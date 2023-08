Influencer Andrew Tate en zijn broer mogen van Roemeense rechtbank uit huisarrest

Het Hof van Beroep in Boekarest zei in een schriftelijke uitspraak dat “de maatregel van het huisarrest vervangen wordt door die van gerechtelijk toezicht voor een periode van 60 dagen, van 4 augustus tot 2 oktober”. Dat meldt de nieuwssite Sky News en schrijven ook andere Britse media.

De broers moeten zich op bevel bij de politie melden en mogen Boekarest niet verlaten. Ze mogen ook geen contact opnemen met de twee Roemeense vrouwen die samen met hen beschuldigd worden, de getuigen, de vermeende slachtoffers of hun families. Als ze die regels overtreden, kunnen ze opnieuw huisarrest opgelegd krijgen of in voorlopige hechtenis belanden.

Andrew Tate en zijn broer Tristan werden samen met twee vrouwen eind december opgepakt door de Roemeense autoriteiten. Er wacht hen een strafrechtelijk onderzoek naar mensenhandel en het misbruik van zeven vrouwen. Volgens de aanklagers ronselden de broers Tate hun slachtoffers door hen te verleiden en valselijk te beweren dat ze een relatie of huwelijk wilden.

Andrew Tate is ook aangeklaagd voor het verkrachten van een van de slachtoffers, Tristan Tate moet ook voorkomen voor het aanzetten tot geweld. Ze ontkennen alle beschuldigingen. Het viertal zat tot eind maart in de cel, tot een rechter in Boekarest hen eind maart huisarrest oplegde.