij is zwaar getraumatiseerd: een deel van het geweld en trauma in het land is te verklaren doordat we de schoonheid van empathie niet meer kennen.

Betancourt: 'De politieke kampen in Colombia zoeken te veel de extremen op, waardoor de polarisatie enkel toeneemt. Wat we in deze tijden nodig hebben is verzoening.' Beeld AFP

“Empathie is zeer belangrijk. Als je als individu of maatschappij empathie verliest, bouw je een soort muur waardoor je de pijn van de ander niet meer kan voelen. Jammer genoeg zijn we in Colombia als maatschappij op dit punt beland door alle excessen van geweld, bloedverlies, pijn en trauma. Daardoor is de Colombiaanse maatschappij rigide en weinig empathisch geworden, waardoor verzoening niet mogelijk is.”

Hoe gaat u daarmee om?

“Uiteindelijk beslis je om niet meer over je kwetsuren te praten. Niet met de Colombiaanse maatschappij, maar ook niet meer met je familie en vrienden. De diepe pijn die je in je ziel en hoofd hebt, hou je voor jezelf. Je ziet dat je familie lijdt als je over je pijn vertelt en wil hen hiervan besparen. Daarom dat ik en vele slachtoffers besloten hebben om te zwijgen. Buiten je eigen familie zie je immers veel onverschilligheid en onbegrip. Het feit dat je als individu niet aanvaard wordt, zorgt ervoor dat je extra lijdt als slachtoffer (ademt diep in en uit). Toch denk ik dat we als slachtoffers de moed moeten hebben om toch de weg van het woord te kiezen. Enkel door er over te praten, kunnen we voorkomen dat de gebeurtenissen die ons overkomen zijn nooit meer opnieuw plaatsvinden.”

Tijdens betogingen tegen de regering dit voorjaar vond extreem politiegeweld plaats. Gaat het in Colombia weer de foute kant op?

“Het was een zeer pijnlijke gebeurtenis voor ons land. Gelukkig heeft de internationale gemeenschap snel gereageerd op wat er tijdens de manifestaties is gebeurd. Helaas is de Colombiaanse maatschappij op dit ogenblik erg gepolariseerd. Jongeren, vrouwen en mannen zijn de straat op getrokken om op te komen voor hun rechten. Het recht op onderwijs, om te gaan werken, om niet van honger te moeten sterven. Eigenlijk zeer elementaire zaken die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van individu en maatschappij.

“Helaas worden deze betogers zeer snel als terroristen bestempeld. Wie dus opkomt voor zijn rechten wordt al zeer snel gecriminaliseerd en als misdadiger beschouwd. Het klopt dat de georganiseerde misdaad ook in deze betogingen geïnfiltreerd was in de hoop de confrontatie en polarisatie nog meer te doen toenemen. Maar het kan niet zijn dat politie en leger militaire wapens gebruiken om een sociaal probleem te bestrijden.”

Colombia heeft een lange geschiedenis van extreem geweld, ook vanwege de staat zelf.

“Geen enkele overheid heeft het recht om te schieten op betogers. Dat moet een rode lijn zijn in een democratische staat. In Colombia betekent dit een transformatie van leger en politie. Liefst 200 jaar lang zijn politie en leger getraind geweest in Colombia om oorlog te voeren en te strijden tegen guerrillastrijders; tegen interne vijanden. Nu we naar vrede zijn overgestapt moet de mentaliteit in de instellingen nog volgen.

“Manifestanten zijn geen strijders en moeten niet neergeschoten worden. Anderzijds moet ook de mentaliteit bij de Colombianen zelf veranderen. Velen zien politie en leger als een autoritaire en zelfs fascistische macht die de bevolking onderdrukt. Dat leidt ertoe dat je aan beide kanten van het spectrum mensen hebt die bang zijn van elkaar, waardoor geweld nog meer escaleert. Ik probeer hier niemand te legitimeren, maar beschrijf de werkelijkheid. Die is immers erg complex in Colombia. De sociale problemen, die verergerd zijn door de covidpandemie, vormen een broeihaard voor dit geweld. Daar bovenop komen de problemen in buurland Venezuela en de instroom van miljoenen vluchtelingen van daar.”

Wat verwacht u van de verkiezingen dit jaar?

