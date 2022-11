Inflatie daalt, maar is daarmee alles opgelost? ‘Zorgwekkend dat de kerninflatie gestegen is’

Waarom daalt de inflatie nu?

“Dat komt voornamelijk omdat de energieprijzen niet verder blijven stijgen. De stabilisering die nu plaatsvindt, zie je meteen doorwerken in de algemene inflatiecijfers. We komen van zeer hoge prijsniveaus, op een bepaald moment zaten we aan een gasprijs van boven de 300 euro per megawattuur. De energiemarkt is langzaamaan aan het afkoelen, al hebben we nog altijd te maken met zeer hoge prijzen.”

Christine Lagarde, voorzitter van de Europese Centrale Bank, zegt dat de inflatiepiek in de ­eurozone wellicht nog niet ­bereikt is. Moeten we ons ­optimisme temperen?

“We moeten voorzichtig blijven. We zien nu eindelijk weer dat de inflatie ook kan dalen: lange tijd hebben we niets anders dan een almaar verder stijgende lijn gezien. Deze eerste daling moet gezien worden als de eerste stap, maar de weg is nog heel lang.

“Het is vooral zorgwekkend dat de zogenoemde kerninflatie gestegen is van 6,5 naar 7,16 procent. Die kerninflatie houdt, in tegenstelling tot de algemene ­inflatie, geen rekening met de prijsevolutie van onbewerkte voedingsmiddelen en de energie­producten. Dat betekent simpel gesteld dat huishoudens nu worden geconfronteerd met hogere prijzen voor meer verschillende soorten goederen.

“Pas tegen het einde van 2023 zullen we weer in de buurt zijn van de normale 2 procent inflatie. Er wordt bovendien verwacht dat de economische groei in Europa zal vertragen en dat we naar een stagnerende economie zullen gaan.

“In ons land is de groeivertraging al ingezet, een milde recessie is mogelijk vanaf het vierde kwartaal van dit jaar of het eerste kwartaal van 2023. Het is echter verstandig om een slag om de arm houden. We moeten er rekening mee blijven houden dat we in zeer onzekere tijden leven.”

Hoe komt het dat de inflatie in België al zo lang boven het ­Europese gemiddelde blijft ­liggen?

“Dat de inflatie in België heel wat hoger ligt dan in veel andere Europese landen heeft verschillende institutionele redenen, zoals de marktstructuren. Ons systeem van automatische loonindexering speelt bijvoorbeeld een rol (ook deze maand is de spilindex overschreden, waardoor lonen en uitkeringen weer 2 procent stijgen, red.).

“We zien echter dat kleine, open economieën zoals de onze over het algemeen een hogere­ ­inflatiedruk ervaren. Een goed voorbeeld zijn de Baltische staten: die landen zitten met inflatiecijfers van boven de 20 procent.

“Het tegenovergestelde zien we in Frankrijk: de inflatiecijfers daar zijn bij de laagste van Europa. De belangrijkste verklaring daarvoor is dat de Franse overheid al heel vroeg in de energiecrisis heeft ­beslist om prijsverhogingen voor huishoudens en bedrijven wettelijk te beperken om de impact van de prijsstijgingen op de internationale markt te minimaliseren.”

Hoe zal de consument de ­verwachte ontwikkelingen­ ­voelen?

“We moeten er niet op hopen dat onze energierekeningen snel zullen dalen naar het niveau van voor de energiecrisis, de gasprijzen zullen relatief hoog blijven. Ook de kans dat we volgend jaar een algemene prijsdaling van goederen zullen zien, is quasi nul. De kerninflatie is structureel van aard, die tanker is veel moeilijker te keren. Op termijn, naarmate de economie stagneert, zullen we echter weer naar iets normalere niveaus gaan.”