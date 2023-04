Ingenieuze dijken beschermen Venetië tegen de zee. Maar wie beschermt zijn bewoners tegen het onstuitbare toerisme?

Na eeuwenlang een speelbal van de zee te zijn geweest, beschikt Venetië eindelijk over dijken om zich te beschermen tegen het tij. Maar voor hoelang? Zal Venetië zich op een dag moeten afsluiten van het water dat zijn levensader vormt?

Het was in het holst van de nacht. Terwijl het tij het water optilde, de wind tekeerging en de golven aanzwollen, klikte een ingenieur in een commandocentrum op een kunstmatig eiland aan de rand van de lagune van Venetië een pijl op zijn scherm aan met het opschrift ‘optillen’.

Diep onder water, bij de vier passages waar de lagune overgaat in de zee, loosden 78 gigantische dijken die met hengsels vasthangen aan de zeebodem hun water en vulden zich met lucht. Vervolgens stegen ze op naar het oppervlak, waar ze de wassende zee afhielden als een muur van drijvende gele legoblokken.

Tijdens die lange nacht in november dronken de getijdenvoorspellers van de stad koffie in een kantoor aan de Rialtobrug, terwijl ze livebeelden bekeken van de 7 meter hoge golven die op de andere zijde van de dijken inbeukten. Uiteindelijk stond het zeewater 1,7 meter hoog – het op twee na hoogste peil in meer dan een eeuw van metingen. Normaal gezien komen bij dit niveau levens in gevaar, zitten Venetianen en toeristen vast en keldert de economie.

Maar niet deze keer. De stad was doorweekt van het regenwater, maar kreeg amper een druppel zeewater te verduren. Kinderen rolden hun boekentassen op wieltjes naar school. De Venetianen lazen zorgeloos hun krant op waterbussen die zich vlotjes over de rimpelloze kanalen bewogen. Winkeluitbaters borgen hun waterpompen op. MOSE, een Italiaanse afkorting voor Experimentele Elektromechanische Module, een verwijzing naar Mozes uit de Bijbel, had het water gesplitst en de stad gered.

“Zonder de dijken zou het een ramp zijn geweest”, zegt Alvise Papa, directeur van het getijdenvoorspellingscentrum. In zijn jeugd was hij het gewoon spullen in de hoedenwinkel van zijn vader in veiligheid te brengen als het water als een fontein door de spleten in de vloer spoot. “Nu gaat het leven gewoon door”, zegt. “Godzijdank is er MOSE.”

Italië mag het onverwachte succes dan vieren, dat neemt niet weg dat het verhaal van MOSE, dat vijftig jaar teruggaat, en het verhaal van Venetië, al 1.500 jaar in de maak, nog altijd geschreven worden. MOSE is nu al veel meer dan een ingenieursproject. Het staat voor de ambitie en het technisch vernuft van Italië, maar naarmate het oponthoud zich bleef opstapelen evengoed voor politieke instabiliteit, slecht bestuur, bureaucratie, corruptie, schulden en defaitisme.

En ook al houdt MOSE de wacht, toch belichaamt het project tegelijk de onontkoombaarheid van de klimaatverandering en de futiliteit van alle menselijke inspanningen om ze tegen te houden. De dijken van MOSE kostten 5 miljard euro. Maar ze waren zo lang in ontwikkeling dat de projecties waarop ze gebaseerd waren inmiddels achterhaald zijn.

Venetië gebruikt MOSE nu al veel meer dan verwacht, en kijkt aan tegen een toekomst waarin het de dijken veel vaker nodig zal hebben dan het ooit had vermoed, om een dam op te werpen tegen het stijgende water – zo vaak zelfs dat het de stad dreigt af te snijden van het water dat haar levensader vormt.

Door de dijken onophoudelijk in te schakelen, zeggen experts, kan de lagune van Venetië tot een door algen versmachte, ranzige poel verworden, en de charmante kanalen tot stinkende open riolen. En anderzijds: als het water niet wordt getemd, bestaat er weinig twijfel over dat Venetië uiteindelijk onderloopt en onbewoonbaar wordt, dat zijn prachtige paleizen door het zeezout eroderen, en zijn hele geschiedenis zowat wordt weggespoeld.

