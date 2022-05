In Schaarbeek gelooft men niet in een verbod op gokreclame: ‘Publiciteit kunnen ze verbieden, gokken nooit’

Dilhan kijkt me ongelovig aan als hij hoort over het voorstel van Vincent Van Quickenborne (Open Vld) om gokreclame te bannen. ‘Dat kan niet, want er wordt te veel geld mee verdiend’, zegt hij.

Dilhan is uitbater van wat tot enkele jaren geleden enkel een krantenwinkeltje was vlakbij het Josaphatpark in Schaarbeek en waar in een achterbouw een filiaal van Betfirst is toegevoegd. “Twee derde van mijn omzet komt uit gokken”, zegt hij. “Op topavonden, met veel voetbal, kan dat oplopen tot 20.000 euro.”

Gokken op alles

Een klant van Dilhan demonstreert hoe het werkt. Hij wil zijn naam niet in de krant: “Mijn vrouw mag niet weten dat ik hier zit.” Op een scherm verschijnen intussen vijf voetbalaffiches, waaronder Tottenham-Arsenal. “Je kan op alles gokken. Op het aantal doelpunten, het aantal gele en rode kaarten, op het aantal corners. Je vinkt op het scherm je keuze aan en je ziet meteen wat het je gaat kosten en hoeveel je kan winnen.”

De krantenwinkel van Dilhan is maar een van de vele krantenwinkels in Schaarbeek die een aardige duit blijken bij te verdienen dankzij gokautomaten. Begin dit jaar bleek dat Bpost zijn winkelnetwerk Ubiway Retail met 170 krantenwinkels van Press Shop, Hubiz, Uni en Relay verkocht aan het gokbedrijf Golden Palace. Ook in Brussel.

Niet onschuldig, zo blijkt. Arne Nilis, die jarenlang verslaafd was aan gokken, vertelde aan VRT dat zijn verslaving begon in een krantenwinkel: “Ik begon daar deel te nemen aan sportweddenschappen.” Nilis vindt de rol van krantenwinkels bij gokverslavingen niet te onderschatten, vertelt hij over de telefoon. “Het is laagdrempelig. Je zet wat geld in op sportwedstrijden, en voor je het weet ben je vertrokken.”

Ook de meer professionele gokkantoren, die ook in Schaarbeek als paddenstoelen uit de grond schieten, zijn in trek. In het Betcenter aan de Haachtsesteenweg toont klant Stefano zijn ticket. Hij heeft gegokt op vier wedstrijden tegelijk. Er moeten minstens twee doelpunten vallen in het treffen tussen Ruvu Shooting en Geita Gold in de hoogste Tanzaniaanse voetbalcompetitie en minstens zeven in een wedstrijd in de Braziliaanse derde divisie. “Die eerste twee zitten al goed”, zegt Stefano. “Nu nog die twee laatste wedstrijden, waar het nu rust is en er telkens nog een keer moet worden gescoord. Komt goed.”

Twintig euro

Zelf heeft Stefano geen flauw idee op wat voor continenten hij zijn geluk aan het beproeven is. Volgens zijn ticket zijn de twee volgende wedstrijden eentje in de Oezbeekse Superliga en eentje bij de Algerijnse U21. Als daar telkens minstens nog 1 doelpunt valt, dan vangt Stefano 171,60 euro voor een inzet van 20 euro. “Zou mooi zijn”, zegt hij. “De machine biedt me nu al 40 euro aan, zodat ik nu al kan inzetten op een nieuwe combinatie, maar ik wacht.”

De man komt twee tot drie keer per week in het Betcenter. “Je ziet hier vooral kleine gokkers, want de machine blokkeert je automatisch van zodra je boven de 2.000 euro zit. De grote jongens gokken thuis, online en zonder limiet. Publiciteit voor gokken kunnen ze straks misschien verbieden, gokken nooit. Het is net zoals met roken.”

Katleen Peleman, directeur van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) vindt het verbieden van gokreclame nochtans zinvol. “Vooral jongeren zullen hierbij gebaat zijn”, zegt ze. Het VAD bestudeert al jaren, samen met partners, de gevolgen van gokken. Schulden, mensen die hun job verliezen, en isolement zijn maar enkele effecten van fanatiek gokken.

Klant Stefano heeft weet van vaste bezoekers aan het Betcenter wier huwelijk op de klippen liep omdat het gezinsbudget halfweg de maand was opgegokt. “Ik heb het zelf wel onder controle, denk ik.” Hij noemt het “een pleziertje aan het eind van een werkdag.” Maar de kick lijkt nooit ver weg. Stefano: “Als ik over de jaren heen de rekening maak, denk ik dat ik meer heb verloren dan gewonnen. Maar in de eindafrekening moet je ook het plezier meetellen, de spanning. De vreugde als zo meteen nog een keer wordt gescoord.”

Wie vragen heeft over of hulp zoekt bij gokproblemen kan terecht bij Gokhulp.be of via het nummer 078 15 10 20.