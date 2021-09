Inflatiespook duikt op in Verengd Koninkrijk en Duitsland: dit zijn de oorzaken

Afgelopen maand steeg de inflatie in Groot-Brittannië van 2 naar 3,2 procent. Daarmee is het hoogste niveau sinds 2012 bereikt. Een maandelijkse sprong als deze is sinds de jaren negentig niet meer voorgekomen en het vermoeden is dat het percentage verder zal toenemen. Economen hadden slechts een lichte stijging voorzien.

Wat zijn de oorzaken?

• De voornaamste oorzaak vormen de lockdownmaatregelen die de Britse regering heeft genomen in de strijd tegen Covid-19. Het gaat dan vooral om de kosten van het primaire levensonderhoud, zoals de prijs van gas, elektriciteit, benzine, voedsel en de huur.

• Verder stegen ook de prijzen in de horeca, net als die van tweedehands auto’s.

• Tijdens de lockdowns heeft de Britse overheid enorm veel geld uitgegeven om te voorkomen dat de economie in elkaar zou storten. De Bank of England is van plan om deze steunmaatregelen af te bouwen. Sinds de versoepelingen hebben bedrijven te kampen met een personeelstekort, wat de lonen doet opdrijven.

• Door de coronapandemie en brexit zijn er verstoringen van de toeleveringsketens geweest, die worden doorgerekend aan de consumenten.

Wat betekent dit voor de Britten?

De inflatie is vooral slecht nieuws voor de laagste lonen, die de winkelprijzen zien stijgen terwijl de regering bezuinigt op sociale uitkeringen en de premier volksverzekeringen gaat verhogen. Het is wel gunstig bij het reduceren van de staatsschuld, die tijdens de coronacrisis flink is opgelopen. Voor oudere Britten is inflatie niets nieuws. Veertig jaar geleden werden dubbele cijfers bereikt. Zover zal het dit keer niet komen, is de algemene verwachting.

Is er een oplossing?

Om de inflatie te beteugelen is een krapper monetair beleid waarschijnlijk noodzakelijk. Daarbij kan worden gedacht aan een rentestijging.

Andrew Bailey van de Bank of England, die van plan is de steunmaatregelen af te bouwen. Beeld REUTERS

Is dit enkel een Brits fenomeen?

Neen, ook in Duitsland scheert de inflatie hoge toppen. Duitse economen verwachten de hoogste inflatie in dertig jaar. Onderzoekers van het ifo-instituut van de Universiteit van München verwachten dat de prijzen in Duitsland dit jaar met 3 procent zullen stijgen. Voor volgend jaar wordt uitgegaan van een inflatie tussen 2 en 2,5 procent. Dat zou nog steeds een stuk hoger zijn dan het gemiddelde in de voorbije tien jaar.

De economen wijten de hoge inflatie dit jaar grotendeels aan de maatregelen die getroffen werden tijdens de coronacrisis. De laatste keer dat Duitsland te maken kreeg met een inflatie van meer dan 3 procent was in 1993, toen de prijzen met 4,5 procent stegen.