In Shanghai leidt de lockdown tot grote angst onder huisdierbaasjes: ‘Laat niemand van de lokale overheid voor je hond ‘zorgen’’

De beelden werden vorige week door miljoenen Chinezen op sociale media bekeken: een hondje, van het populaire corgi-ras, werd op barbaarse wijze doodgeslagen met een stok. De eigenaar was positief getest op corona, en volgens het strenge Chinese zero-covidbeleid betekent dat quarantaine op een locatie van de overheid. Omdat de eigenaar bang was dat het thuis achtergebleven beestje zou verhongeren, werd het buiten losgelaten, in de hoop dat het zou overleven. Die kans kreeg het echter niet, want een coronapreventiemedewerker sloeg het dier dood.

We weten dat dit is gebeurd doordat iemand het tafereel filmde en op sociale media deelde. De actie werd door miljoenen mensen met afschuw bekeken. De Chinese vereniging van huisdiereigenaren schreef een open brief aan de lokale autoriteiten met een pleidooi tegen dit soort wreedheden.

Doodgeslagen uit voorzorg

Het is niet de eerste keer dat een hond slachtoffer wordt van coronamaatregelen: in november vorig jaar werd in de stad Shangrao al een hond doodgeslagen ‘uit voorzorg’, omdat het baasje besmet was met corona.

Het is een hard gelag voor de vele hondeneigenaren in moderne, hippe steden als Shanghai. Ze zijn gewend hun huisdier alles te geven wat het nodig heeft. Daarom zijn ze in tijden van lockdown extra goed voorbereid. “Als ik in quarantaine moet, heb ik een vriend of een dierenasiel die ik kan bellen. Ik zal dan eerst iets regelen voor mijn hond, voordat ik in isolatie ga”, zegt Wendy Cheng. Ze heeft voorafgaand aan de lockdown extra voer ingeslagen voor haar hond Lucky.

Veel eigenaren zijn in de zorg voor hun dier afhankelijk van familie. Maya Xie, eigenaar van golden retriever Spark, is arts. Tijdens de lockdown verblijft ze in het ziekenhuis, zonder haar hond. “Ik kan mijn hond dus niet zien, maar gelukkig heb ik familieleden die voor Spark kunnen zorgen”, zegt ze. Ook zij heeft voorafgaand aan de lockdown gezorgd voor voldoende hondenvoer.

De meeste eigenaren namen soortgelijke voorzorgsmaatregelen, maar het is de vraag of het genoeg is. Wanneer iemand positief test, kan diegene op zeer korte termijn in isolatie worden geplaatst. Op WeChat-groepen delen eigenaren daarom instructies voor wanneer het zover is: laat je niet overhalen om iemand van de lokale overheid voor je hond te laten ‘zorgen’ en geef ze geen toegang tot je appartement als je huisdier binnen zit en je zelf in quarantaine bent, luidt het advies.

Ongedierte

De huisdierenindustrie in het land wordt geschat op zo’n 35 miljard euro per jaar, en de markt groeit nog altijd flink. Vooral bij Chinezen onder de 35 zijn honden en katten geliefd. Het is een scherp contrast met enkele decennia geleden, toen honden nog werden gezien als ongedierte, en er maar weinig voor ze werd gezorgd.

Vooral veel singles in de grote steden zijn verknocht aan hun huisdier: volgens een Chinees onderzoek van Penthadoop, een marktonderzoeker, zijn singles de grootste demografische groep huisdiereigenaren in het land, met bijna 34 procent van het totaal.

Chinese millennials refereren soms aan hun honden of katten als ‘baby’s met een vacht’. Interessant, want recente cijfers van de Xi’an Jiao Tong Universiteit laten zien dat Chinezen steeds minder bereid zijn kinderen te nemen: gemiddeld krijgen Chinese vrouwen 1,3 kinderen, wat niet genoeg is om de huidige bevolkingsstand te behouden. De singles kiezen dus eerder voor een huisdier dan voor een kind.

Aandenken

Veel eigenaren in Shanghai kijken met jaloezie naar de stad Shenzhen, in het zuiden van China. Terwijl in Shanghai de zorg voor huisdieren te wensen over laat, zorgde Shenzhen juist goed voor de ‘baby’s met een vacht’ tijdens een recente lockdown. Zodra een eigenaar daar in isolatie moest, werd het dier naar een speciale locatie gebracht en daar verzorgd. Na afloop van de quarantaine kregen de honden en katten zelfs een aandenken omdat ze ‘hebben meegeholpen in de strijd tegen corona’.

In Shanghai is van dergelijke verwennerij nog geen sprake. En het is ook nog maar zeer de vraag hoe lang de lockdown nog duurt. Tot die tijd leven veel dierenliefhebbers in de grootste stad van het land in grote onzekerheid.