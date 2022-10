‘In Poetin herken ik Hitlers wraakzucht en Stalins paranoia’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

We hebben negen De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

Wat beoogt Poetin in Oekraïne, en hoe onvoorspelbaar is hij? De beroemde Britse historicus Ian Kershaw schreef een boek over 20ste-eeuwse leiders en ziet gelijkenissen met figuren zoals Hitler en Stalin. “In Poetin herken ik Hitlers wraakzucht en Stalins paranoia.” Lees het interview met Ian Kershaw.

Ian Kershaw: ‘De Europese Unie heeft zeer traag gereageerd op Viktor Orbán, maar finaal zal hij incompatibel blijken met de waarden en instellingen van de EU, niet omgekeerd.’ Beeld Tim Dirven

2. ‘Gewone mensen deden buitengewone dingen’: deze vrouwen waagden hun leven in de strijd tegen de nazi’s

Vlaanderen kent zijn verzetsmensen minder goed dan zijn collaborateurs. Historicus Dany Neudt post daarom elke dag een vergeten held op Twitter. In het verzet zaten ook veel vrouwen. Vijf historici stellen er hier elk een voor, om een “groot onrecht” recht te zetten. Lees de portretten van de verzetsvrouwen.

In wijzerzin: Gilberte Borgers, Hortense Daman, Andrée De Jongh, Henriette Hanotte, Yvonne Jospa en Eva Fastag. Beeld RV

3. De vrouw van Stef (47) wilde plots een open relatie: ‘Het openbreken van ons huwelijk was voor haar essentieel’

Oké dan, reageerde Stef (47) toen zijn vrouw een open relatie wilde. Hij ging dan maar boswandelingen maken met aantrekkelijke dames, maar het kon hem niet boeien, het was hem allemaal veel te vermoeiend. Maar nu blijkt dat zijn vrouw toch minder moeite heeft met andere mannen en hotelkamers ... Lees het verhaal van Stef.

Beeld Sammy Slabbinck

4. ‘Beseffen we wel wat er op ons afkomt?’: minister van Financiën Vincent Van Peteghem na het begrotingsakkoord

De politicus als zakkenvuller? Bij minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) komt er “stoom uit al zijn gaten” als hij dat verwijt hoort. “Bespaar 8, 18 of 28 procent op mijn loon: het maakt mij niet uit. Ik wil een verschil maken.” Lees het interview met Van Peteghem.

Vincent Van Peteghem: ‘Mensen die bijdragen, willen het gevoel hebben dat ze er iets voor in de plaats krijgen.’ Beeld Thomas Sweertvaegher

5. Waarom deze jongeren wonen in een caravan, truck of tiny house: ‘Dit kost niets in vergelijking met de huidige immoprijzen’

Of je het nu voor de vrijheid, het klimaat of de centen doet, wonen op een beperkte oppervlakte is tegenwoordig een ding. Vijf ervaringsdeskundigen verklaren de liefde voor hun truck, caravan of tiny house. Lees de getuigenissen.

Nanna De Jong. Beeld Kaylee van Dam

Of hij naar aanleiding van haar 21ste ­verjaardag geen biografie over prinses Elisabeth van België wilde schrijven? ­Royaltykenner Jo De Poorter pakte het anders aan. In Wij, Elisabeth geeft hij haar tips en tricks om een hedendaagse ­(vrouwelijke) leider te zijn. Lees het interview met Jo De Poorter.

Jo De Poorter: 'Mannelijk leiderschap is simpel: ze lopen vooraan en zeggen hoe het moet. Vrouwelijke leiders kijken ook hoe anderen het doen, leren ook van anderen.’ Beeld Damon De Backer/PhotoNews

7. ‘Dit is heel goed gedaan’: (satelliet)beelden van bruggen van Cherson tonen de tactiek van de Oekraïners

Voor de naderende strijd om Cherson zijn de bruggen rond de strategisch gelegen stad in het zuiden van Oekraïne cruciaal. Satellietfoto’s en beelden vanaf de grond tonen het kat-en-muisspel tussen Oekraïners en Russen. En ze geven inzicht in de mogelijke tactieken van beide partijen. “Dit is heel goed gedaan.” Lees de reconstructie.

De Antonivsky-brug over de rivier Dnipro, in het zuiden van Oekraïne. Beeld Bobylev Sergei/Tass/ABACA

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Tweeëntwintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: cabaretière Nele Bauwens (46). Wie is zij in het diepst van haar gedachten? Lees de vragen van Proust met Nele Bauwens.

Nele Bauwens: ‘Mijn passie is mijn rusteloosheid. Vaak wordt dat als problematisch gezien, maar mij geeft dat de vrijheid om te doen wat ik doe.’ Beeld © Stefaan Temmerman

9. ‘Een romantische oude gek, daar heb ik wel wat trekjes van’: Alex Turner over 20 jaar Arctic Monkeys en de nieuwe plaat

Arctic Monkeys bestaat twintig jaar en brengt zijn zevende album uit. Toch blijft frontman Alex Turner (36) een mysterieuze figuur die nooit het achterste van zijn tong laat zien. En toch: “Zelfs als ik de songs uit mijn duim zuig, denk ik dat ze redelijk persoonlijk zijn.” Lees het interview met Arctic Monkeys-frontman Alex Turner.