Ingekorte zomervakantie niet aan de orde in Vlaanderen: ‘Momenteel geen draagvlak in het onderwijs’

Het advies van de Vlor is belangrijk, omdat de raad zowat alle partners binnen onderwijs vertegenwoordigt: onderwijskoepels, vakbonden, ouderkoepels en leerlingen maken allemaal deel uit van de raad.

Zij bogen zich de voorbije maanden over de vraag of ze een andere indeling van het schooljaar - bijvoorbeeld met een kortere zomervakantie en langere herfst- en krokusvakantie - zien zitten. “Als je rekening houdt met het perspectief van alle partners in het onderwijs, kun je niet eenvoudig ja of neen antwoorden op zo’n ingrijpende maatregel”, zegt Ann Verreth, voorzitter van de Vlor. “Toch hebben we kunnen vaststellen dat er nu geen draagvlak is voor een andere indeling van de schoolkalender.”

Het standpunt van verschillende organisaties binnen de Vlor verschilt dus. Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) is steeds uitgesproken voorstander geweest van een andere indeling van het schooljaar. Dat is overigens ook het standpunt van verschillende wetenschappers: zo'n inkorting van de zomervakantie en een andere indeling van het schooljaar zou een goede zaak zijn.

Uit de bevraging van ouderkoepel VCOV kwam dan weer een zeer verdeeld antwoord: ongeveer de helft van de ouders kon zich in het voorstel vinden, de andere helft niet. Een van de felste tegenstemmen kwam van de Christelijke Onderwijscentrale (COC), de grootste onderwijsvakbond, geen voorstander was van een ingekorte zomervakantie: bijna drie op de vier leden wezen het voorstel toen af.

Druk na Franstalige beslissing

Uit die verschillende posities leidt de Vlor dus af dat er momenteel geen draagvlak is voor zo’n hervorming. Volgens het advies is men er niet van overtuigd dat “met enkel een inkorting van de zomervakantie de leer- en ontwikkelingskansen van kansarme leerlingen zouden verhogen”. Verreth: “We zijn overtuigd van het doel van deze oefening: ervoor zorgen dat het leerverlies tijdens de zomer ingeperkt wordt. Maar daarvoor heb je volgens ons veel verschillende maatregelen nodig, waarvan een herdenking van de schoolvakanties er misschien één is. Onze boodschap is vooral: bekijk het integraal.”

De raad vraagt aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) om - áls hij zo’n hervorming van het schooljaar ooit zou overwegen - voldoende tijd te nemen en iedereen te betrekken.

Nu voelt het Vlaams onderwijs zich namelijk wat onder druk gezet door wat in Franstalig België gebeurt. Want het was daar dat de bal aan het rollen ging. Komende zomervakantie wordt daar de eerste die een stukje korter is: zeven weken in plaats van negen. De twee ‘verloren’ weken plakken de scholen aan de herfst- en krokusvakantie vanaf 2022-2023.

Lees ook Didactisch expert Tim Surma: ‘De leerkracht moet geen coach zijn, maar expert’

Na die Franstalige beslissing kwam het debat ook in Vlaanderen op gang. Zeker tijdens de twee voorgaande coronajaren merkten leerkrachten hoe periodes weg van de schoolbanken tot leerverlies konden leiden. Bovendien weten we uit wetenschappelijk onderzoek dat vooral kwetsbare kinderen achterstand oplopen.

De Vlor vraagt nu om eerst de resultaten van de andere schoolkalender in Franstalig België te bestuderen alvorens een beslissing te nemen in Vlaanderen. “Wat ons betreft, moet dit debat nu niet aflopen”, zegt Verreth. “Wel vragen we om de steekvlampolitiek rond dit onderwerp te stoppen. Maar het zou goed zijn om te blijven kijken naar wat er gebeurt in Franstalig België om daaruit te leren.”

Geen draagvlak

Hoe dan ook is het inkorten van de zomervakantie in Vlaanderen dus nog niet meteen aan de orde. Het was minister Weyts die het advies had gevraagd aan de Vlor en SERV, dat werkgevers en vakbonden vertegenwoordigt. Daarbij had had de minister altijd benadrukt dat hij zo’n hervorming - die niet in het regeerakkoord staat - enkel zou doorvoeren mits een breed draagvlak. Dat is er duidelijk niet. Eerder vroeg ook de SERV al om op dit moment alles bij het oude te laten.

Opvallend is wel dat het rapport dat Philippe Brinckman schreef met de commissie Beter Onderwijs wél vraagt om een inkorting van de zomervakantie.

“Gezien de leervertraging die een lange schoolonderbreking meebrengt, kan terecht de vraag gesteld worden of het niet raadzaam is de zomervakantie in te korten”, klonk het daar. “Uiteraard is dit een problematiek met grote maatschappelijke gevolgen. Een weloverwogen en geleidelijke overgang naar een kortere zomervakantie (bijvoorbeeld zes of zeven weken) is daarom aangewezen, waarbij de kortere vakantie in de zomer gecompenseerd wordt door ruimere vakantieperiodes tijdens het schooljaar.”