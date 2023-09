India lanceert observatiesonde naar de zon

Zaterdag werd vanop het eiland Sriharikota een raket gelanceerd om een zonnesonde de ruimte in te brengen. De Aditya-L1, ‘zon’ in het Hindi, zal vier maanden onderweg zijn naar de zon en moet voortdurend heldere beelden van de zon doorsturen. Bedoeling is meer te weten te komen over de eigenschappen van zonnevlammen, de straling van de zon en de dynamiek van zonnewinden.

