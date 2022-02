Infrabel verontschuldigt zich na gebrekkige communicatie en late beslissing om treinverkeer stil te leggen

Voor heel wat pendelaars die vandaag van de dienstverlening van de NMBS gebruik wilden maken, wachtte vanmiddag een behoorlijk onaangename verrassing. De organisatie legde het treinverkeer in West-Vlaanderen tussen 14 uur en 18 uur volledig stil. In Oost-Vlaanderen werd 90 procent van de ritten afgeschaft, in de provincie Antwerpen werden de grote lijnen niet bediend. Tussen steden als Antwerpen, Brussel en Mechelen zal er niet gereden worden. Ook in de rest van het land neemt de NMBS maatregelen: treinen mogen maximaal 80 kilometer per uur rijden.

De beslissing van de NMBS, en vooral de laattijdige communicatie, zette kwaad bloed bij heel wat reizigers. De communicatie kwam er pas na 11 uur vanochtend, terwijl de Nederlandse Spoorwegen gisteren al lieten weten dat ze het treinverkeer tijdelijk zouden stilleggen. Op sociale media verwijten pendelaars de NMBS daarom dat ze vanochtend zonder problemen naar hun bestemming konden vertrekken, maar daarna niet meer naar huis konden reizen. Het bedrijf biedt immers geen busritten aan als vervanging voor de geschrapte treinen.

Ook vanuit politieke hoek klinkt nu felle kritiek op de manier waarop de NMBS met de storm omgaat. Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) laat weten not amused te zijn en tikte Benoît Gilson, de CEO van Infrabel, op de vingers. Hij wil ook dat er de komende dagen een evaluatievergadering komt. Vooruit-Kamerlid Joris Vandenbroucke hekelt eveneens de “laattijdige en gebrekkige communicatie over een storm waarvan sinds gisteren al geweten is dat het de zwaarste is in 30 jaar”. Hij vindt de aanpak een ‘ongelooflijke blunder’ en neemt zich voor om Gilkinet in de Kamer te ondervragen.

‘Wilden zo groot mogelijk aanbod voorzien’

In een reactie op de kritiek zegt Bart Crols, de woordvoerder van de NMBS, dat de situatie de afgelopen dagen zorgvuldig opgevolgd werd. Het bedrijf wilde in een zo groot mogelijk aanbod voorzien, maar daarbij wel rekening houden met de veiligheid van reizigers en personeelsleden. Op basis van ‘de jongste inschattingen’ werd daarom besloten om het treinverkeer in bepaalde regio’s stil te leggen, al wijst Crols er wel op dat reizen in een groot deel van het land mogelijk blijkt. Welke nieuwe informatie de NMBS kreeg om de plotse beslissing te verantwoorden, wordt niet gespecificeerd. Zo gaven de weersvoorspellingen van het KMI de voorbije dagen aan dat storm Eunice aan de kust zwaarder zou toeslaan dan momenteel verwacht wordt.

Infrabel en de NMBS riepen reizigers vanochtend op om voor 12 uur of na 18 uur terug naar huis te keren. Maar wie daarvoor de website van het spoorwegbedrijf wilde raadplegen, was eraan voor de moeite. Door de grote toestroom aan bezoekers lag de site tijdelijk plat. Ook met de app waren er problemen.

De website van de NMBS was deze voormiddag een tijd offline. Beeld NMBS

Late beslissing

Infrabel heeft zich verontschuldigd voor de late beslissing om het treinverkeer in West- en Oost-Vlaanderen en een deel van Antwerpen stil te leggen. Intussen wordt alles in het werk gesteld “om de crisis te beheren in het belang van ieders veiligheid”, aldus een persbericht van het bedrijf. “Op basis van de informatie die donderdagavond beschikbaar was, stelde Infrabel een eventuele beslissing om het netwerk te sluiten, uit”, klinkt het. “De hoop was om het geplande verkeer voor vrijdag, geheel of gedeeltelijk te kunnen behouden.”

Het spoorwegbedrijf zegt te beseffen dat “deze late beslissing de spoorwegoperatoren onder druk zette en mogelijk ook overlast veroorzaakte voor de spoorwegklanten”. Infrabel werkt samen met de operatoren om ervoor te zorgen dat het verkeer zo snel mogelijk opnieuw normaal verloopt en dat de spoorwegklanten in deze situatie goed worden opgevangen.

De evolutie van de weersomstandigheden werd al sinds het begin van de week opgevolgd door Infrabel, klinkt het. Nadat donderdagavond beslist was een beslissing over een sluiting van het netwerk uit te stellen, bleek vrijdagochtend dat er geen verbetering was. “Dit was voor Infrabel de aanleiding om het treinverkeer in de provincies West- en Oost-Vlaanderen en op de hoofdlijnen rond Antwerpen gedurende een deel van de dag stil te leggen”, aldus het persbericht.

Infrabel nam die beslissing “om de veiligheid van de klanten en het spoorwegpersoneel te garanderen”, zegt het bedrijf. “Dit is de absolute prioriteit.”