In pioniergemeente Gooik loopt kindervaccinatie gesmeerd, of toch zodra je voorbij het prikprotest bent

“Weet u wel wat in die spuit zit?”, krijgt een nietsvermoedende ouder toegeworpen door een van de demonstranten aan de ingang van het vaccinatiecentrum in Gooik. Daar verdwenen donderdag de eerste tweehonderd vaccins in de armen van vijf- tot elfjarige kinderen. Maar het ontvangstcomité was anders dan verhoopt. Een vijftiental demonstranten bezette de hele namiddag de oprit uit verzet tegen de kindervaccinaties. Met borden als ‘Uw kind is gezond. Hou het zo!’, ‘Geen Angst wel Rede!’ en ‘Dit is Moord!’ wilden ze de aandacht vestigen op de ‘coronatirannie’.

“Eerst moesten we 70 procent gevaccineerden hebben, dan 80 procent. Nu moet het blijkbaar naar 100. Waar blijft dat beloofde Rijk der Vrijheid?”, schreeuwt Willy Vander Biest, de organisator van het protest, zijn gezelschap toe. Dat de eerste kinderprikken in Vlaanderen uitgerekend in de Gooikse kerk uitgedeeld worden, is hem al helemaal een brug te ver. “Mocht Jezus dit zien, hij zou al die injectienaalden zo op de grond gooien. En liefst van al zou ik net hetzelfde doen. Het is schandalig dat kinderen ingeënt worden met dit experimenteel vaccin.”

Protest op de oprit bij het vaccinatiecentrum. Beeld Wouter Maeckelberghe

Al sinds de aankondiging van de vaccinatiecampagne voor vijf- tot elfjarigen ligt het thema gevoelig. Bij de laatste motivatiebarometer bleek slechts een kwart van de ouders overtuigd om hun kind te laten vaccineren. Ook kwam er kritiek op de campagne van het Agentschap Zorg en Gezondheid. De eerste flyer was in het algemeen een stuk wervender dan het advies van de Hoge Gezondheidsraad. “In het advies staat nochtans dat de voordelen van het vaccin duidelijk gemaakt moeten worden aan ouders en kind”, zegt woordvoerder Joris Moonens. “Dan kom je automatisch bij een wervende campagne uit. Wij zien daar geen tegenstrijdigheid in.”

Wel zijn enkele inhoudelijke fouten inmiddels aangepast, en werd ook het woordje ‘samen’ toegevoegd aan de slogan ‘Beter beschermd, da’s samen blijven leren, sporten en spelen’. “Anders leek het alsof er ook bij kinderen een Covid Safe Ticket ging komen, die verwarring wilden we uit de wereld helpen”, aldus Moonens. “De boodschap is net dat vaccinatie kan helpen om het leven van alle kinderen te verbeteren, door een extra dam tegen het virus op te werpen.”

Voortvarende start

Gooik is het eerste vaccinatiecentrum in Vlaanderen waar kinderen aan de beurt komen en fungeert op die manier als proefproject. Bij vijftien andere vaccinatiecentra zijn eveneens al uitnodigingen verstuurd. Afgaande op het enthousiasme in de Brabantse gemeente lijkt de vaccinatiecampagne ondanks de heisa een voortvarende start te nemen.

Bij heel wat kinderen, zoals de negenjarige Lana, lijkt er van zenuwen voor de prik geen sprake. “Toen ik haar vroeg of ze zich wou laten vaccineren, antwoordde ze binnen de seconde: ja!”, vertelt haar moeder An Moonens. “Ze is het beu dat corona haar leven bepaalt. Ze heeft zelf al thuisgezeten met corona en al twee jaar staan haar judo en Chiro op een laag pitje. Ze hoopt dus dat alles snel terug normaal wordt.”

Andere ouders wijzen erop dat de kinderen zelf het voortouw namen. “Wij waren met onze dochter Chloé hier in het vaccinatiecentrum voor onze boosterprik. En na afloop vroeg ze me: kan ik mij ook laten vaccineren?”, vertelt Nathalie. “Ik was zelf verrast, maar dan ga ik haar natuurlijk niet tegenhouden.”

Beeld Wouter Maeckelberghe

Ook het enthousiasme bij de vrijwilligers is na een jaar nog steeds onverminderd. Voor deze openingsdag was het zelfs vechten voor een plekje. “Er zijn geen specifieke kinderprik-opleidingen voor de vrijwilligers voorzien, maar we zijn wel tot 23 uur bezig geweest gisteren om ervoor te zorgen dat het hele traject zo kindvriendelijk mogelijk is”, vertelt productmanager Brigitte.

Diploma ‘virusvechter’

Daarvoor werden kosten noch moeite gespaard. Anders dan bij volwassenen worden de kinderprikken in verschillende tenten op het eind toegediend, zodat kinderen onderweg geen injectienaalden te zien krijgen. Vrijwilligers lopen er uitgedost als smurf of Minnie Mouse om kinderen te begeleiden naar de juiste plek. Voor de prik kunnen kinderen plaatsnemen in een kinderauto of op een speelboot, terwijl ze vriendelijk verzocht worden om naar mama of papa te kijken.

Ook krijgen de kinderen een diploma voor ‘virusvechter’ uit handen van burgemeester Michel Doomst, die al 33 jaar de gemeente bestuurt. Als ook de tweede stempel voor de tweede prik over enkele weken is ingevuld, krijgen ze een armband als beloning. En om het helemaal goed af te sluiten, kunnen ze na afloop nog genieten van een ritje in een kinderauto. “Zo wordt het een gezellig gebeuren en geef je de kinderen zo weinig mogelijk tijd om aan de prik zelf denken”, zegt burgemeester Doomst.

De aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen. Van de tweehonderd ingeschrevenen kwam slechts een kind niet opdagen. En van krijsen of schreeuwen is in de Gooikse kerk ook geen sprake. Waar het Agentschap Zorg en Gezondheid op 6 minuten tussen aankomst en prik gerekend had, bleken ze in Gooik slechts 3 à 4 minuten nodig te hebben. Of de andere vaccinatiecentra op vlak van inkleding en animatie iets van Gooik gaan leren, laat Zorg en Gezondheid in het midden. “Dat laten we over aan de centra zelf. We gaan er zeker niet van uit dat ze daar allemaal zover in gaan”, zegt Joris Moonens.