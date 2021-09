Inflatie in België stijgt naar hoogste niveau sinds 2017: deze producten worden steeds duurder

De inflatie - dat is de mate waarin consumentengoederen duurder worden in een bepaalde periode - is sinds begin dit jaar onafgebroken aan het toenemen. In januari stond ze nog op 0,26 procent, in augustus was dat 2,73 procent en in september dus 2,86 procent. En dat zal u als consument merken. Concreet: uw winkelkar die in januari nog 100 euro kostte, is intussen bijna 3 euro duurder geworden.

In februari 2017 bedroeg de inflatie 2,97 procent. De laatste keer dat ze hoger stond dan 3 procent, was in april 2012 (toen 3,19 procent). De Europese Centrale Bank (EB) streeft naar een inflatie van om en bij de 2 procent.

Vooral energie speelt een grote rol in de stijgende inflatie. Zo is elektriciteit nu 17,3 procent duurder dan een jaar geleden, aardgas werd zelfs bijna de helft (48,9 procent) duurder. En motorbrandstoffen kosten nu 18,5 procent meer dan een jaar geleden: diesel is een vijfde en benzine een zesde duurder dan in september 2020. Van de energieproducten werd alleen huisbrandolie goedkoper: -4,7 procent tegenover een jaar geleden.

De inflatie zonder energieproducten daalde in september tot 1,35 procent, tegen 1,40 procent in augustus.

Ook postverzendingen (+18,1 procent) en vakantiedorpen, campings en jeugdherbergen (+13,7 procent) zijn nu fors duurder dan in september 2020. Aan de andere kant werden onder meer hotels (-9,8 procent), software (-9,7 procent), televisies (-8,7 procent) en vers fruit (-8,4 procent) goedkoper.

Lees ook Dit artikel kan u geld opbrengen: acht onmisbare geldlessen voor jonge mensen

De hoge energieprijzen duwen de inflatie al enkele maanden omhoog. Dat leidde in augustus ook tot een vroeger dan verwachte overschrijding van de spilindex. Daardoor werden de sociale uitkeringen en de pensioenen in september met 2 procent verhoogd, de lonen in de openbare sector volgen in oktober.