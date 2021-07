In september weten we wie er in ons land een derde prik ontvangt: ‘De nodige vaccins zijn al besteld’

Alleen de 65-plussers en mensen met onderliggende aandoeningen een boostervaccin geven? Of veel meer mensen zoals in Engeland? Die keuze is nog niet gemaakt in ons land. Gudrun Briat van de Taskforce Vaccinatie en vaccinoloog Pierre Van Damme leggen uit waarom we nog tot september moeten wachten voor het beleid rond de derde coronaprik vastgelegd kan worden.

De Britse gezondheidsdienst NHS is al bezig met de planning van de herhalingsprik. In september starten ze al met het geven van een derde coronavaccin aan de risicogroepen en alle 70-plussers. Nadien komen aan alle 50-plussers aan de beurt, zo is nu al beslist. Bedoeling is de herhalingsinentingen gelijktijdig te zetten met de griepprik. Hoe zit dat hier bij ons?

“Als de timing het toelaat zullen we die derde prik ook laten samenvallen met de griepvaccinatie”, zegt Gudrun Briat van de Taskforce Vaccinatie. “Alleen kunnen wij nog niets concreet plannen. Engeland vaart in de coronavaccinatie zijn eigen koers. Wij moeten wachten op de goedkeuring van een boostervaccin door het Europees geneesmiddelenagentschap EMA. En tot op heden heeft geen enkele vaccinfabrikant al een dossier ingediend bij het European Medicines Agency. Maar het kan snel gaan. Bij de goedkeuring van de eerste coronavaccins is fiat gegeven binnen de maand na indiening van het dossier.”

‘Booster voor iedereen’

Briat voegt er nog aan toe dat Pfizer een dossier voor een ‘booster voor iedereen’ aan het voorbereiden is. En uitgerekend gisteren deelde Pfizer mee dat een derde dosis van hun vaccin het aantal antilichamen tegen de gevreesde Deltavariant doet vervijfvoudigen bij 18- tot 55-jarigen. Bij 65- tot 85-jarigen ziet men de niveaus zelfs maal elf gaan in vergelijking met de bescherming na de tweede prik. Het gaat hier wel om voorlopige resultaten die nog bevestigd moeten worden.

Ook in ons land lopen studies waarbij de meerwaarde van boostervaccins in kaart worden gebracht, vertelt vaccinoloog Pierre Van Damme. “Zowel bij risicogroepen, kankerpatiënten als gezonde mensen wordt er getest wat het effect is van een herhalingsvaccinatie, vier tot zes maanden na de tweede prik. Dat doen we trouwens voor de vaccins van de verschillende merken. Tegelijk probeert Sciensano het profiel te maken van de mensen die na volledige vaccinatie toch nog een doorbraakinfectie doen. Gaat het altijd om risicopersonen, ouderen of welbepaalde vaccins? We proberen na te gaan of daar een systematiek in zit. De uitkomst zal bepalend zijn voor ons beleid rond de derde dosis.”

“De nodige vaccins zijn al besteld. In september moeten we beslissen wie een boosterprik moet krijgen en hoe we een en ander organiseren. Als alleen de risicogroepen een derde prik moeten krijgen, kunnen we dat laten doen door de huisartsen - eventueel met hulp van de apothekers. Is een boostervaccinatie nodig voor iedereen, dan zullen we zeker ook de bedrijfsartsen inschakelen. En allicht per provincie ook nog een vaccinatiecentrum openhouden”, aldus Van Damme.