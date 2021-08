India gechoqueerd na vermeende verkrachting en moord op 9-jarig meisje uit onderdrukte kaste

India is woedend en gechoqueerd nadat er alweer een jong meisje uit een onderdrukte klasse is overleden, onder verdachte omstandigheden. Het gaat om een 9-jarig meisje dat volgens haar familie werd verkracht en vermoord door de priester van een crematorium en zijn medewerkers. ‘#JusticeForDelhiCanttGirl’, schreeuwen activisten al dagenlang op straat en op sociale media.

Wat is er volgens de familie van het slachtoffer gebeurd?

De gebeurtenissen speelden zich af bij een crematorium in het zuidwesten van de hoofdstad New Delhi. Volgens verklaringen van de moeder bij Indiase media ging haar 9-jarige dochter zondag op haar eentje naar het crematorium. Er is daar namelijk een watertank waar de omwonenden koel water kunnen halen, zo dus ook het jonge meisje op zondag.

Het crematorium in Delhi waar de feiten zich afspeelde. Beeld AP

Maar ongeveer een uur na haar vertrek krijgt de moeder telefoon van de aanwezige priester, vertelt waarnemend politiecommissaris van zuidwest-Delhi, Ingit Pratap Singh, aan de Hindustan Times. Nadat ze aankomt aan het crematorium krijgt ze te horen dat haar dochter “geëlektrocuteerd werd terwijl ze water haalde”. De priester waarschuwt de moeder om geen aangifte te doen bij de politie. Doet ze dat wel, dan gaan de dokters na de autopsie al haar dochters organen verkopen. Vervolgens wordt het lijkje gecremeerd, zonder toestemming van de moeder, zo verklaarde de moeder aan de politiecommissaris.

Volgens Al Jazeera en enkele Indiase media werd het uitvaartcentrum na de ‘geforceerde’ crematie bestormd door de vader van het slachtoffer en enkele buren. De priester en drie van zijn medewerkers zouden de verkrachting bekend hebben. De autoriteiten konden dit echter niet bevestigen. De vier mannen werden gearresteerd en officieel ontkennen ze de beschuldigingen.

Wat heeft het klassensysteem hiermee te maken?

De vermeende verkrachting en moord leiden nu al dagenlang tot onrust in de straten van de India. Niet enkel vanwege de gruwelijke beschuldigingen en de prille leeftijd van het slachtoffer, maar ook omdat het gaat om een meisje uit de Dalit-gemeenschap - de laagste en meest onderdrukte kaste in India.

Het kastensysteem deelt Hindoes bij hun geboorte in categorieën in en bepaalt hun plaats in de maatschappij, zoals welke beroepen zij kunnen uitoefenen en met wie zij kunnen trouwen. Het klassensysteem werd in 1950 officieel afgeschaft, maar de meer dan tweeduizend jaar oude sociale hiërarchie bestaat nog steeds in vele aspecten van het leven.

Ook de studentenfederatie van India is sterk vertegenwoordigd op de protesten. Beeld AFP

Als iemands voorouders generaties lang als vuilnisopruimer werkte, verplicht door hun kaste, zal het ook nu immers niet evident zijn om plots op te klimmen. Een studie uit 2017, gefinancierd door The Gates Foundation, toonde aan dat bijvoorbeeld de sanitaire sector nog steeds voor negentig procent bestaat uit Dalit-werknemers.

Hoe uitzonderlijk zijn zulke zaken in India?

India worstelt al langer met verontrustende verkrachtingscijfers. Volgens de recentste beschikbare cijfers werden er in 2019 meer dan 32.000 gevallen van verkrachting gemeld - dat is elke 16 minuten een verkrachting. Dit gaat overigens enkel over de gemelde gevallen, het werkelijke aantal ligt wellicht nog veel hoger.

In datzelfde rapport wordt ook melding gemaakt van bijna 46.000 haatmisdrijven tegen onderdrukte kasten, 3.486 gevallen daarvan staan geregistreerd als verkrachting.

Tina Verma (27) houdt een bord omhoog met "Hang de moordenaars op van 9-jarig kind". Beeld AP

Hoe reageert de politiek?

Over het algemeen blijft het vrij stil vanuit de politiek. Daarom dat veel activisten op straat een mondmasker met een zwart kruis op dragen, symbolisch voor de stilte van bovenaf. Op sociale media vallen er de laatste dagen wel steeds meer reacties te sprokkelen.

Ook op dinsdag kwamen mensen op straat om 'gerechtigheid' te eisen voor het 9-jarige meisje. Velen droegen een mondmasker met een zwart kruis op, symbolisch voor de politieke stilte rond de zaak. Beeld RV

Eerste minister van Delhi Arvind Kejriwal, tweette dinsdag dat de vermeende aanval “barbaars” en “beschamend” was. “Er is behoefte aan verbetering van de publieke veiligheid in Delhi”, schreef hij. Oppositieleider Rahul Gandhi heeft op woensdag de familie ontmoet, meldt persbureau Reuters. “De tranen van haar ouders zeggen maar één ding - hun dochter, de dochter van dit land, verdient gerechtigheid”, aldus Gandhi.

Een groot deel van de activisten die op straat komen eisen ondertussen de doodstraf voor de vier verdachten.

Hoe moet het nu verder?

Omdat het lichaam van het meisje al grotendeels gecremeerd was, konden de medische onderzoekers “niets vaststellen op basis van de overgebleven lichaamsdelen”, aldus politiecommissaris Singh bij verschillende media op woensdag. Forensische eenheden testen nu andere bewijsstukken zoals lichaamsvloeistoffen op haar kleding.

De vier mannen van het crematorium zijn gearresteerd en blijven voor twee weken in voorlopige hechtenis. De politie behandelt het misdrijf als een geval van kastegeweld, maar onderzoekt ook de verkrachtingsbeschuldiging van de familieleden.

Voor de verkrachting van een vrouw riskeert een man in India zeven jaar tot levenslang. Wanneer het gaat om zaak met een dodelijk slachtoffer of een groepsverkrachting, ligt de straf tussen de twintig jaar en de doodstraf.