Ingetogen afscheid van kleuter Dean (4)

Kleuter Dean kwam om het leven nadat hij vorige week woensdag was opgevangen door Dave De Kock (34) en diens partner in Sint-Gillis-Waas. Het lichaam werd enkele dagen later teruggevonden tussen de rotsen op het Nederlandse eiland Neeltje Jans.

De Kock doodde in 2008 het tweejarige zoontje van zijn toenmalige vriendin en kwam in 2008 na een volledig uitgezeten gevangenisstraf van 10 jaar zonder voorwaarden vrij.

Op de erg ingetogen uitvaart las zijn “tante ananas” een brief voor van zijn moeder: “Jij en je zus hadden op het verse behangpapier gekrabbeld, nu is dat zo’n mooie herinneringen. Ik had je zo graag zien opgroeien tot de man die je zou worden.” De tante kreeg haar naam van Dean en z’n oudere zus vanwege haar kapsel. Een groep vrienden, familie en leden van enkele motorclubs escorteerden het witte kistje naar het kerkhof.

30.000 euro opgehaald

Voor de begrafenis deden buren van Deans moeder een inzameling. Hun doel: 5.000 euro. Gisterenavond stond de teller op net geen 30.000 euro. “Zo hoeft Elke zich alvast niet ook nog ’ns zorgen te maken over centen voor zijn afscheid.”

Over de doodsoorzaak en sterfdatum van Dean communiceert het gerecht nog altijd niet. Gisteren boog de rechtbank in Amsterdam zich over de overlevering van Dave De Kock (34) naar ons land. Vermoedelijk zal dat eind volgende maand gebeuren. Ook de 25-jarige vriendin van De Kock — Romy W. — is nog altijd aangehouden. Zij verblijft in de gevangenis van Gent.