In zijn eigen museum eert Jo Peeters vergeten oorlogshelden

“Dit hier is de motorfiets van Armand Lapierre”, zegt hij op een toon die anticipeert op de mogelijkheid dat we nog nooit van Armand Lapierre hadden gehoord. Dat had ook zo goed als niemand tot de ontdekking van deze motorfiets in een klein dorpje in de buurt van Houffalize in 2012. En van zijn oorlogsdagboek. “Ik heb de motorfiets zelf gerestaureerd”, gaat Jo Peeters (50) verder. “Ik beschouw het als een van de belangrijkste stukken van het museum.”

Het Huis van het Belgisch-Franse verzet, zo heet het museum, vult de hele benedenverdieping van Jo Peeters’ huis langs de Halensebaan 45 in Sint-Joris-Winge. De man bewoont dus min of meer zijn eigen museum, en dat is maar goed ook, want hij gidst elke bezoeker door zijn collectie met een passie die elk object een andere waarde geeft. Zoals de bakfiets waarmee de jonge Waalse verzetsvrouw José Bolland ooit gevallen Britse piloten door het centrum van Luik smokkelde. Ze overleefde de oorlog niet. Ze werd neergeschoten tijdens een dodenmars.

“We bestaan sinds 2018”, zegt Jo Peeters. “Wat u hier ziet, zijn vooral artefacten die mijn opa, Calixte Vandevelde, verzamelde en bewaarde. Hij zat bij de Nationale Koninklijke Beweging die trouw had gezworen aan de koning en later is opgezwolgen door het communistische Onafhankelijkheidsfront. Mijn opa is in 2014 op z’n 92ste overleden. Wat hij door het bewaren van deze stukken vooral wou laten zien was: zie eens hoe wij met niks toch voor alles een oplossing vonden.”

Neppistool

Zoals een achter glas uitgestalde uit eikenhout gesneden neppistool in de perfecte vorm van een GP35. “Je kon daar niet mee schieten, nee. Je kon er wel iemand mee bedreigen en vervolgens zijn wapen afpakken. Onder verzetsmensen ging het achteraf vals gebleken gerucht dat ze je vanwege een neppistool niet zouden executeren.”

Aan de muur hangt de ingekaderde voorpagina van de faux Soir. Leden van het Onafhankelijkheidsfront beroofden in de ochtend van 9 november 1943 de vrachtwagen die tienduizenden exemplaren van collaboratiekrant Le Soir moest verspreiden over Brusselse krantenkiosken. “Ze vervingen die door een zelfgemaakte krant”, legt Jo Peeters uit. “Met allemaal Brusselse zwans om de Duitser te kijk te zetten.”

Maar Armand Lapierre dus. De man van de bromfiets. Hij hielp dan weer piloten smokkelen bij het door zijn vader opgerichte netwerk Pat O’Leary en belandde later bij een groep die in Normandië met zelfgeknutselde radio’s in het geheim communiceerde met Londen. “Het is niet aan mij om te zeggen hoe belangrijk deze man is geweest bij het slagen van de invasie in Normandië”, zegt Peeters. “Het enige wat ik probeer te doen, is vergeten helden de aandacht geven die ze verdienden en nooit hebben gekregen.”

D-day

En eventueel een monument, zoals voor de Franse verzetshelden Etienne Bobo en François Guillot in juni 2019 in het Normandische badplaatsje Colleville. 75 jaar na D-day pas. Op 5 juni om 23 uur ’s avonds, 6 uur voor de start van D-day, klommen de twintigers op het dak van de kerk en knipten de telefoonkabel door.

“Die mannen wisten perfect wanneer de invasie ging komen. Ze sneden een meter kabel weg, zodat het zinloos werd om de twee uiteinden weer met elkaar te verbinden. Dankzij hen was er bijna die hele dag lang geen enkele communicatie mogelijk tussen Utah Beach en de Duitse commandoposten.”

“Op de dag van de invasie zijn in Caen alle gevangen gezette verzetsmensen geëxecuteerd. Maar die mannen leefden met die wetenschap, ze kenden de risico’s. En ze deden het toch. Ook Etienne Bobo is gepakt en geëxecuteerd. Van François Guillot vind ik nergens een spoor terug. Het schijnt dat hij na de oorlog in België is komen wonen.”

Jo Peeters leeft voltijds voor zijn museum. Het liefst leidt hij kinderen en adolescenten rond. “Na het begin van de oorlog in Oekraïne kwamen er klassen. Op vraag van de kinderen zelf, want heel wat veertien- en vijftienjarigen maken zich zorgen. Ze zeggen ook altijd hetzelfde. Dat het zo jammer is dat onze verzetshelden in geen enkel schoolvak passen.”