Inflatiepiek ligt achter ons: wat betekent dat voor uw loon?

Het Planbureau ziet licht aan het einde van de tunnel en verwacht dat de inflatie eind volgend jaar normaliseert. Intussen zit het er wel weer bovenarms op tussen de werkgevers en de vakbonden, die vandaag een nationale actiedag houden voor meer koopkracht. ‘Alle alarmen staan op rood.’

De voorspellingen van het Planbureau moeten we altijd met een grote korrel zout nemen in economisch turbulente tijden, maar ze stemmen wel hoopvol. Zo zou het hoogtepunt van de inflatie – in oktober was dat liefst 12,27 procent – achter de rug liggen en zouden we de volgende maanden opnieuw onder de grens van de 10 procent zakken. Maar nog altijd is er in 2023 sprake van een inflatie van 5 à 6 procent, wat betekent dat ook onze lonen zullen stijgen met hetzelfde percentage. Tegen oktober volgend jaar worden opnieuw normale inflatiecijfers van 2 procent voorspeld.

Op dit ogenblik zitten we nog in een perfecte storm. Zowel bedrijven als werknemers proberen het hoofd boven water te houden. En dat zorgt ervoor dat beide partijen met getrokken messen tegenover elkaar staan. Het loonoverleg draaide maandag dan ook op niks uit. De werkgeversorganisaties vroegen de vakbonden om een engagement te tekenen waarbij ze akkoord gingen met 0 procent loonsverhoging boven op de index in ruil voor het invullen van de welvaartsenveloppe. Maar daar konden de bonden niet op ingaan. Zo werden de gesprekken meteen opgeblazen.

Beeld europese

De vakbonden focussen vooral op bepaalde sectoren, waar de winstmarges wel voldoende groot zijn. Zij vinden dat er de nodige flexibiliteit moet zijn om daar iets extra’s te doen voor de werknemers. Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO, trekt daar fel tegen van leer. “Alle macro-economische alarmen staan op rood. Op dit moment zitten 45.000 werknemers in tijdelijke werkloosheid. En dan komt de indexering van januari met meer dan 11 procent voor de bedienden er nog aan. Het is alsof een brandweerman benzine zou gebruiken om een vuur te blussen. Wat ons betreft is er geen marge om nog iets extra’s te doen, voor geen enkele sector.”

Lees ook Inflatie over hoogtepunt heen: ‘Maar het leven zal ook volgend jaar heel duur blijven’

Geen loonmarge

Door de koppeling van de loonnormwet aan de automatische loonindexering is er nu zowel een plafond als een kelder vastgelegd voor de lonen. De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven kwam voor de loonmarge in de volgende twee jaar uit op -2,5 procent. Met andere woorden: geen loonsverhoging boven op de index. Dat de vakbonden vandaag op straat komen, zal ongetwijfeld ook strategische overwegingen hebben. Het feit dat er nu niemand in de regering het woord indexsprong in de mond neemt, is voor hen op zich al een verwezenlijking.

Het heikele dossier ligt nu op tafel bij de federale regering, zoals intussen traditie is geworden. Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) “voert eerstdaags overleg met de premier en de Groep van Tien om dan het vervolg te bekijken”, zegt woordvoerder Laurens Teerlinck. Het lijkt bijna een kopie van twee jaar geleden, waarbij er nu een voorstel zal komen van de regering. Verschillende betrokkenen geven aan dat een soort premie voor werknemers van bedrijven waar het goed gaat opnieuw de oplossing zou kunnen zijn. Tegen eind dit jaar zou het nieuwe loonakkoord rond moeten zijn.