In Rijkevorsel gaat het tomatenvirus rond: vier mensen opgepakt wegens illegale experimenten met vaccin

Met 11 hectare eigen serres en een jaaromzet van bijna 38 miljoen euro mag het bedrijf van Paul Stoffels in Rijkevorsel zich tot een van de grootste spelers in de tomatenwereld rekenen. De teler heeft daarbij een vlekkeloos imago, waardoor de verbazing binnen de sector groot was toen de federale gerechtelijke politie dinsdagochtend een inval bij de Kempense firma deed.

Samen met medewerkers van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) deden de inspecteurs huiszoekingen in Beerse, Kapellen en bij de uitvalbasis in Rijkevorsel. Daarbij werden verschillende producten en een grote geldsom in beslag genomen en vier mensen werden even opgepakt. De inval kwam er in het kader van een onderzoek naar de opzettelijke verspreiding van het zogenaamde tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV). Het bedrijf zou met de hulp van een Nederlandse firma een milde stam van het virus losgelaten hebben in zijn serres om de tomatenplanten resistent te maken tegen ernstigere vormen. Iets wat een verantwoordelijke van Stoffels Tomaten aan De Morgen overigens ontkent.

Illegale zoektocht

In eerste instantie lijkt het misschien bizar dat een particuliere firma zich zou bezighouden met een illegale zoektocht naar een ‘vaccin’ tegen ToBRFV, maar in Nederland werden er al meerdere telers voor vervolgd. Het gaat dan ook om een zogenaamd tobamovirus dat een bijzonder grote impact heeft op de teelt van tomaten, paprika’s en Spaanse pepers. Onderzoekers beschreven de effecten ervan pas voor het eerst in Jordanië in 2015, maar mogelijk circuleerde het virus al langer in wilde planten. Ondertussen is het over de hele wereld verspreid.

“Bij de tomatenteelt verschijnen vaak gele en bruine vlekken op de vruchten of bladeren en de groei raakt soms ook verstoord, waardoor bladmisvormingen ontstaan. Al zijn er geïnfecteerde planten die nooit symptomen vertonen”, zegt expert plantengezondheid Kris De Jonghe van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). Voor mens en dier kan het geen kwaad om geïnfecteerde planten op te eten, maar door de symptomen zijn de vruchten voor telers vaak niet meer verkoopbaar.

Financiële kraters

Dat leidt tot financiële kraters, zeker omdat ToBRFV bijzonder moeilijk te bestrijden is. De besmetting verloopt door direct contact met geïnfecteerde oppervlakten, bijvoorbeeld handen, werktuigen of mobiele telefoons. In veel fruitbedrijven dragen medewerkers daarom beschermende kledij die de serre nooit mag verlaten, maar dat lost het probleem niet volledig op. Het virus kan soms maandenlang op oppervlakten overleven en verder kunnen zelfs hommels of vogels bijdragen tot de verspreiding. Binnen de Europese Unie bestaat er daarom een nultolerantie voor het virus om het binnenbrengen en de verspreiding ervan te voorkomen. Er is ook een meldingsplicht die het FAVV moet helpen om grote uitbraken te voorkomen.

Het Europese project Virtigation, dat gecoördineerd wordt door de KU Leuven, houdt zich voltijds bezig met onderzoek naar ToBRFV. Toch kan het volgens hoogleraar ecologische plantenvirologie Rene van der Vlugt (Wageningen University & Research) nog jaren duren voor er effectief een oplossing op de markt is. “Het onderzoek kost veel geld en het is niet zeker of het iets oplevert. Grote farmaceutische bedrijven willen de investeringen niet doen, waardoor de sector deels op zichzelf aangewezen is.” Dat verklaart waarom in Nederland al verschillende telers zelf met een ‘vaccin’ experimenteerden en waarom het Kempense bedrijf mogelijk ook in de verleiding kwam.

Gevaarlijk

Het is begrijpelijk dat de tomatensector snel een oplossing wil, maar eigenhandig vaccins proberen te ontwikkelen is volgens De Jonghe en Van der Vlugt ronduit gevaarlijk. Het wetenschappelijk uitgekiende proces van kwaliteitscontrole is volledig afwezig, waardoor er nooit een garantie is dat de clandestiene ‘oplossing’ ook effectief werkt. Daarnaast bestaat altijd de kans dat het virus ontsnapt naar andere serres en dat de zoektocht naar een vaccin het probleem zo uiteindelijk erger maakt. “Zelfs als je met een milde virusstam experimenteert, heb je altijd het risico op mutaties. Dan kan het virus agressiever worden en wordt het moeilijker om het in te dijken”, zegt Van der Vlugt.

Een onderzoek door individuele telers brengt dus weinig zoden aan de dijk, maar de strategie om een ‘vaccin’ te ontwikkelen is binnen een wetenschappelijke context zeker niet oninteressant. Voor het schadelijke pepinomozaïekvirus, dat lang een grote impact had op de tomatenteelt, werkten wetenschappers een strategie uit waarbij planten eerst met een zwakkere stam geïnfecteerd werden. Op die manier zouden ze beter gewapend zijn tegen ernstigere varianten van het virus. “Dat middel heeft alle reguliere onderzoeksfases doorlopen en heeft daarom nu een erkenning. Daarom is het ook commercieel beschikbaar”, vertelt De Jonghe. Al is de vraag hoeveel oogsten van tomatentelers nog verloren zullen gaan voor er een dergelijke oplossing voor het ToBRFV-virus is.