Venetië hoeft zich vandaag nog geen zorgen te maken. De toekomst ziet er wel minder rooskleurig uit. Er zullen verscheurende keuzes moeten worden gemaakt, met een waterpeil dat constant zo hoog reikt dat de stad continu bescherming nodig heeft. “En op dat moment zal ik beslissingen moeten nemen”, zegt Papa. “Red ik de stad, of red ik de lagune?”

Een toerist op een blank staand San Marcoplein in november vorig jaar. Beeld NYT

In november vorig jaar raakten de lager gelegen delen van Venetië maar lichtjes overstroomd. Deze horeca-­uitbater liet het niet aan haar hart komen. Beeld NYT

Venetië bestaat dankzij en ondanks de zee. Sinds de stichting van de stad is ze zowel beschermd als belaagd geweest door water. En de Venetianen hebben altijd een evenwicht moeten vinden tussen de twee.

Toen vluchtelingen van het Italiaanse vasteland zich in de 5de eeuw na Christus voor het eerst op de modderige vlakten en eilandjes vestigden, bouwden ze woningen gestut door houten palen in de drassige ondergrond. Ze trokken dijken in istriaanse steen op, waar het zout geen vat op had. Ze plooiden de lagune naar hun alledaagse behoeften.

Dankzij hun vernuft ontwikkelde de republiek Venetië zich tot een rijk en sterk maritiem machtsbastion. De eerste doges, de hertogen die heersten over Venetië, lieten zich naar een plek varen waar de lagune en de zee elkaar ontmoetten en gooiden een gouden ring van het schip in het water, als symbool van Venetiës huwelijk met de zee.

In de loop van de eeuwen tastten nieuwe handelsroutes naar Zuid- en Noord-Amerika en de veroveringen van Napoleon de geopolitieke betekenis van Venetië aan. Zijn macht taande. Maar het water bleef.

Venetië, ooit een toonbeeld van de suprematie van de mens op de natuur, werd bekend als een verdrinkingsoord. Venetië “zinkt, als zeewier, waaruit het ooit is opgestegen”, schreef de romantische dichter Lord Byron. De Duitse schrijver Thomas Mann gebruikte de stad als symbool voor verval in Dood in Venetië.

In 1897 begon Venetië de maat van zijn erfvijand te nemen. Het ijkpunt voor hoogwater werd gevestigd bij de ingang van het Grand Canal aan de Punta della Salute. In de eerste twee decennia van de 20ste eeuw steeg het water slechts zes keer hoger dan 110 centimeter. Sinds 1900 was het gemiddelde zeeniveau in Venetië wel met ongeveer 30 centimeter gestegen. In de voorbije twintig jaar ging het tij meer dan 150 keer meer dan 110 centimeter hoger dan het ijkpunt.

De zeespiegel stijgt dus, maar er is meer: Venetië zinkt ook weg doordat tektonische platen verschuiven. Dat natuurlijke proces werd in de 20ste eeuw nog versneld door het oppompen van grondwater voor de industriehaven in buurgemeente Marghera. Tussen 1950 en 1970 zonk Venetië zowat 13 centimeter. Er wordt geen grondwater meer opgepompt, maar nog altijd zinkt Venetië ongeveer 2 millimeter per jaar.

In november 1966 werd Venetië getroffen door een zondvloed van wel 2 meter hoog, de ergste tot nog toe gemeten. Venetië kwam tot stilstand: niet alleen zijn gebouwen, maar ook het al frêle geloof in de stad als veilige haven liepen grote schade op. En Italië werd opgezadeld met een verschrikkelijk vraagstuk: kon Venetië gered worden?

Toeristen maken kiekjes op de beroemde Rialtobrug. Beeld NYT

Venetië dreigt steeds meer een attractiepark te worden, met almaar minder echte bewoners. De vraag is dan ook wie het ­MOSE-dijkensysteem op de lange termijn een dienst bewijst. Beeld NYT

De Italiaanse Nationale Onderzoeksraad erkende de “algemene stijging van het zeeniveau” en organiseerde in 1970 een wedstrijd voor bedrijven om voorstellen in te dienen om de stad te redden. Het ideale scenario waren dijken die open en dicht konden gaan, om het water te weren maar tegelijk de passage van schepen mogelijk te maken. Anderzijds zou zo ook de natuurlijke uitwisseling van water tussen zee en lagune gegarandeerd zijn.

