In Sint-Laureins zijn de gemoederen bedaard na de komst van het asielcentrum: ‘Met of zonder djellaba aan, het is mij gelijk’

De mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Grimbergen zorgt voor spanning. De Morgen trok naar Sint-Laureins, waar inwoners vorig jaar ook niet blij waren met de komst van asielzoekers. Wat blijkt? Nu ze er zijn, heeft niemand er last van.

Zondagnamiddag. Het is rustig rondom het Godshuis, waar sinds een aantal maanden 240 asielzoekers zijn gehuisvest. Een schril contrast met de angst die uitbrak toen bekend werd dat Fedasil op deze locatie een asielzoekerscentrum ging openen.

Benny De Prest is een van de 3.000 inwoners van het dorp die niet stond te springen bij het nieuws. Vooral de locatie, een katholiek gasthuis, vond hij ongepast. “Moslims daar onderbrengen, dat doe je toch niet”, was zijn gedachte. Ook dacht hij dat er overwegend mannen zouden komen. Tussen twee scholen en een rusthuis in, Benny zag het niet gebeuren. Inmiddels is hij milder gestemd. Er zijn geen problemen met de nieuwkomers, het loopt wel, concludeert hij.

Benny De Prest en Marijke Haverbeke in Sint-Laureins. Beeld Tine Schoemaker

Nog altijd heeft hij wat moeite met het idee dat hij niet precies weet of het nu “echt vluchtelingen” zijn, of dat er nu ook profiteurs in het dorp rondlopen die meezeilen op het werk dat “wij en onze voorouders” gedaan hebben. “Maar dat kun je dan ook van mij zeggen”, haakt zijn lief Marijke Haverbeke in, die momenteel met een burn-out thuiszit.

Ook zij zegt dat alles meegevallen is. “Laatst viel ik, er schoot meteen iemand te hulp.” Of ze gesprekken aanknopen? “We proberen praatjes te maken”, lachen ze tegelijkertijd. Proberen, omdat de taal wat in de weg zit: de twee spreken geen Frans, en alleen Engels “van wat op tv is”.

Wat alleen wel voor problemen zorgt, is de bus. Er was al te weinig openbaar vervoer voordat de asielzoekers kwamen, zegt Marijke. Hoewel er inmiddels meer bussen rijden, zijn die nu helemaal als beestenwagen volgestouwd, voegt Benny toe.

Bang hartje

Vlak voor het Godshuis is Lieve De Coninck aan het werk in haar moestuin. Na haar deelname aan het Eén-programma Het goeie leven stapte ze naar de burgemeester en vroeg of ze een stukje grond kon krijgen. Dat kreeg ze, en ze is nu de trotse aanvoerder van schoolmoestuin ‘de Rakel’ waarmee ze kinderen van de twee dorpsscholen samenbrengt.

Beeld Tine Schoemaker

Toen ze hoorde dat er asielzoekers kwamen, heeft ze met een “bang hartje” de moestuin voortgezet. “Er wordt nooit iets gestolen, iedereen kent hier iedereen en dan gooien ze wat vreemdelingen binnen. Ik loop hier in een topje en een korte short aan in de zomer. Die jongens denken dan misschien: wat gebeurt daar allemaal in die moestuin?” denkt ze hardop.

Bewoners maakten elkaar volgens de dorpsbewoner zot in de maanden voor de asielzoekers kwamen. “Pas maar op Lieve, aan het einde van de zomer ga je je pompoenen niet meer hebben,” kreeg ze te horen. Haar conclusie? In praktijk zijn er geen problemen. Ze wijst naar het gebouw. “Kijk. Hoeveel mensen zitten daar nu? Je ziet niemand, je hoort niemand.” Of het haar iets doet dat het een katholieke instelling is? “Zeker niet, maar zeker niet”, zegt ze stellig. “Het is leven en laten leven. Met of zonder djellaba aan, het is mij allemaal gelijk.”

Bewoners kwamen vragen of ze in de moestuin kunnen werken, maar dat ziet de tuinierder niet zitten. “Wie moet je dan kiezen uit zoveel mensen?” En ze heeft ook een praktisch bezwaar. “Die mensen kennen onze groenten ook niet hè, die mensen hebben andere groenten.” Wel heeft ze aangeboden om een tuin te helpen opzetten op het terrein van het Godshuis zelf.

Wond vlug geheeld

Burgemeester Franki Van de Moere (Open Vld) staat er versteld van dat de wond zo vlug geheeld is. Hij hoort niemand meer klagen. “Ik ervoer mijn mensen vroeger als stug. Als je eenmaal in hun wereld bent opgenomen, ben je hun beste vriend, maar om daar te komen moet er heel wat gebeuren.” Ook hijzelf gooide eerder de kont tegen de krib: als het aan hem lag ging het plan voor het asielzoekerscentrum niet door.

“Eigenlijk moet ik zeggen dat Sint-Laureins geen last heeft van de asielzoekers”, concludeert hij nu. Wat meer: de slager, bakker en buurtwinkel zijn blij met de extra klandizie. Ook qua veiligheid zijn er geen extra meldingen, op een paar futiliteiten na.

Het Godshuis in Sint-Laureins, nu een asielcentrum. Beeld Tine Schoemaker

Dat is vooral ook te danken aan het Rode Kruis, dat veel organiseert in het Godshuis en de komst van de nieuwkomers in goede banen leidt. Zo is er een receptie geweest, waarbij bewoners hapjes uit hun thuislanden maakten voor de dorpsbewoners. Daar kwam veel volk op af, en het evenement heeft de gemoederen gekalmeerd, zegt Van de Moere. “Die buitenlanders zijn een boevenbende, zo wordt het van te voren voorgesteld. Dat is zeker niet het geval.”

De komst van de nieuwkomers heeft lange tijd voor polarisatie gezorgd in de gemeenteraad. Burgemeester Van de Moere is dan ook nog niet op bezoek geweest in het Godshuis, want langsgaan betekende instemmen met het asielzoekerscentrum, was het beeld. Maar hij is van plan daar verandering in te brengen. “Toevallig had ik het er gisteravond met mijn vrouw en een paar vrienden over dat we eens iets willen organiseren daar.”

Hij is nog altijd niet te spreken over de gang van zaken rond de komst van het centrum. “We zijn niet tegen mensen die asiel zoeken en een plaats nodig hebben, maar dit aantal was een beetje te veel van het goede voor onze kleine gemeente.” Het had beter stapsgewijs kunnen gebeuren. “Dan wennen mensen eraan dat ze iemand gesluierd zien rondlopen, of iemand spreken die de taal niet machtig is.”