Inflatie in de eurozone loopt verder op tot 8,6 procent

Het zijn niet alleen kleinere eurolanden die een dubbelcijferige inflatie laten optekenen. Sinds deze week hebben zij gezelschap gekregen van Spanje, dat de 10 procent aantikte. In Duitsland lag de inflatie in juni op 8,2 procent, in Frankrijk was dat 6,5 procent. In België steeg de inflatie in juni verder tot 9,65 procent, het hoogste niveau sinds oktober 1982.

Frederik Ducrozet, centrale-bankwatcher bij Pictet Wealth Management, ziet wel een glimp van hoop in de jongste cijfers. Voor het eerst dit jaar was de kerninflatie lager dan verwacht, namelijk 3,7 procent. Deze maatstaf houdt geen rekening met de volatiele voedings- en energieprijzen.

Toch betekenen deze cijfers onmiskenbaar nieuwe hoofdbrekens voor de bestuurders van de Europese Centrale Bank (ECB). Op 21 juli zitten zij samen om hun monetair beleid uit te stippelen. Tot nog toe was de consensus op de financiële markten dat Frankfurt dan de rente zal verhogen met 25 basispunten, maar met deze hoger dan verwachte inflatie zal de discussie over de noodzaak van een forsere stap toenemen.

Sowieso moeten we wennen aan hogere inflatie dan in de afgelopen jaren, meent ECB-president Christine Lagarde. ‘We gaan straks niet terug naar een omgeving van lage inflatie’, verklaarde ze deze week op een centrale-bankconferentie in het Portugese kustplaatsje Sintra. ‘Er zijn nu krachten losgelaten door de pandemie en de geopolitieke schokken die het landschap waarin wij werken hebben veranderd.’