Riva Calzoni, het Milanese bedrijf achter het winnende voorstel, kwam met het idee van zeedijken die zich met lucht vullen en naar het oppervlak stijgen bij hoogtij, en zich opnieuw met water vullen en zakken als het gevaar geweken is. Het was een veilige en bijna onzichtbare verdediging die minder kostelijk zou uitvallen dan een vaste, zichtbare constructie.

Maar het idee van MOSE mocht elegant lijken in zijn eenvoud, de realiteit was enigszins complexer. Het project zou Italië door de komende vijftig jaar loodsen.

In 1984 besteedde de overheid de bouw van MOSE uit aan een consortium van grote Italiaanse bedrijven. De oplevering moest tegen 1995 geschieden, maar pas in 2003 legde de toenmalige premier Silvio Berlusconi, een voorstander van grootschalige openbare werken, de eerste steen. Toen was de inschatting dat de bouw tegen 2011 afgerond zou zijn.

Maar in november 2010 was een panel van experts nog altijd druk aan het discussiëren over welk metaal gebruikt moest worden voor de hengsels die de dijken zouden vasthechten aan de zeebodem.

In het Palazzo dei Dieci Savi (het Paleis van de Tien Wijzen) aan de voet van de Rialtobrug kwamen functionarissen samen op het hoofdkwartier van de Magistrato alle acque, een eeuwenoude instantie die toezicht houdt op de waterhuishouding van Venetië. Omringd door de portretten van magistraten uit een ver verleden uitten sommige experts hun wrevel over de politieke druk die ze voelden om bepaalde technische kwesties goed te keuren.

“Ik wil hier niet medeplichtig aan zijn”, riep ingenieur Lorenzo Fellin naar eigen zeggen uit toen hij boos uit een vergadering wegstormde, omdat hij het gevoel had dat de Magistrato geïntimideerd werd. Fellin legt uit dat hij de stellige indruk had dat “het idee leefde dat aangezien de overheid al zo veel publieke middelen had uitgegeven, het project te allen prijze uitgevoerd moest worden, of het nu werkte of niet”.

Corruptie

MOSE werd een constante bron van controverse en twijfel. Toen de hengsels eenmaal geïnstalleerd waren, vroegen kritische stemmen zich af of ze niet zouden roesten in het water en of een fysiek fenomeen genaamd resonantie de dijken zou vernielen.

Geleidelijk aan sloop een cultuur van geheimhouding, achterkamerafspraken en overheidscorruptie het project binnen. In 2014 brachten openbaar aanklagers in Venetië een complot aan het licht om de overheid te overfactureren en politici om te kopen zodat het project zou blijven aanslepen − en de publieke financiën die ernaartoe gingen zouden blijven vloeien. Het leidde tot de arrestatie van 35 mensen, onder wie topfunctionarissen en de magistrato zelf.

“De laatste foto die werd opgehangen”, zegt Valerio Volpe, de man die nu verantwoordelijk is voor de waterbouwkundige openbare werken in Venetië, wijzend naar een foto in de portrettengalerij in de bestuurskamer. “Jammer genoeg werd hij gearresteerd.”

Daarna, tussen 2014 en 2018, droogde de overheidsfinanciering op toen de staat elke uitgave nauwlettend tegen het licht begon te houden. Veel bedrijven die bij het schandaal betrokken waren, gingen failliet.

Het project zat op een dood spoor. Zelfs Alberto Scotti, de ingenieur die het bedacht en bekend stond als de vader van MOSE, trok zijn handen ervan af. “Ik heb het vaderschap afgewezen”, zegt hij over het vele oponthoud.

Het historische centrum van Venetië is uiterst kwetsbaar door zijn ligging in een lagune. Beeld NYT

Het nieuwe MOSE-systeem (rechts) moet de stad beschermen tegen het woeste water. Beeld NYT

MOSE wordt ­aangedreven vanuit een controlekamer op een kunstmatig eiland. Beeld NYT

In de avond van 12 november 2019 veroorzaakte een scherpe daling van de temperatuur wat hoofdvoorspeller Papa beschrijft als een ongeziene “abnormale tropische cycloon”. “De wind gierde waanzinnig”, zegt hij.

