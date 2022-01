Inflatie schiet naar hoogste niveau in bijna 40 jaar: producten 7,59 procent duurder geworden

Concreet betekent het cijfer dat een korf van representatieve producten voor een gezin op een jaar tijd 7,59 procent duurder is geworden. Waar u vorig jaar nog 100 euro voor betaalde, betaalt u nu 107,59 euro voor. Omgekeerd is uw 100 euro nu dus fors minder waard geworden, aangezien u er minder voor kan kopen.

In augustus 1983 bedroeg de inflatie 7,9 procent, sindsdien werd het leven nooit meer zo snel zoveel duurder. De inflatie is nu ook exact een jaar onafgebroken aan het toenemen. In januari 2021 bedroeg ze nog 0,26 procent, in december was ze opgelopen tot 5,71 procent.

In vergelijking met een maand eerder, dus december 2021, stegen de consumptieprijzen ook stevig: met 2,2 procent. “Dit is de grootste maand-op-maandbeweging sinds maart 1951", zegt Statbel, of dus in meer dan zeventig jaar.

Net als de voorbije maanden zijn het vooral de hoge energieprijzen die de inflatie stuwen en het leven duurder maken. Zo is aardgas nu ruim 150 procent duurder dan begin 2021, elektriciteit werd 70 procent duurder. Benzine en diesel stegen op een jaar tijd zowat 25 procent in prijs. Maar ook niet-energieproducten werder duurder. De kerninflatie, dat is de prijsstijging zonder energieproducten, steeg in januari tot 2,98 procent tegenover 2,53 procent in december.

Onder andere televisieapparatuur (-11,6 procent), software (-8,8 procent), verse zeevruchten (-4,8 procent) en internationale vluchten (-4,5 procent) werden dan weer goedkoper.

Economie gegroeid

Tegelijkertijd komt er vanmiddag ook positief economisch nieuws. De Belgische economie is vorig jaar volledig hersteld van de coronaklap in 2020. De economische groei bedroeg 6,1 procent, de sterkste groei in decennia, zo blijkt uit een flashraming van de Nationale Bank.

In het coronajaar 2020 was het bruto binnenlands product nog met 5,7 procent gedaald, maar die klap werd vorig jaar ongedaan gemaakt. In het derde kwartaal stond de Belgische economie weer op het niveau van voor de crisis, zo was eerder al bekendgemaakt.

Op jaarbasis steeg de toegevoegde waarde met 9,9 procent in de industrie, met 6,7 procent in de bouwnijverheid en met 5,2 procent in de diensten.

In het laatste kwartaal van vorig jaar groeide de economie volgens de flashraming met 0,5 procent. Dat was - onder invloed van de omikronvariant - de zwakste groei van het jaar. In het derde kwartaal was 2 procent groei.

De Nationale Bank wijst erop dat de cijfers nog kunnen wijzigen. “De groeicijfers zijn omgeven met een grotere onzekerheid dan bij de flashraming gebruikelijk is”, klinkt het.