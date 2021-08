In september en oktober terug naar (bijna) volledige vrijheid: dit zijn de beslissingen van het Overlegcomité

Dit heeft het overlegcomité definitief beslist:

• Thuis

De maatregel dat mensen met maximaal 8 personen mogen samenkomen in een privéwoning, valt weg vanaf woensdag 1 september. Vanaf dan gelden er geen beperkingen meer bij mensen thuis.

• Horeca

In de horeca verdwijnen vanaf 1 september vrijwel alle coronamaatregelen. Er zal geen verplicht sluitingsuur meer zijn en er staat geen limiet meer op het aantal personen per tafel of gezelschap. De mondmaskerplicht blijft wel gelden voor wie zich in de zaak verplaatst, en dansen in cafés blijft verboden tot 1 oktober.

• Feesten

Ook voor privéfeesten worden de maatregelen versoepeld. Dansen op trouwfeesten zal weer kunnen vanaf 1 september. Het gaat daarbij om eenmalige privéfeesten, waar geen Covid Safe Ticket voor nodig is.

• Evenementen

Op 1 september vervallen alle maatregelen voor evenementen tot 200 aanwezigen binnen of 400 aanwezigen buiten. Dat wil zeggen dat er op dergelijke evenementen geen mondmaskers gedragen moeten worden of afstand moet worden gehouden. Op 1 oktober wordt de drempel opgetrokken tot 500 aanwezigen binnen en 750 buiten.

Grotere evenementen die een Covid Safe Ticket vragen, kunnen vanaf 1 september ook doorgaan zonder maatregelen. Vragen ze geen Covid Safe Ticket, dan blijven de maatregelen met betrekking tot afstand houden en mondmaskers gelden.

• Discotheken

Op vrijdag 1 oktober mogen danscafés en discotheken heropenen na een sluiting van zo’n anderhalf jaar. De gewesten en gemeenschappen zullen zelf kunnen beslissen over de voorwaarden waaraan het nachtleven moet voldoen. Daardoor zal de heropening in Brussel wellicht pas later plaatsvinden.

• Werk

De sterke aanbeveling voor telewerk in Vlaanderen valt weg. Aan bedrijven wordt wel gevraagd telewerk te integreren in hun werking. Voor Vlamingen die in Brussel werken, blijft de aanbeveling wel gelden.

‘Versoepelingen mogelijk dankzij vaccinaties’

Deze versoepelingen maken deel uit van de vierde en laatste stap van het zomerplan. Deze stap kunnen we volgens premier Alexander De Croo (Open Vld) zetten dankzij de goed lopende vaccinatiecampagne.

“Wereldwijd zijn er weinig lanen die verder staan qua vaccinaties dan wij”, aldus de premier. “Het goede nieuws is dat daardoor de situatie in de ziekenhuizen beheersbaar blijft. Er is ook een zeer sterke terugval van de overlijdens. De niet-gevaccineerde personen blijven in alle leeftijdscategorieën de grootste risicogroep in de ziekenhuizen. Laat je dus vaccineren.”

De situatie is anders in Brussel, waar volgens De Croo strengere regels zullen gelden. “Er moeten extra inspanningen komen in alle gemeenten waar geen 70 procent vaccinatie gehaald wordt. Daar zitten de gaten in onze verdedigingsmuur.”

Vrijdag 20 augustus 2021.