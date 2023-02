Ineens zijn de apen bij de Thaise tempel spoorloos: zijn ze verhuisd of gevangen?

De politie in Thailand is een onderzoek begonnen naar het mysterie van de verdwenen resusaapjes. Eeuwenlang werd de tempel van Tham Pha Mak Ho in het noordoosten van het land, bij het stadje Loei, bevolkt door duizenden resusaapjes.

De populatie daalde in een paar maanden van circa drieduizend naar tweehonderd makaken en niemand weet waar ze zijn gebleven. Toeristen, de lokale bevolking en monniken voeren de aapjes elke ochtend met rijst en fruit. Het was altijd een kakofonie van schreeuwende en gillende makaken die probeerden een stuk banaan, mango of ananas te pakken te krijgen die in de troep werd gegooid. Aan deze traditie is vrijwel een einde gekomen, nu er bijna geen apen meer over zijn.

De recherche van Loei moet nu vaststellen of de resusaapjes zijn verhuisd naar een ander deel van het woud in dit spaarzaam bevolkte deel aan de grens met Laos of dat er criminele bendes actief zijn die apen vangen om ze voor veel geld te verkopen aan laboratoria in vooral de Verenigde Staten, om nieuwe medicijnen te testen op nadelige bijwerkingen, voordat het gebruik door mensen wordt toegestaan.

Schade aan oogst

In december, toen de verdwijningen begonnen, zouden er volgens inwoners van Loei een aantal mannen, die eruitzagen als boswachters, bij de tempel zijn geweest. Zij hadden verdovingsgeweren bij zich om apen te vangen en naar elders te brengen, want ze richtten te veel schade aan aan de oogst van omliggende boeren. De autoriteiten die over natuurbeheer en wilde dieren gaan in de regio weten bij navraag van niets.

In Thailand en China werden veel langstaartmakaken illegaal gevangen en vaak via Laos of Cambodja naar de VS gesmokkeld. Inmiddels is deze apensoort bedreigd in zijn voortbestaan. Het vermoeden bestaat dat stropers nu overgeschakeld zijn naar resusaapjes als alternatief. De prijs voor een langstaartmakaak is dit jaar fors omhooggeschoten, volgens de Thaise Wildlife Friends Foundation, waardoor de jacht op apen financieel nog aantrekkelijker is geworden.

Het kan natuurlijk ook dat de resusapen naar een ander leefgebied zijn getrokken met meer voedsel. Door de covidpandemie zijn er lang geen toeristen geweest bij de tempel en kregen de apen veel minder voedsel dan voorheen. Waar de resusapen massaal heen zouden zijn gegaan, is onderwerp van onderzoek door de politie.

In Centraal-Thailand, rond de stad Lopburi, zit ook een grote hongerige makakenpopulatie. Ze werden veel minder gevoerd de afgelopen maanden uit angst dat het vorig jaar opgedoken appenpokkenvirus, Mpox, op mensen zou overslaan. De apen zijn nu agressief op zoek naar voedsel en vallen zelfs mensen aan. Ook dringen ze huizen binnen om eten te vinden. Het Thaise ministerie van Nationale Parken is daarom een massaal sterilisatieprogramma begonnen, om de groei van het aantal makaken te stoppen.