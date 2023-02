Inflatie daalt naar 6,6 pocent, maar prijs van voeding blijft stijgen

Met het inflatiecijfer vergelijken we hoe duur het leven is ten opzichte van een jaar geleden. Deze maand daalt dat cijfer naar 6,6 procent. Dat betekent dat wat in februari 2022 100 euro kostte, nu bijna 107 euro kost. Bij een normale inflatie van 2 à 3 procent zouden we slechts op 102 euro zouden uitkomen.

De algemene inflatie is naar het laagste niveau sinds december 2021 gezakt. In oktober werd de piek bereikt: toen steeg het prijspeil op jaarbasis met 12,27 procent. Dat de algemene inflatie nu sterk daalt, is een gevolg van de dalende energieprijzen.

Afgelopen maand is vooral voeding fors duurder geworden. Voeding en niet-alcoholische dranken zijn 16,12 procent duurder dan een jaar geleden. “Met andere woorden: voeding werd op een jaar tijd zoveel duurder als normaal op meer dan 8 jaar,” aldus arbeidsexpert Stijn Baert op Twitter.

Sommige producten zijn opvallend sterk gestegen in prijs: eieren zijn nu 38,6 procent duurder dan vorig jaar, volle melk 33,5 procent, pizza en quiche 28,6 procent en suiker 27,5 procent. “Werd de inflatie lange tijd gedreven door de energieprijzen, dan is dat nu heel duidelijk door voeding. De energiecrisis is een voedingsprijscrisis geworden,” zegt Baert.

Daarnaast is ook de woninghuur duurder geworden. De inflatie voor woninghuur ging van 5,93 procent naar 6,16 procent. Ook de prijs van hout en andere vaste brandstoffen ging verder de hoogte in. Die zijn namelijk 46,4 procent duurder geworden dan vorig jaar.

Wat is er goedkoper geworden?

Voor het eerst sinds lang hebben de energieprijzen een verlagend effect op de inflatie. Niet alleen tegenover vorig jaar zakken die prijzen, ook op maandbasis zijn de dalingen spectaculair: de aardgasprijzen daalden met gemiddeld 27,8 procent, elektriciteit werd 16,2 procent goedkoper.

Hetzelfde geldt voor televisietoestellen (-13,1%), opslagmedia (-8,4%) en smartphones (-6,0%). Verder hadden ook kleding en producten voor lichaamsverzorging een verlagend effect op het inflatiecijfer.