Inbreker op heterdaad betrapt in huis De Wever

De man was langs achter de woning binnengedrongen maar werd daar door twee gezinsleden betrapt. Zij konden de inbreker verdere toegang tot de woning beletten. Daarop sloeg de man op de vlucht. “We kregen de oproep dat er in het huis van burgemeester De Wever een inbreker stond. Die vluchtte op de fiets weg toen hij oog in oog kwam te staan met één van de gezinsleden van De Wever”, aldus Lommaert. De dader kon kort daarna gevat worden op de openbare weg. “We hebben via beeldmateriaal de dader meteen kunnen herkennen. De man staat gekend bij de politie omdat we de laatste dagen veel met hem te maken hebben gehad, onder meer voor slagen en verwondingen en drugsfeiten.”

De gezinsleden van De Wever waren aangedaan door de feiten. De dienst Slachtofferhulp van de politie is dan ook ter plaatse gegaan. Voorlopig is het motief van de man onbekend. De dader zal verhoord worden, alsook zal er een sporenonderzoek plaatsvinden. De recherche is op de hoogte gebracht. De Wever weerhoudt zich momenteel van commentaar.