“Ze worden extreem belangrijk. Zowel de klassieke als de nieuwe partijen zijn aan het nadenken hoe ze zich positioneren en kunnen profiteren van polarisatie tussen elite, middenklasse en de lagere klasse. Helaas bezorgt dit de gewone burger enkel meer leed en stress. Ik wil een ander geluid laten horen. Het wordt niet eenvoudig, maar ik zal dag en nacht werken om kiezers te overtuigen van ons alternatief.

Hoe beoordeelt u de huidige president, Ivan Duque?

“Ik ben ervan overtuigd dat Duque goede intenties heeft met Colombia, maar hij is geïsoleerd geraakt van de burgers. Hij heeft de steun van zijn kiezers verloren en ook op politiek vlak is het niet gemakkelijk doordat hij zowel in het parlement als de senaat geen meerderheid van zijn partij achter zich heeft.

“Net zoals overal ter wereld moest Duque beleid voeren tijdens de covidpandemie. Duque heeft fouten gemaakt, maar alle politieke actoren in Colombia hebben fouten gemaakt. Zowel Gustavo Petro (linkse oppositieleider, red) als Ivan Duque zoeken te veel de extremen op, waardoor de polarisatie in Colombia enkel toeneemt. Wat we in deze tijden nodig hebben is verzoening. We moeten opletten hoe we dingen zeggen, met welke intonatie en met welke woorden. Door de confrontatie dreigen mensen hun leven te riskeren. Noch het oproepen tot geweld door leger en politie noch het minimaliseren van geweld door betogers zal ons verder helpen. We moeten duidelijk zijn.

Een demonstrant wordt opgepakt in Bogota, begin dit jaar. Afgelopen jaar waren er talloze gewelddadige betogingen in het land. Beeld AFP

“Tijdens de betogingen zijn er mensen vermoord. Zowel door leger als politie, maar ook burgers hebben politieagenten gelyncht. De Colombiaanse burgers hebben daarom nood aan een politieke elite die gematigd is. Helaas heb ik deze houding bij geen enkele politieke actor in ons land gezien.”

Ondertussen kent Colombia vijf jaar vrede tussen de overheid en de FARC. Hoe kijkt u daarnaar?

“Het vredesakkoord is absoluut het belangrijkste vredesakkoord van de Colombiaanse geschiedenis. De strijdkrachten van de FARC waren de meest gewelddadige en brutale strijdkrachten die de laatste zes decennia Colombia getypeerd hebben. Al van bij mijn geboorte was de FARC actief. Voor het vredesakkoord heb ik nooit een ander Colombia gekend en dat geldt voor de meerderheid van de Colombianen.

“Er kwam veel kritiek op de deal met de rebellen, maar de meerderheid van deze kritieken zijn geïncorporeerd in de finale versie van het vredesakkoord. Door de aanpassingen na het verwerpen van het eerste akkoord bij referendum, is het akkoord in mijn ogen robuuster en meer legitiem geworden. Er zijn meer garanties voor de slachtoffers gekomen en de overgangsjustitie, gekend onder de naam JEP, is verbeterd.

“Sinds zijn aanstelling in 2018 heeft president Duque verschillende pogingen ondernomen om het vredesakkoord niet te moeten uitvoeren, maar uiteindelijk heeft hij de belangrijkste zaken wel moeten uitvoeren. Helaas heeft dit voor veel vertraging gezorgd. Het feit dat de overheid de verschillende aspecten van het vredesakkoord niet ondersrteunt, wordt door al wie hard voor het vredesakkoord heeft gestreden betreurd. Ook de internationale gemeenschap kijkt hier met lede ogen naar.”

Stemt u dat pessimistisch?

“Ik blijf hoopvol. Het vredesakkoord is niet dood, ontbonden of afgebroken. Het is onwaarschijnlijk dat de FARC tot op heden haar woord heeft nageleefd en haar verplichtingen respecteert. Ongeveer een derde van de strijders zijn helaas uit het vredesakkoord gestapt en zijn terug naar het regenwoud getrokken om weer ten strijde te trekken. Helaas zijn ook honderden ex-FARC-leden vermoord.

“Het is belangrijk om nu verdere stappen te zetten om het vredesakkoord uit te voeren. Er moeten resultaten geboekt worden die effect hebben op het leven van alle Colombianen. Ik hoop dat de volgende regering deze versnelling en verdieping van het vredesakkoord zal implementeren. De vrede heeft Colombianen eindelijk weer hoop gegeven. Deze hoop vormt het perspectief voor een betere toekomst. We mogen nooit in een verleden van oorlog terugkeren.”

