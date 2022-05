In plaats van samen te werken met Streamz, lonkt VRT naar Netflix en Amazon. Tot ongenoegen van minister Dalle

De VRT slaat op fictievlak de handen steeds vaker in elkaar met streamingreuzen als Netflix en Amazon. Met Streamz, het Vlaamse alternatief voor dat buitenlands geweld, loopt de samenwerking veel minder vlot. Mediaminister Dalle wil dat graag anders zien.

Met Undercover beleefde de VRT een eerste avontuurtje met Netflix. Maar wat begon als een kortstondige flirt is ondertussen een stabiele relatie geworden. Ook voor Twee zomers, de langspeelfilm Ferry en de nog te verschijnen reeks Diamonds ging de publieke omroep met Netflix in zee. En dan hebben we het nog niet gehad over reeksen als Beau Séjour, Tabula rasa of De twaalf waarvan de VRT de rechten aan Netflix verkocht. Ook Amazon Prime, nog zo’n buitenlandse gigant, zijn ze aan de Reyerslaan ondertussen een voorzichtige vrijage begonnen. Vorige maand startten de opnames voor De club, een fictiereeks over koppels met vruchtbaarheidsproblemen die in 2023 op Eén en bij Prime Video, de streamingdienst van Amazon te zien zal zijn.

En dat terwijl in de beheersovereenkomst, het contract met de Vlaamse overheid dat bepaalt wat de publieke omroep mag en moet doen, net staat dat de VRT wat die samenwerkingen betreft vooral naar Streamz moet lonken. Maar de aantrekkingskracht tussen beide partijen is voorlopig zo goed als onbestaande, blijkt uit het antwoord op een vraag die Bart Tommelein (Open Vld) in de commissie media van het Vlaams Parlement aan mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) stelde. Sinds de beheersovereenkomst begin vorig jaar in werking trad is er geen enkele coproductie op poten gezet. Er is wel een catalogusdeal waardoor op Streamz oudere VRT-programma’s te zien zijn en ook rond de kindercatalogus van Studio 100 en Ketnet werd een akkoord bereikt, maar daar blijft het voorlopig bij.

Moeilijke oefening

Dat is niet naar de zin van Dalle. Hij noemt het cruciaal dat de VRT en Streamz tot een overtuigende samenwerking komen. “Alleen zo kunnen we ons Vlaams ecosysteem versterken ten opzichte van de internationale spelers”, laat hij weten. Vorig jaar lag nochtans een blauwdruk voor zo’n overtuigende samenwerking op tafel. Een driejarige overeenkomst, goed voor een aantal gezamenlijke producties. Maar de handtekeningen onder dat contract volgden uiteindelijk niet. “Het is een heel moeilijke oefening om alle belangen met elkaar te verzoenen”, zegt Lieven Vermaele, directeur partnerships en operations bij de VRT.

Vooral de windowing, die bepaalt wie van de partners een reeks wanneer mag uitzenden, blijkt een struikelblok. Bij Streamz willen ze graag zo lang mogelijk exclusiviteit zodat mensen die een bepaalde reeks willen zien, aangezet worden om een abonnement te nemen. De publieke omroep wil diezelfde reeks dan weer zo snel mogelijk gratis aan zijn publiek aan kunnen bieden. Bij partners als Netflix of Amazon, die zo’n VRT-reeks vooral internationaal willen uitspelen en niet meteen wakker liggen van wat er in Vlaanderen mee gebeurt, worden dat soort discussies minder op het scherp van de snee gevoerd.

“We vinden het uiteraard jammer om vast te stellen dat de VRT op dit moment samenwerkingen heeft met buitenlandse spelers, maar niet met ons”, zegt Streamz-CEO Bart De Groote. “Maar we blijven openstaan voor verdere constructieve gesprekken.” Bij de VRT klinkt eenzelfde geluid. “We zitten heel binnenkort opnieuw rond tafel”, zegt Vermaele.

Dat bij Streamz sinds half maart een nieuwe CEO aan de knoppen zit zou de verzuurde relatie nieuw leven in kunnen blazen. En dan is er ook nog het Nonkels-effect. Die reeks was amper tien dagen exclusief op Streamz te zien voor ze gratis te grabbel werd gegooid op Play4. Toch laat Nonkels zowel op Streamz als op Play4 behoorlijke cijfers optekenen. Misschien kan dat wat scherpe kantjes afhalen van de hele exclusiviteitsdiscussie.