Op het hoogtepunt stond het water twee meter hoog. Meer dan 85 procent van de stad liep onder, twee mensen vonden de dood, de schade was enorm. In het vijfsterrenhotel Gritti Palace kwam het water door de vloer, met als gevolg doorweekte zetels, sofa’s en tapijten. Een krantenkiosk werd weggeblazen door de storm.

“Ze was ineens weg”, zegt de uitbater, Walter Mutti. “Meegenomen door het water.”

Een paar dagen later was het water terug, tot 1,5 meter hoog, op zich een van de hoogste waterstanden in decennia. De grens tussen de kanalen en de trottoirs vervaagde. De lagune liep over in de stad. Sirenes loeiden. Scholen sloten de deuren, restaurants deden de luiken dicht. Toeristen aan de Rialtobrug stonden met hun koffer op houten planken als waren ze klimaatvluchtelingen.

Het San Marcoplein was een enorme, diepe vijver. Het water stond tot aan de ribben van wadende politici en reikte tot de rand van grote vuilnisbakken. Wie op het plein stond, voelde de stroming. De hele stad maakte deel uit van de lagune.

“We moesten ontsnappen”, zegt Enrico Pinzan, een mozaïekrestaurateur in de basiliek van San Marco. Op een bepaald moment rende hij naar beneden om een waardevol kruisbeeld uit de crypte te halen, waar het water een bres in een buitenmuur had geslagen en door de ramen naar binnen tuimelde. Hij en anderen probeerden het met zakken tegen te houden. Maar het water was te krachtig en begon ook door de stenen naar binnen te komen.

Dit was het: de grote overstroming waarvoor MOSE ontworpen was. Ingenieurs zeiden dat het systeem klaar was. Maar er gebeurde niets.

Het onvermogen om iets te doen tegen de grote overstromingen bracht extra politieke druk, kritische blikken uit de hele wereld en ongemakkelijke zelfreflectie voor Venetië en Italië met zich mee. Er moest iets gebeuren.

In de dagen na de vloedgolf klaagde Mirco Angiolin, de sitemanager in het commandocentrum, dat de dijken gereed waren maar dat niemand de verantwoordelijkheid had om MOSE te activeren als dat nodig was. “We hebben een baas nodig”, zei hij.

Rome maakte haast met de benoeming van Elisabetta Spitz, een topambtenaar, als grote baas van MOSE. Ze zegt dat ze op 3 oktober 2020 “de beslissing nam” om de dijken op te halen – niet als reactie op een crisis maar om het systeem uit te testen. De dijken stegen redelijk onopgemerkt voor het eerst op - de aandacht van Italië was niet gericht op zeegolven maar op een golf van coronabesmettingen. Het systeem functioneerde. De ingenieurs openden een fles prosecco.

Venetië is sindsdien beschermd tegen hoogwater, maar delen van de stad die lager liggen zijn nog altijd kwetsbaar. De experts die MOSE ontwikkelden schatten dat de zeedijken gemiddeld vijf keer per jaar opgehaald moeten worden om getijden van ongeveer 1 meter tegen te houden. Sinds MOSE twee jaar geleden begon te functioneren werden de dijken al 49 keer opgehaald.

Vorige week maandag meldde het Intergovern­mental Panel on Climate Change (IPCC), een gezaghebbend orgaan van expert binnen de Verenigde Naties, dat de aarde wellicht nog dit decennium de kritische opwarmingsdrempel zal overschrijden. Volgens hun gunstigste prognose kan het zeepeil in Venetië tegen het eind van de eeuw met 75 centimeter stijgen bij ongewijzigde CO 2 -uitstoot.

In dat geval zullen de dijken vaker boven dan beneden staan. Neem daarbij de alsmaar courantere hevige wind en de zware regenval die meer water in de lagune verzamelt, en je gaat naar een situatie waarbij de dijken zowat constant opgehaald zijn.

“En dan moet je het hebben over het openen van de lagune, niet het afsluiten ervan”, zegt Georg Umgiesser, wetenschapper aan het marien instituut van de Nationale Onderzoeksraad in Venetië.

