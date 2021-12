India blokkeert buitenlandse donaties voor moeder Teresa’s hulporganisatie

Het besluit komt in een opgelaaide haatcampagne van radicale hindoes tegen religieuze minderheden. Het werd bovendien bekendgemaakt op een van de belangrijkste christelijke feestdagen van het jaar, eerste kerstdag. Een paar dagen eerder was de politie een onderzoek begonnen naar de organisatie van moeder Teresa, omdat deze ‘hindoe-gevoelens’ zou hebben gekwetst.

Missionaries of Charity is in 1950 opgericht door moeder Teresa, die in 1979 voor haar werk in de Indiase sloppenwijken de Nobelprijs voor de Vrede ontving en na haar dood heilig werd verklaard. De organisatie, gerund door nonnen, beheert opvangplekken voor de armen in heel India. De buitenlandse donaties zijn van levensbelang voor dit werk.

Gedwongen bekering

Radicale hindoes in de staat Gujarat beschuldigen de organisatie van moeder Teresa van gedwongen bekeringen van hindoes tot het christendom. Vooral in de deelstaat Karnataka worden christenen de laatste tijd door radicale hindoes belaagd, onder meer door het verstoren van erediensten. Ook werd onlangs een evangelische dominee opgepakt.

De vergunning om geld uit het buitenland te mogen ontvangen is volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken niet vernieuwd vanwege ‘tegenstrijdige signalen’. Volgens velen is deze weigering een signaal dat de Indiase regering, die wordt geleid door Modi’s nationalistische hindoepartij BJP, het eens is met de groeiende vijandigheid jegens religieuze minderheden in het overwegend hindoeïstische India. Vooral moslims zijn daarvan het doelwit, maar ook christenen moeten het dus ontgelden.