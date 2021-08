Infectioloog Steven Callens: ‘Binnen enkele weken kan mondmaskerplicht op de schop’

Op dit moment is een mondmasker nog steeds verplicht op heel wat locaties, zoals in bibliotheken, winkels en gebedshuizen, op het openbaar vervoer en op bijna alle plaatsen waar het onmogelijk is om anderhalve meter afstand te houden. Maar waarom doen we dat eigenlijk nog? Intussen is al meer dan 70 procent van de 18-plussers volledig ingeënt tegen het coronavirus en de vaccinatiegraad in ons land blijft maar stijgen. Wordt het geen tijd om de mondmaskerplicht overal te schrappen?

“Of de maskers nut hebben of niet, hangt af van de hoeveelheid virus die in de maatschappij circuleert”, verduidelijkt professor Callens, die ook lid is van de GEMS, de expertengroep die de overheid bijstaat in de corona-aanpak. “Momenteel waart er nog vrij veel virus rond. Elke dag zijn er in ons land 1.000 tot 2.000 nieuwe vastgestelde infecties per dag. Als er heel veel virus circuleert, zullen er heel veel mensen virus uitscheiden. Mondmaskers zijn dan zinvol, want ze verkleinen de kans dat het virus overzet van de ene mens op de andere.”

Anderen beschermen

Toch een kleine kanttekening: er is een verschil tussen een chirurgisch mondmasker, dat meestal blauw of roze is, en een FFP2-masker. Een chirurgisch masker draag je om anderen te beschermen. In Aziatische landen is het al heel lang de gewoonte om er een te dragen als je symptomen van een luchtweginfectie hebt. Je zet er een op uit altruïsme, want jezelf bescherm je er niet mee. Dat laatste doet een FFP2-masker wel. In de ziekenhuizen dragen gezondheidswerkers FFP2-maskers om niet besmet te raken door Covid-patiënten of mensen met andere luchtweginfecties.

Maar of je nu een chirurgisch masker of een FFP2-masker draagt, maakt eigenlijk niet zoveel uit: het is enkel nuttig om er een te dragen als er veel virus circuleert in de maatschappij. En die hoge circulatie zou binnenkort toch moeten afnemen? Professor Callens: “Nu ook de de 12- tot 15-jarigen gevaccineerd worden, zal het nut van mondmaskers heel snel afnemen. Op dit moment worden de meeste infecties vastgesteld bij de 10- tot 30-jarigen, maar die leeftijdscategorie wordt thans volop ingeënt. Ik ben dan ook hoopvol dat er binnen enkele weken, als de laatste mensen gevaccineerd zijn, veel minder virus zal circuleren. Op dat ogenblik hoeft een mondmaskerplicht niet meer. De mensen zullen zelf kunnen beslissen of ze het opzetten of niet, afhankelijk van de situatie. In open lucht en goed geventileerde ruimtes moet het niet. Maar in een overvolle, slecht geventileerde ruimte blijft het nuttig er eentje te dragen. Kijk maar naar Nederland, waar het openen van de discotheken tot heel wat besmettingen heeft geleid.”

Om dezelfde reden zou professor Callens de verplichting op het openbaar vervoer als laatste laten vallen. “In de trams, de treinen en de metro komen heel veel reizigers samen. Op een kleine oppervlakte, in een broeierige omgeving, is daar veel interactie tussen de mensen”, argumenteert hij. “Maar op plaatsen waar mensen niet op elkaar gepakt zitten en er goede ventilatie is, kan de mondmaskerplicht wél op de schop. Als de coronacijfers goed blijven uiteraard.”

Ook onze kinderen zullen volgens Steven Callens les kunnen volgen zónder dat vervelende mondkapje, al zou hij het nog niet meteen op 1 september afschaffen. “Heel wat tieners krijgen pas eind augustus hun tweede vaccin. Het duurt dan nog eens twee weken voor ze maximaal beschermd zijn. Daarom zou ik in de maand september nog even de kat uit de boom kijken.”