Venetiaanse vissers aan het werk. Veelvuldig gebruik van de nieuwe dijken dreigt hen af te ­sluiten van hun bron van inkomsten. Beeld NYT

Luigi D’Alpaos, emeritus hoogleraar hydraulica aan de universiteit van Padua en een fervente tegenstander van het project, zegt dat continu opgehaalde dijken de lagune zullen omvormen tot “het moeras van Venetië”.

Pleitbezorgers van de zeedijken uiten hun frustratie over wat ze beschouwen als doemdenken over het effect ervan op langere termijn, zeker omdat Venetië dankzij MOSE beter beschermd is dan veel andere kuststeden. “Hoe kunnen we weten hoe de lagune er over vijftig of honderd jaar zal uitzien?”, vraagt Scotti, hoofd­ingenieur van het project. “Hoe kunnen we weten welke technologie dan voorhanden zal zijn?”

Los van MOSE spenderen lokale autoriteiten al miljoenen euro’s aan het afdammen en ophogen van kwetsbare stadgedeelten die lager gelegen zijn, zoals het San Marcoplein en zijn prachtige 11de-eeuwse basiliek.

Luigi Brugnaro, de burgemeester van Venetië, heeft de regering nog eens 1,5 miljard euro gevraagd in de loop van de komende tien jaar voor verdere verstevigingswerken.

In november huldigden Italië en Venetiaanse gezagsdragers glazen wanden in rond de basiliek van San Marco en zijn glimmende gouden mozaïeken. De patriarch van Venetië besprenkelde ze met wijwater.

Drijvend attractiepark

Voorlopig zijn de Italianen vooral blij met het succes van hun project – voor Venetië, voor Italië, misschien zelfs voor de wereld.

“Er zijn plannen om MOSE te exporteren als internationaal model”, zegt Spitz. Door de intellectuele rechten aan andere steden die bedreigd worden door de stijgende zeespiegel te verkopen, zegt ze, zouden ook de enorme onderhoudskosten van MOSE mee gefinancierd kunnen worden. Die worden geschat op zowat 63 miljoen euro per jaar, boven op de 180.000 euro voor energie- en personeelskosten telkens als de dijken worden opgehaald.

Brugnaro zegt dat mensen van New York City al contact met Venetië opnamen omdat ze ook bang zijn voor het stijgende water “en willen weten hoe wij het hebben aangepakt”.

Sinds MOSE begon te functioneren zijn de vastgoedprijzen voor vroeger onder water staande gelijkvloersappartementen, die al in de Republiek Venetië verboden waren, sterk gestegen. Ze zijn “perfect voor bed and breakfasts”, zegt Spitz.

Wat de vraag oproept: welk Venetië probeert MOSE te redden?

De stad, ooit een vat vol energie, creativiteit en bedrijvigheid – en Venetianen – verliest volop bewoners, en wordt alsmaar meer een drijvend en geornamenteerd attractiepark. Venetië bevat ontelbare schatten maar mist echt leven. Zijn toerismeverslaving staat symbool voor de transformatie van Italië van een plek die tot grootse dingen in staat was tot een Instagramwaardig paradijs.

Maar Venetië heeft de luxe om die bedreiging voor zich uit te schuiven. Op dit moment is het blij dat het de zee overwonnen heeft. De ochtend waarin de derde hoogste waterstand ooit gemeten werd, verspreidde een tastbare opluchting zich door de stad toen het water wegbleef uit de lagune en de kanalen.

Uitbaters van cafés die vroeger steevast overstroomd werden hadden het over een “transformatie”. Gidsen vertelden aan Amerikanen in poncho dat de stad overstroomd zou zijn “als MOSE er niet was geweest”. En Lucia Montan stapte de Rialtobrug over met in haar hand een boodschappentas met een afbeelding van de gele zeedijken. “Het is een heerlijk gevoel”, zegt ze. “Eindelijk veilig.”

In het voorspellingscentrum kwamen boodschappen binnen van een woordvoerder van de burgemeester die de draak stak met mensen die tegen MOSE protesteerden. Papa’s collega’s bemanden een hotline en luisterden naar ouderen en gehandicapte Venetianen die wilden weten of hun huis zou onderstromen.

“MOSE is actief”, antwoordde een van hen, Alessandro Tosoni. “Er is geen enkel probleem.”