In Waregem zeggen winkelrobotjes straks ‘kèrrekiwère’

‘Leer mij West-Vlaams’, staat er bijna smekend te lezen op het schermpje dat voor zijn gezicht moet doorgaan. Het levert bij de winkelende Waregemnaren verbaasde gezichten op.

Ze kennen Robbie nochtans al langer. Hij is hier al een paar weken. Robbie is een van de tien winkelrobotjes uit een pilootproject van softwarebedrijf DeDuCo uit Kortrijk. Ze zien er onschuldig uit, maar eigenlijk zijn het regelrechte spionnen. Uitgerust met een hoop camera’s en fotoherkenningssoftware houden ze in opdracht van grote voedingsfabrikanten in de gaten hoe producten uitgestald staan en hoeveel er nog op de schappen liggen.

Robbie helpt ook de klanten. Hij toont welke promoties er zijn in de winkel en heeft een ‘zoek-een-product’-knop. Dat gaat zo: je geeft aan dat je pakweg batterijen zoekt en krijgt een plattegrond te zien van de winkel met daarop de plaats waar die liggen. Er is ook een ‘begeleid me’-knop, waarna Robbie op weg gaat om je het rek te tonen. Daarbij probeert hij zorgvuldig oude dametjes met winkelkarretjes te ontwijken.

Slakkengangetje

Robbie vordert wel opvallend traag, zo blijkt in de supermarkt in Waregem. “W’èn veel tid nwodig wei”, grapt een vrouw die Robbie uitprobeert in de hoop snel de rayon met eieren te vinden en de met een slakkengangetje bollende robot volgt. Het leverde Robbie al een hilarische sketch op in De ideale wereld, waarin hij ontslagen wordt wegens zijn traagheid’. “Tegen dat je die mevrouw de Chaudfontaine hebt getoond, is het pak al over datum”, zei comedian Lukas Lelie toen.

Volgens de ontwerpers valt die traagheid nochtans goed mee. Eén Robbie voert op een weekdag gemiddeld vijftig tot zeventig interventies uit. Op zaterdag kan dat zelfs oplopen tot 110. En hij heeft nog meer troeven, zegt zaakvoeder Christian Beele. “Robbie heeft een kidsknop, waarmee hij tongbrekers of wist-je-datjes laat zien. Bovendien meet hij automatisch het CO2-gehalte in de winkel en heeft een automatische covidfilter in zijn touchscreen. En nee, die robots gaan het winkelpersoneel niet vervangen, mocht u dat vrezen. Ik zeg altijd: hij heeft geen armen, dus hij kan niets in rekken leggen.”

Lokale taal

Robbie is er dus voor de producenten én de klanten. Maar dat laatste ging de voorbije weken wat moeizaam. Als een klant in Waregem aardappelen nodig heeft, dan vraagt die naar ‘patatten’. “Robbie spreekt nu Standaardnederlands”, zegt Beele. “Met een Hollands accent, vergelijkbaar met wat je vaak bij een gps hoort. En dat werkt sommigen toch wat op het systeem.”

Het bedrijf wil dat zijn robot dicht bij de mensen staat, dus moet die de lokale taal leren. Daarbij moeten de klanten helpen. Door tegen hem te spreken in het West-Vlaams. Wie op zijn scherm drukt, krijgt voorgeprogrammeerde zinnen te zien die voorgelezen moeten worden. Artificiële intelligentie zorgt er daarna voor dat Robbie zichzelf in enkele maanden tijd vloeiend West-Vlaams zal leren spreken.

En de opstellers van de zinnetjes kennen duidelijk hun pappenheimers. ‘Ga eens terug’ wordt Alles kan beter-gewijs ‘kèrrekiwère’. ‘Is het eten al klaar’ krijgt een Chris Van den Durpel-achtige ‘est teten nog nie gereed’.

Het leidt in Waregem tot grote hilariteit. Al is er soms ook wat Babylonische spraakverwarring. Op de display komen ook zinnetjes in het West-Vlaams om voor te lezen. ‘De bloent’n smoakt na fruit en is sterk hoppig’, staat er. Het blijkt een tongbreker te zijn voor velen. “Aso klappen wieder ier nie, wei”, gromt een oudere dame, die het duidelijk allemaal maar niets vindt.

Het is wel een gerief in huis, zo’n Robbie. Al blijft de robot er zelf vrij stoïcijns onder. Na elke interventie waggelt hij - heel traagjes- terug naar de stek vanwaar hij vertrok en gaat hij in slaapmodus. Tot de volgende hem wakker klikt.