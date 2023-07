In vriendelijke of romantische chatbots schuilt gevaar: ‘Bedrijven mikken bewust op kwetsbare, eenzame of jonge mensen’

Toen Spike Jonze tien jaar geleden zijn film Her uitbracht, waarin het hoofdpersonage verliefd wordt op een chatbot, werd de prent nog gecategoriseerd als sciencefiction. Vandaag is die technologie, en alle verwarrende emoties en ethische vraagstukken die erbij komen kijken, gewoon de realiteit.

EVA AI, een app waarmee je de ‘perfecte partner’ kan maken, zorgt voor gefronste wenkbrauwen. De app moedigt gebruikers aan om die virtuele partner “te controleren zoals jij dat wil”. Sommige experts vrezen dat EVA AI, en tal van gelijkaardige apps, een funeste invloed op menselijke relaties uitoefenen.

Chatbots die ons digitaal gezelschap kunnen bieden zijn steeds meer in opmars. Waar generatieve AI, die tekst, beeld en geluid kan produceren, momenteel nog te labiel blijkt om belangrijke taken te helpen automatiseren, zijn de bestaande modellen wel bijster goed in het voeren van conversaties. En die technologie gaat verder dan de zwevende stockfoto in de rechteronderhoek van je scherm die je vraagt “of ze je ergens mee kunnen helpen?” De producten die bedrijven als Replika, Chai Research en Inflection op de markt brengen beloven je gezelschap, emotionele steun en een luisterend oor. Daarvoor hebben ze een avatar die je naar eigen believen kan vormgeven - je kan zelfs kiezen of die “grappig” of “moederlijk” moet zijn.

Inherent menselijk

Troost zoeken bij een taalmodel klinkt niet bepaald warm, maar toch herbergt het iets inherent menselijks, zegt Lode Lauwaert, professor techniekfilosofie en Chair Ethics and AI aan de KU Leuven. “We hebben een biologisch verankerd verlangen om connecties te vormen, om ons verbonden te voelen. Dat we dat verlangen niet altijd invullen met mensen, maar bijvoorbeeld ook met dieren, systemen of voorwerpen is niets nieuws. Het is logisch dat bedrijven hierop inspelen.” En dat het duidelijk ook wérkt. Op Reddit en andere conversatieplatformen waar gebruikers met elkaar in contact komen zie je hoe mensen diepe vriendschappen en soms zelfs verliefdheden ontwikkelen voor de systemen, dat ze hen helpen met hun eenzaamheid of met hun social awkwardness.

Zulke AI-bots vervullen dus een maatschappelijke nood, maar toch zijn ze niet zonder gevaren, waarschuwen experts. “De wedloop om zo menselijk mogelijke conversaties na te bootsen is gestart”, zegt Mieke De Ketelaere, adjunct-professor Sustainable, Ethical and Trustworthy AI aan de Vlerick Business School. Net omdat het een gat in de markt is, laten bedrijven deze systemen op de wereld los zonder dat ze voldoende deskundig getraind of geëvalueerd zijn. “Integendeel, deze bedrijven rekruteren bewust kwetsbare, eenzame of jonge mensen om hun systemen te verbeteren, en daar wringt het schoentje.” Want het blijven natuurlijk nog steeds systemen, systemen die kunnen falen, die af en toe offline gaan voor updates en die een beperkt geheugen hebben.

Begin dit jaar verwijderde het bedrijf achter Replika na een waarschuwing van een privacyregulator bijvoorbeeld de functie ‘erotic role play’, een optie die gebruikers zo essentieel vonden aan hun bot dat het aanvoelde “alsof er een goede vriend overleden was”. Er zijn berichten van mensen wier chatbot hun volledige berichthistorie kwijt was en hen niet meer ‘(her)kende’, chatbots die uit het niets hatelijke taal begonnen uit te slaan, schadelijke dieettips gaven of zelfs om sexy selfies vroegen. In maart kwam aan het licht dat een Belg zelfmoord had gepleegd nadat een chatbot met wie hij intens contact had zijn negatieve gedachten zou versterkt hebben.

Transferrisico

De vraag is duidelijk al lang niet meer of deze systemen ooit goed genoeg zullen zijn om menselijke interactie realistisch na te bootsen, maar of deze systemen wel goed zijn voor onze menselijke interactie?

Zo zijn er uiteraard toenemende bezorgdheden over privacy, zeker omdat je aan zulke chatbots ontzettend intieme zaken vertelt. Daarnaast is er de nog steeds onbewezen en schadelijke claim dat deze apps ook getraind zijn door psychologen om in geval van nood te kunnen ingrijpen. Door het generatieve karakter van het systeem kan de bot ook de persoonlijkheid, het gedrag en ook de leeftijd aannemen die de gebruiker belieft, waardoor men vreest voor een zogenaamd transferrisico, waarbij mogelijk schadelijk of strafbaar gedrag dat onder het liefhebbende en onderdanige oog van de chatbot werd aangemoedigd ook zijn weg vindt naar het dagelijkse leven.

Experts pleiten dan ook voor sensibilisering en betere regulering van deze systemen om gebruikers te beschermen. “Dat is moeilijker dan het lijkt, omdat men nog steeds niet goed weet hoe ze te klasseren. Zijn het personen, services, producten?”, vertelt De Ketelaere. Vorige maand heeft het Europees Parlement alvast wel de Artificial Intelligence Act goedgekeurd, waarin ontwikkelaars van generatieve AI moeten vermijden dat hun producten illegale inhoud produceren en zal altijd nadrukkelijk vermeld moeten worden dat teksten (en dus conversaties) met behulp van AI tot stand zijn gekomen. Al hield dat in het verleden mensen duidelijk niet tegen om er toch een innige emotionele band mee te vormen.

Volgens een analyse van durfkapitaalbedrijf a16z zal het volgende tijdperk van AI-relatieapps nog realistischer zijn en zijn die “slechts het begin van een seismische verschuiving in mens-computerinteracties die ons zal dwingen opnieuw te onderzoeken wat het betekent om een ​​relatie met iemand te hebben”.