De Europese Unie heeft de voorbije jaren zowel op politiek als financieel vlak veel geïnvesteerd in het vredesakkoord in Colombia. Hoe kijkt u naar de relatie tussen Colombia en de EU?

“Ik kan met zekerheid zeggen dat zonder de internationale hulp vanuit de Europese Unie en de Verenigde Naties het vredesakkoord ten onder zou zijn gegaan aan de vele kritieken en stressvolle momenten die het al heeft moeten doorstaan. Net zozeer kan ik zeggen dat mocht de steun van de internationale gemeenschap stoppen, het vredesakkoord ook zou doodbloeden. Dankzij financiële middelen, steun van expertengroepen en een draagvlak van internationale legitimiteit heeft de Europese Unie geholpen bij alle stappen van het vredesproces. Zowel tijdens de onderhandelingen, de implementatie als het naleven van het akkoord.

“Ook de VS en vele landen in Latijns-Amerika steunen het vredesakkoord. Landen in Latijns-Amerika zijn opvallend solidair met elkaar. Door de oorlog vroeger in Colombia en de humanitaire crisis in Venezuela kent Latijns-Amerika miljoenen vluchtelingen. Landen zijn altijd zeer solidair en genereus geweest in de opvang van vluchtelingen. De hulp die Colombia nu krijgt omdat het land voor vrede heeft gekozen, is eveneens ontzettend groot. De vrede in Colombia is immers ook belangrijk voor de rust in zijn buurlanden. Als Colombiaan voel je alleen maar dankbaarheid voor al die internationale steun van zoveel landen ter wereld om de vrede in ons land in stand te houden. Zonder deze steun, zou de huidige regering het vredesakkoord niet langer gerespecteerd hebben.”

Drugsteelt blijft wel een probleem. President Duque verweet zijn voorganger dat hij het aantal cocaplantages weer liet toenemen. Maar ook onder Duque is het aantal hectaren coca alleen maar toegenomen.

“De war on drugs hebben we verloren. In Colombia, maar ook in de VS, in Europa en alle andere landen ter wereld. Dat is ook de reden waarom verschillende staten in de VS begonnen zijn met het legaliseren van bepaalde drugs. Zolang we drugs in de illegaliteit duwen, zullen we zien dat drugs zowel de Amerikaanse, Europese als Aziatische markt zullen overspoelen.”

U bent pro legalisering?

“Ik wil duidelijk zijn. Drugs vormen ontegensprekelijk een groot gevaar voor onze gezondheid, maar op dit moment hebben we geen enkele controle over de productie, handel en distributie. We zouden drugs eerder als een gezondheidsprobleem moeten beschouwen dan het nog langer in de criminaliteit te behandelen.

“Geen enkel land kan op zichzelf de strijd aangaan tegen de drugsmaffia. Mochten de productie, transport en distributie van drugs gewone ondernemingen zijn, dan zouden ze nooit zulke gigantische winstmarges genereren. Door de winsten die ze nu bereiken, kunnen ze alles kopen en iedereen omkopen. Niet alleen in Colombia, maar nergens ter wereld is een overheid immuun voor corruptie door drugsmaffia. Ik vraag me vaak af hoeveel jaren we de war on drugs nog op dezelfde manier zullen aanpakken. Het wordt tijd om ons te bevrijden van alle ellende die drugs veroorzaken.”

Drugs veroorzaken veel ellende. Dat gaat toch niet weg als je de productie legaliseert?

“In Colombia zijn alle instellingen en alle niveaus van de maatschappij gecorrumpeerd door drugs, oorlog en geweld. De drugsmaffia is erin geslaagd om in alle niveaus van de Colombiaanse maatschappij te infiltreren. Dat geldt ook voor Mexico en andere landen van Latijns-Amerika. De duistere kant van drugshandel is een spoor van dood en geweld. Door de drugsproblematiek blijven landen in Latijns-Amerika onderontwikkeld.

“We zouden kunnen zeggen dat Colombia meer inspanningen zou moeten leveren om de cocaplantages met glyfosaat te vernietigen, maar dat is slechts een kortzichtige beschrijving van de problematiek. We weten dat we met deze methode niet alleen de coca maar ook de natuurlijke rijkdom van Colombia vernietigen. Zodra een vliegtuig een cocaplantage vernietigt, zullen mensen naar het oerwoud trekken om bomen te kappen en een nieuwe plantage aan te leggen. Dit is een oneindig verhaal. Het wordt tijd dat we in Colombia op een andere manier over deze problematiek zullen nadenken.”