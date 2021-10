Inbrekers slaan weer vaker toe: ‘Zet de kat niet bij de melk door een mooie laptop op tafel te laten staan’

Nu veel werknemers terugkeren naar de werkvloer, zit het aantal woninginbraken opnieuw in de lift, zo waarschuwen verschillende politiezones. Nochtans zijn er veel kleine ingrepen waarmee u inbrekers buitenspel kunt zetten, zegt Jos Delarbre, diefstalpreventieadviseur bij de politie.

Welke preventiemaatregelen kunnen we nemen?

Delarbre: “Zorg in de eerste plaats voor goede contacten met je buren, zodat ze weten wanneer je gaat werken en op vakantie gaat. Veiligheid is een gedeelde zorg. Niet alleen de politie maar ook buren en de bewoners zelf moeten nadenken over de beveiliging van hun woning.

“Dan heb je bouwkundige maatregelen waarbij het vooral belangrijk is dat je goede sloten hebt op alle deuren en ramen. Maar dat is een probleem in België. We pleiten al jaren om normen voor diefstalpreventie voor nieuwe gebouwen op te nemen in het Bouwbesluit, zoals in Nederland, maar tevergeefs. We hebben al dikwijls gevraagd aan Zuhal Demir (Vlaams minister van Justitie en Handhaving, TB) eens langs te komen, maar ze gaat er niet op in.

“Tot slot kun je zelf heel wat organisatorische maatregelen nemen. Zo kan je je huis een bewoonde indruk geven door een lichtje te laten branden of de televisie aan te laten. Zet de kat ook niet bij de melk door een mooie laptop op tafel te laten staan.”

Betalen we ons dan niet blauw aan al die maatregelen?

“Absoluut niet. Mensen staan vaak versteld hoe goedkoop het kan zijn om je woning beter te beveiligen. Zo kosten opzetsloten voor je ramen tussen de 50 en 100 euro. Ook een ledlamp met een bewegingsdetector is niet duur, en deze schrikt inbrekers wel af. Tegenwoordig heb je ook heel goedkope kubusjes die het lichteffect van de tv nabootsen wanneer je weg bent.

“Afvalbakken worden dan weer vaak gebruikt om op het eerste verdiep te klimmen. Die kan je gewoon opbergen of vastmaken met een slot. Laat buiten geen ladders rondslingeren. Je tuinmeubelen daarentegen laat je best staan wanneer je op vakantie vertrekt. Anders weten inbrekers meteen dat je weg bent.”

Heeft een alarm nut? Of geeft het een vals gevoel van veiligheid?

“Sommige mensen denken dat ze veilig zijn met een alarm. Een inbraak duurt gemiddeld tussen drie à zes minuten en de aanrijtijd van de politie is ongeveer een kwartier. We zijn dus altijd te laat. Een alarm heeft dus alleen zin als je voldoet aan de preventiemaatregelen. Door gewoon al goede sloten te hebben, gaat een inbreker sneller ophouden en een andere woning uitkiezen.”

Slaan inbrekers vaker toe tijdens de donkere wintermaanden?

“Hoewel dat vroeger wel zo was, is dat vandaag niet meer het geval. Al is er nog een misverstand: velen denken dat de meeste inbraken ’s nachts plaatsvinden, maar de meeste gebeuren tussen 14 uur en 23 uur.”

Wanneer moeten mensen verdachte zaken melden aan de politie?

“Als je buikgevoel zegt ‘Dit klopt niet’, bij een verdachte auto bijvoorbeeld, aarzel dan niet om het te melden. We betalen allemaal belastingen om de politie goed te laten werken. Vaak denken mensen dat agenten liever donuts eten dan daarop te reageren. Maar we komen wel degelijk.”